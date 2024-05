PLANIFIER SES DÉPLACEMENTS DURANT LA FIN DE SEMAINE DU 31 MAI AU 3 JUIN ENTRAVES MAJEURES SUR LE RÉSEAU AUTOROUTIER

Le Ministère et ses partenaires recommandent aux usagers de la route de planifier leurs déplacements. Pour découvrir différents outils visant à faciliter les déplacements ou pour rester informé sur l'actualité en matière de mobilité dans la région métropolitaine, consultez le site de Mobilité Montréal ou suivez-nous sur Facebook.

ÉCHANGEUR SAINT-PIERRE -- A-20 / R-138

De vendredi 23 h 59 à dimanche 5 h

Fermeture complète de la bretelle menant de la R-138 est (en provenance du pont Honoré- Mercier ) à l'A-20 ouest (vers Dorval / aéroport)

Détour : via la bretelle pour l'A-20 est, sortie 65 (boulevard Angrignon) et demi-tour au boulevard de Sainte-Anne-de-Bellevue.

Sur la R-138 est, fermeture partielle de 3 voies sur 4 entre la rue Clément et l'échangeur Saint-Pierre

Fermeture par défaut : l'entrée de la rue Clément.

Détour : en direction A-20 est, via les avenues Lafleur et Dollard et en direction A-20 ouest, continuer avenue Dollard, boulevard Montréal-Toronto et l'entrée 1re Avenue.

Risque de congestion durant le jour (samedi) - prévoyez vos déplacements!

ÉCHANGEUR R-132 / R-138 / PONT HONORÉ- MERCIER

De samedi 2 h à dimanche 20 h

À Kahnawà:ke, fermeture complète de la bretelle menant de la R-138 ouest (en provenance du pont Honoré- Mercier ) à la R-132 est (vers La Prairie)

Détour : via la bretelle pour la R-138 ouest (vers Châteauguay) et demi-tour au chemin Blind Lady's Hill.

À Kahnawà:ke, fermeture complète de la bretelle menant de la R-132 ouest (en provenance de La Prairie) à la R-138 est (vers le pont Honoré- Mercier )

Détour : via la bretelle pour la R-138 ouest (vers Châteauguay) et demi-tour au chemin Blind Lady's Hill.

Note : pour les usagers en direction de l'aéroport samedi durant le jour, la bretelle menant de la R-138 est à l'A-20 ouest (échangeur Saint-Pierre) est fermée de vendredi 23 h 59 à dimanche 5 h. Itinéraire facultatif via le pont Samuel-De Champlain.

AUTOROUTE 13

Direction nord

De vendredi 23 h à samedi 8 h

À Montréal (arr. Pierrefonds - Roxboro ) et à Laval , fermeture partielle de 2 voies sur 3 sur l'A-13 nord entre le boulevard Henri-Bourassa et la sortie 12 (boulevards Samson, Notre-Dame ), incluant le pont Louis-Bisson

Fermetures par défaut : la sortie 12. Détour via la sortie 15 (A-440).

Samedi, de 8 h à 23 h

Fermetures partielles de 2 voies sur 3 sur l'A-13 nord à la hauteur du boulevard Henri-Bourassa et de 1 voie sur 3 sur le pont Louis-Bisson

Risque de congestion au niveau du boulevard Henri-Bourassa - prévoyez vos déplacements!

De samedi 23 h à lundi 3 h 30

À Laval, fermeture complète de l'A-13 nord entre la sortie 12 (boulevard Samson) et l'entrée du boulevard Notre-Dame

Détour : via la voie de desserte.

Direction sud

De vendredi 23 h à samedi 8 h

De samedi 23 h à dimanche 9 h

De dimanche 21 h à lundi 5 h

À Laval, fermeture partielle de 2 voies sur 3 sur l'A-13 sud entre le boulevard Notre-Dame et le pont Louis-Bisson

Fermetures partielles de jour :

Samedi, de 8 h à 23 h, 1 voie fermée sur 4 Dimanche, de 9 h à 23 h, 2 voies fermées sur 4



PONT DE L'ÎLE-AUX-TOURTES / AUTOROUTE 40

De vendredi 23 h à samedi 8 h

Entre Vaudreuil-Dorion et Senneville (île de Montréal), fermeture complète du pont de l'Île-aux-Tourtes (A-40) en direction est, entre la sortie 35 (avenue Saint-Charles ) et l'entrée du boulevard des Anciens-Combattants nord

Détour : en amont, via sortie 32 pour A-30 est, sortie 5 pour A-20 est et sortie 39 (boulevard des Anciens-Combattants) pour les autos et sortie 60 (A-13 nord) pour les camions.

Fermetures par défaut : à compter de 22 h

Dans l'échangeur A-30 / A-40, la bretelle pour A-40 est. Les entrées en provenance de l'avenue Saint-Charles / boulevard de la Cité-des-Jeunes et du chemin des Chenaux

Détour : via l'entrée pour A-40 ouest et détour principal.



VOIE DE DESSERTE A-520

De samedi 4 h à dimanche 18 h

À Montréal (arr. Lachine ), fermeture du chemin de la Côte-de-Liesse en direction est (voie de desserte) entre la 46e Avenue et la 43e Avenue

Détour : via l'A-520 est et la sortie temporaire. En direction de la 43e Avenue, via la 32e Avenue, rue Fairway, 46e Avenue et rue Joseph-Dubreuil.

À PRÉVOIR

Autoroute 10 (Bonaventure)

À Montréal (arr. Le Sud-Ouest), nouvelle configuration d'une portion de l'autoroute - 2 voies par directions - entre le bassin Peel et le pont Victoria jusqu'au jeudi 15 août.

Fermeture par défaut : en direction est, la sortie 3 (rue Carrie-Derick). Détour en amont via la sortie 2 (avenue Pierre-Dupuy).

Note : travaux sous la responsabilité de PJCCI.

R-117 / boulevard Marcel-Laurin

À Montréal (arr. Saint-Laurent , Cartierville), fermeture complète de la R-117 (boulevard Marcel-Laurin) dans les deux directions, entre le boulevard Décarie et la rue Saint-Louis , de samedi 17 h à dimanche 12 h.

Détours :

Direction sud

Autos : via boulevard Alexis-Nihon, voie de desserte A-40 ouest et rond-point de la Côte de Liesse. En direction est sur la rue Saint-Louis , via boulevard Décarie sud, rue Dion et avenue Sainte-Croix . Camions : en amont, via les boulevards de la Côte-Vertu et Cavendish . Facultatif : via les boulevards Édouard-Laurin et Décarie sud, rue Dion et avenue Sainte-Croix .



Direction nord

Via le boulevard Décarie nord et rue Saint-Louis pour les autos et boulevard de la Côte-Vertu pour les camions .

Note : travaux sous la responsabilité de la Ville de Montréal.



Route 158 à Sainte-Sophie et Saint-Lin-Laurentides

Fermeture complète de la R-158 dans les deux directions entre la R- 335 et le chemin de l'Achigan Sud, de vendredi 19 h à lundi 7 h

Détour : via le rang de la Rivière Sud. Pour les camions, via les autoroutes 15 et 640.

Tour de l'île de Montréal

Des entraves sur le réseau municipal sont à prévoir vendredi soir pour le Tour la nuit et dans la journée de dimanche pour le Tour de l'île. Pour tous les détails, consulter le site de l'événement.

En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, les fermetures pourraient être annulées ou modifiées. Consultez le Quebec511.info pour connaître les entraves en cours et à venir sur le réseau.

