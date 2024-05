PLANIFIER SES DÉPLACEMENTS DURANT LA FIN DE SEMAINE DU 3 AU 6 MAI ENTRAVES MAJEURES SUR LE RÉSEAU AUTOROUTIER

MONTRÉAL, le 2 mai 2024 /CNW/ - Mobilité Montréal informe les usagers de la route que des entraves majeures seront mises en place durant la fin de semaine, notamment sur les ponts Papineau-Leblanc, reliant Montréal et Laval et Mercier, reliant Montréal et Kahnawà:ke. Ces secteurs sont à éviter dans la mesure du possible.

1. Entraves de fin de semaine, du 3 au 6 mai (Groupe CNW/Ministère des Transports et de la Mobilité durable) 2. A-19 et pont Papineau-Leblanc, du 3 au 6 mai (Groupe CNW/Ministère des Transports et de la Mobilité durable) 3. Pont Honoré-Mercier, 4 mai (Groupe CNW/Ministère des Transports et de la Mobilité durable) 4. Ville de Trois-Rivières, du 3 au 6 mai (Groupe CNW/Ministère des Transports et de la Mobilité durable) 5. Échangeur des Sources, du 8 mai jusqu’à juillet (Groupe CNW/Ministère des Transports et de la Mobilité durable)