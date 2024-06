PLANIFIER SES DÉPLACEMENTS DURANT LA LONGUE FIN DE SEMAINE DE LA FÊTE NATIONALE DU 21 AU 25 JUIN ENTRAVES - MAJEURES SUR LE RÉSEAU AUTOROUTIER

MONTRÉAL, le 20 juin 2024 /CNW/ - Mobilité Montréal informe les usagers de la route que des entraves majeures seront mises en place durant la fin de semaine, notamment sur la route 116 à Saint-Bruno-de-Montarville. Ce secteur est à éviter dans la mesure du possible. À noter également que de nombreux événements pour la Fête nationale, dont des défilés, auront lieu dans plusieurs villes durant la journée de lundi.

Le Ministère et ses partenaires recommandent aux usagers de la route de planifier leurs déplacements. Pour découvrir différents outils visant à faciliter les déplacements ou pour rester informé sur l'actualité en matière de mobilité dans la région métropolitaine, consultez le site de Mobilité Montréal ou suivez-nous sur Facebook.

ÉCHANGEUR A-30 / R-116

De vendredi 18 h 30 à lundi 6 h

Fermeture complète de la bretelle menant de la voie de desserte A-30 est à la R-116 est

Détour : via la bretelle pour A-30 ouest, sortie boulevard des Promenades / montée des Promenades, sortie pour A-30 est, sortie 78 (boulevard Clairevue) vers rue Marie-Victorin et boulevard Seigneurial.

Itinéraire facultatif : en amont, continuer voie de desserte vers A-30 est et sortie 78.

De vendredi 20 h à samedi 9 h

De samedi 19 h à dimanche 9 h

De dimanche 19 h à lundi 6 h

Fermeture complète de la R-116 est, entre la sortie 9-O (A-30 ouest) et le boulevard Seigneurial

Détour : via la sortie boulevard des Promenades / montée des Promenades, sortie pour A-30 est, sortie 78 (boulevard Clairevue) vers rue Marie-Victorin et boulevard Seigneurial.

Fermetures par défaut : 30 minutes avant la fermeture principale

La bretelle menant de la voie de desserte de l'A-30 ouest à la R-116 est.

Détour : via la sortie pour boulevard des Promenades / montée des Promenades et suivre détour principal.

Itinéraire facultatif : en amont sur l'A-30 ouest, directement via la sortie 78. La bretelle menant de la R-116 est à l'A-30 est.

Détour : via la sortie 9-O pour la montée des Promenades et sortie A-30 est.



Samedi de 9 h à 19 h

Fermeture partielle de la R-116 est - 1 voie ouverte - au niveau de l'A-30

À PRÉVOIR : fermeture de 1 voie sur la R-116 est, du 24 juin jusqu'au lundi 8 juillet.

AUTOROUTE 10 -- BONAVENTURE

De dimanche 22 h à lundi 4 h 30

Fermeture complète de l'A-10 à la sortie 2 (avenue Pierre- Dupuy ) en direction est et à la sortie 58 (A-10 ouest, Montréal, centre-ville) en direction ouest (à la fin du pont Samuel-De Champlain)

Détour : en direction est, via le chemin des Moulins, rue Carrie-Derick et boulevard Gaétan-Laberge et en direction ouest, via la sortie 60 (boulevard Gaétan-Laberge).

À PRÉVOIR : fermeture de 1 voie sur 2 dans les deux directions sur le pont Clément du 24 juin jusqu'au lundi 8 juillet. Risque de congestion.

Note : travaux sur le pont Clément, sous la responsabilité de PJCCI.

À PRÉVOIR

Rue Rose-de-Lima

À Montréal (arr. Le Sud-Ouest), fermeture en longue durée de la rue Rose-de-Lima entre les rues Saint-Antoine et Saint-Jacques et fermeture de l'intersection Rose-de-Lima / Saint-Jacques à partir du 25 juin.

Note : travaux sous la responsabilité de la Ville de Montréal.

Rappel : sur la rue Saint-Antoine Ouest, entre la rue Rose-de-Lima et l'avenue Atwater, le sens de la circulation a été inversé depuis le 10 juin (2 voies en direction est). Consulter la page web du projet de réaménagement des rues Saint-Antoine Ouest et Saint-Jacques sur le site de la Ville.

Rue Philippe-Chartrand à Terrebonne

À Terrebonne, fermeture de la rue Philippe-Chartrand entre le chemin Gascon (R- 337) et la rue Ouellette, de vendredi 21 h à lundi 4 h.

Détours : sur le chemin Gascon en direction nord, via la montée Major et les rues de la Berge, des Bégonias et des Balsamines et en direction sud, via les rues Rodrigue, Aline, Athanase et Boyer.

Mont-Tremblant / IRONMAN 70.3

Dimanche 23 juin : dans le cadre de la compétition IRONMAN 70.3, des fermetures partielles et complètes sont à prévoir entre 6 h et 15 h, notamment un contresens sur la R-117 entre les km 117 à Mont-Tremblant et 143 à Labelle . Pour consulter le site de l'événement.

En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, les travaux pourraient être annulées ou modifiées. Consultez le Quebec511.info régulièrement pour connaître les entraves en cours et à venir sur le réseau.

