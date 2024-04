PLANIFIER SES DÉPLACEMENTS DURANT LA FIN DE SEMAINE DU 5 AU 8 AVRIL - ENTRAVES MAJEURES SUR LE RÉSEAU AUTOROUTIER

Le Ministère et ses partenaires recommandent aux usagers de la route de planifier leurs déplacements. Pour découvrir différents outils visant à faciliter les déplacements ou pour rester informé sur l'actualité en matière de mobilité dans la région métropolitaine, consultez le site de Mobilité Montréal ou suivez-nous sur Facebook.

AUTOROUTE 15 (DÉCARIE)

Direction sud

De vendredi 23 h 59 à lundi 5 h

Fermeture complète de l'A-15 sud entre l'échangeur Décarie et l'entrée de la rue Jean-Talon

Fermetures par défaut dans l'échangeur Décarie

o La bretelle menant de l'A-40 ouest à l'A-15 sud (sortie 66-S)

Détour : via la sortie 60 pour A-13 sud (et sortie 3-O en direction de l'aéroport) et A-20 est.

En direction boulevard Décarie sud : via la sortie 64 (boulevard Cavendish) et chemin de la Côte-de-Liesse Est.

o La bretelle menant de l'A-40 est à l'A-15 sud (sortie 66-S)

Détour : via la sortie 68 (rue Stinson), demi-tour à rue Stinson (chemin de Dunkirk pour les camions), voie de desserte A-40 ouest jusqu'au rond-point Côte-de-Liesse, A-520 ouest, sortie 4 pour A-13 sud et A-20 est.

Facultatif / à privilégier : en amont , via la sortie 60 pour A-13 sud ou la sortie 65 pour A-520 ouest.

En direction boulevard Décarie sud : suivre détour principal et sur la voie de desserte A-40 ouest, demi-tour au chemin Devonshire.

o La bretelle menant de la R-117 sud (boulevard Marcel-Laurin) à l'A-15 sud

Détour : suivre celui de la bretelle A-40 est.

Facultatif : via la bretelle pour voie de desserte A-40 ouest et demi-tour au chemin Devonshire. En provenance du boulevard Décarie sud (au nord de l'échangeur), via rue Dion et avenue Sainte-Croix.

Fermetures par défaut pour l'A-15

o L'entrée du chemin de la Côte-de-Liesse Est / boulevard Décarie (hauteur avenue Royalmount)

o La sortie 69 (rue Jean-Talon)

Fermetures par défaut pour l'A-40

o Direction ouest, l'entrée de la rue Stinson et la sortie 65 (A-520 ouest, rond-point Côte-de-Liesse)

o Direction est, l'entrée du chemin de la Côte-de-Liesse Est (hauteur avenue Sainte-Croix)

Fermeture réseau municipal

o La rue de la Savane, au-dessus de l'autoroute

Détour : via boulevard Décarie nord, chemin de la Côte-de-Liesse Est, demi-tour au tournebride avant chemin Lucerne / avenue Sainte-Croix, chemin de la Côte-de-Liesse Ouest et chemin Devonshire.

PONT PAPINEAU-LEBLANC / AUTOROUTE 19

De vendredi 22 h à lundi 4 h 30

Dans les deux directions

Entre Laval et Montréal (arr. Ahuntsic-Cartierville), fermeture complète du pont Papineau-Leblanc

Détours :

o Direction nord : sur le boulevard Henri-Bourassa, via les ponts Pie-IX (R-125) ou Viau (R-335) et boulevard de la Concorde. Pour les camions, continuer jusqu'à A-440.

o Direction sud : sur la voie de desserte A-440 en direction est, via le pont Pie-IX (R-125) ou en direction ouest, via le pont Médéric-Martin (A-15).

Fermetures par défaut : à compter de 21 h 30

o Les bretelles d'entrée en provenance de l'A-440 est et ouest pour A-19 sud.

o Les entrées des boulevards Saint-Martin, de la Concorde et Lévesque pour A-19 sud.

Note : maintien des accès au boulevard Saint-Martin en provenance de l'A-440 (est et ouest).

Des épisodes de congestion sont à prévoir. Le MTMD recommande aux usagers de la route qui devront circuler dans le secteur de prévoir plus de temps pour se rendre à destination, notamment lors de la joute des Canadiens au Centre Bell, samedi.





ROUTE 136

De vendredi 23 h à lundi 5 h

Direction est

À Montréal (arr. Ville-Marie ), sur la R-136 en direction est, au début du tunnel Ville-Marie , fermeture de la sortie 4 (A-10, R-112, pont Victoria, boulevard Robert-Bourassa, rue de la Montagne).

Détour : via la sortie 6 (boulevard Saint-Laurent, rue Berri), rue Saint-Hubert, avenue Viger ouest, boulevard Robert-Bourassa sud et les rues Saint-Jacques, Mansfield, Saint-Antoine ouest et de la Montagne. Facultatif (pour le match des Canadiens au Centre Bell, samedi soir) : en amont, via les sorties 2 (avenue Atwater) ou 3 (rue Guy).

Note: travaux électriques dans le cadre du projet de réfection majeure des tunnels Ville-Marie et Viger.

PONT LAVIOLETTE / AUTOROUTE 55

De vendredi 20 h à lundi 6 h 30

Entre Trois-Rivières et Bécancour, fermeture de 2 voies sur 4 - une seule voie par direction

Note : les usagers en provenance de Montréal ou de Québec sont invités à prévoir leurs déplacements en conséquence s'ils souhaitent passer d'une rive à l'autre du fleuve Saint-Laurent, par les autoroutes 20 ou 40.

À PRÉVOIR

Boulevard Marcel-Laurin

À Montréal (arr. Saint-Laurent ), fermetures complètes du boulevard Marcel-Laurin dans les deux directions, entre le boulevard Décarie et la rue Saint-Louis et de la bretelle menant de l'A-15 Nord au boulevard Marcel-Laurin en direction nord, de vendredi 22 h à lundi 5 h

Note : travaux sous la responsabilité de la ville de Montréal.

Boulevard René-Lévesque Est

À Montréal (arr. Ville-Marie ), circulation à contresens (3 voies en direction ouest et 1 voie en direction est) sur le boulevard René-Lévesque, entre les rues Atateken et Montcalm , samedi de 7 h à 17 h

Note : travaux sous la responsabilité d'un entrepreneur privé.

Autoroute 20 (du Souvenir) - Échangeur des Sources à Pointe-Claire

Les travaux de réparation de bretelles dans l'échangeur des Sources, sur l'autoroute 20 (du Souvenir) à Pointe-Claire , reprendront dès le 8 avril 2024. Le chantier se poursuivra jusqu'à la fin de l'année 2024. Ces interventions permettront à terme de prolonger la vie utile des ouvrages et d'assurer la sécurité des usagers de la route. Pour voir le communiqué.

Secteur A-520 et rue Hickmore

Les travaux de reconstruction des ponts d'étagement de l'A-520 (de la Côte-de-Liesse), au-dessus de la rue Hickmore, ont repris le 25 mars dernier. Le chantier se poursuivra jusqu'à la fin de l'année 2024. Pour voir le communiqué.

Course Saint-Laurent (dimanche 7 avril)

À Montréal (arr. Saint-Laurent ), présentation de la 31e édition de la Course Saint-Laurent . Pour l'occasion, 5 km de rues seront fermés à la circulation dans le secteur industriel et résidentiel du Bois-Franc , qui comprend le quadrilatère formé du boulevard Cavendish , de la rue Poirier, du boulevard Thimens et de la rue Raymond-Lasnier.

