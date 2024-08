PLANIFIER SES DÉPLACEMENTS DURANT LA LONGUE FIN DE SEMAINE DE LA FÊTE DU TRAVAIL, DU 30 AOÛT AU 3 SEPTEMBRE

Le Ministère et ses partenaires recommandent aux usagers de la route de planifier leurs déplacements. Pour découvrir différents outils visant à faciliter les déplacements ou pour rester informé sur l'actualité en matière de mobilité dans la région métropolitaine, consultez le site de Mobilité Montréal ou suivez-nous sur Facebook.

AUTOROUTE 25 ET TUNNEL LOUIS-HIPPOLYTE-LA FONTAINE

De vendredi 23 h 30 à samedi 8 h 30

De samedi 22 h 30 à dimanche 8 h 30

De dimanche 22 h à lundi 8 h 30

À Montréal (arr. Mercier-Hochelaga-Maisonneuve), fermeture partielle de 1 voie sur 2 de l'A-25 en direction nord, entre l'entrée en provenance de l'avenue Notre-Dame Est et la rue Sherbrooke .

Fermeture par défaut : 30 minutes avant, l'entrée en provenance de la rue Notre-Dame Est.

AUTOROUTE 40 -- FÉLIX-LECLERC

De vendredi 23 h 59 à mardi 5 h

À Senneville, fermeture de la sortie 41 (boulevard des Anciens-Combattants) de l'A-40 est.

Détour : via la sortie 44 (boulevard Morgan) et chemin Sainte-Marie ouest.

Note : travaux sur le réseau de drainage, dans le cadre de la construction du nouveau pont de l'Île-aux-Tourtes.

AUTOROUTE 40 -- MÉTROPOLITAINE

De samedi 8 h à dimanche 8 h

À Montréal, sur l'A-40 est, fermeture partielle de 1 voie sur 3 à la hauteur de la sortie 68 (rue Stinson, chemin Rockland , boulevard de l'Acadie).

VOIE DE DESSERTE A-40 EST / CHEMIN DE LA CÔTE-DE-LIESSE EST

De vendredi 23 h 59 à lundi 7 h

À Montréal et à Ville Mont-Royal , fermeture complète du chemin de la Côte-de-Liesse Est (voie de desserte), à l'accès à l'A-40 est (après le rond-point de la Côte-de-Liesse).

Détour : via A-40 est, sortie 68 (rue Stinson) vers chemin de Dunkirk, desserte A-40 ouest, chemin Devonshire, avenue Royalmount et :

o Direction A-15 sud / pont Samuel-De Champlain : via boulevard Décarie sud.

o Pour reprendre chemin de la Côte-de-Liesse Est (après l'échangeur Décarie) : via boulevard Décarie nord.

Itinéraire facultatif : en amont, via l'embranchement vers le tournebride rue Authier (sous A-40), desserte A-40 ouest, les boulevards Alexis-Nihon, de la Côte-Vertu et Marcel-Laurin sud (R-117) et bretelle pour A-15 sud ou pour A-40 est. Pour les camions, via le boulevard Cavendish.

Fermeture par défaut : l'accès au boulevard Décarie sud en provenance du chemin de la Côte-de-Liesse Est (voie de desserte) et le chemin de la Côte-de-Liesse Est, entre le chemin Devonshire et le boulevard Décarie.

Circulation : des épisodes de congestion sont à prévoir samedi et dimanche durant le jour. Secteur à éviter dans la mesure du possible - prévoyez vos déplacements.

Note : travaux sous la responsabilité d'un entrepreneur privé (développement urbain Royalmount).

AUTOROUTE 30 -- DE L'ACIER

Samedi et dimanche, de 6 h à 20 h

À Beauharnois, sur l'A-30 est, fermeture partielle de 2 voies sur 3 sur le pont Madeleine-Parent.

Samedi et dimanche, de 6 h à 20 h

À Châteauguay, sur l'A-30 ouest, fermeture partielle de 1 voie sur 2 sur le pont au-dessus de la rivière Châteauguay (km 36).

À PRÉVOIR

Autoroute 25 à Montréal et à Laval

Entre Montréal et Laval , sur l'A-25 dans les deux directions, une voie disponible en tout temps entre le boulevard Henri-Bourassa à Montréal et l'A-440 à Laval , incluant le pont Olivier-Charbonneau, samedi et dimanche de 7 h à 19 h.

Fermetures par défaut : en direction sud

o L'entrée en provenance de la voie de desserte A-440 est.

Détour : via A-440 est, A-25 nord et demi-tour à la sortie 20 (boulevard des Mille-Îles).

o L'entrée en provenance de la R-125 (montée Masson).

o Détour : en direction nord, via avenue Roger-Lortie, A-25 nord et demi-tour à la sortie 20 (boulevard des Mille-Îles). En direction sud, poursuivre sur R-125 sud, demi-tour via la rue Bernard-Lefebvre et poursuivre sur le détour précédent.

Réseau express métropolitain (REM)

Interruption du service, de vendredi 23 h à samedi 8 h 45. Voir le site État du service | REM.

Avenue Viger

À Montréal, réouverture de l'avenue Viger entre le boulevard Saint-Laurent et la rue Clark, à compter du vendredi 30 août à 5 h.

Rue Jean-D'Estrées

À Montréal, sur la rue Jean-D'Estrées entre les rues Saint-Jacques et Saint-Antoine , fermeture partielle de 1 voie et voies rétrécies, de vendredi 20 h à lundi 6 h.

Restriction pour camion : dans la sortie 4 (rue de la Montagne, rue Saint-Jacques), les camions ne pourront pas emprunter la sortie vers les rues de la Montagne nord / Saint-Antoine. Ils devront prendre la sortie vers rue de la Montagne sud et les rues Notre-Dame, Peel et Saint-Antoine.

RAPPEL

Secteur autoroute Bonaventure / Île des Sœurs

Fermeture de la bretelle menant de l'A-10 est (Bonaventure) au pont Samuel-De Champlain, jusqu'au début de septembre.

Détour : via la sortie 4 vers boulevard Gaétan-Laberge et A-15 sud / pont Samuel-De Champlain. À noter que la sortie 5 (Île des Sœurs) est canalisée et réservée exclusivement aux résidents de l'île.

Sur l'île des Sœurs, fermeture des entrées chemin de la Pointe-Nord / carrefour Alexander-G.-Bell et rue Jacques-Le Ber / boulevard René-Lévesque vers l'A-10 ouest (Bonaventure) / centre-ville, jusqu'à la fin de novembre.

Détour : via l'entrée pour A-15 nord et sortie 60 vers boulevard Gaétan-Laberge.

Note : sous la responsabilité de PJCCI, pour consulter le site des travaux.

En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, les travaux pourraient être annulés ou modifiés. Consultez le Quebec511.info régulièrement pour connaître les entraves en cours et à venir.

SOURCE Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Sources et renseignements : Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Relations avec les médias, Direction générale des communications, Tél. : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724