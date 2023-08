PLANIFIER SES DÉPLACEMENTS DURANT LA FIN DE SEMAINE DU 25 AU 28 AOÛT - ENTRAVES MAJEURES SUR LE RÉSEAU AUTOROUTIER

Le Ministère et ses partenaires recommandent aux usagers de la route de planifier leurs déplacements. Pour découvrir différents outils visant à faciliter les déplacements ou pour rester informé sur l'actualité en matière de mobilité dans la région métropolitaine, consultez le site de Mobilité Montréal ou suivez-nous sur Facebook.

Pont Honoré-Mercier : les travaux prévus pendant la fin de semaine du 25 au 28 août sur le pont Honoré-Mercier ont été annulés en raison de contraintes opérationnelles. Les entraves à l'échangeur Saint-Pierre sont maintenues.

AUTOROUTE 40

De vendredi 23 h 59 à lundi 5 h

À Sainte-Anne-de-Bellevue , fermeture complète de l'A-40 ouest, entre la sortie 41 (boulevard des Anciens-Combattants, A-20 ouest) et l'entrée suivante

Détour : voie de desserte.

La sortie 44 ( boulevard Morgan ).

La bretelle menant de la voie de desserte A-40 ouest au boulevard des Anciens-Combattants.





L'entrée du chemin Sainte-Marie , sous le pont d'étagement chemin des Pins.

Prévoyez vos déplacements - risque de congestion sur l'A-40 ouest, dans l'ouest de l'île de Montréal.

ÉCHANGEUR SAINT-PIERRE

De vendredi 23 h 59 à lundi 5 h

Fermeture de la bretelle menant de la R-138 est (en provenance du pont Honoré- Mercier ) à l'A-20 ouest (vers la 1re Avenue et l'aéroport)

Détour : via la bretelle pour A-20 est, sortie 65 (boulevard Angrignon) et demi-tour au boulevard de Sainte-Anne-de-Bellevue.

Facultatif : à partir de l'entrée du boulevard de Sainte-Anne-de-Bellevue, via l'embranchement pour 1re Avenue / avenue Dollard.

Risque de congestion dans le secteur de l'échangeur Saint-Pierre. Prévoyez vos déplacements.

AUTOROUTE 13

De vendredi 23 h 59 à samedi 6 h

De samedi 23 h à lundi 5 h

Fermeture complète entre la sortie 12 (boulevards Samson, Notre-Dame ) et l'entrée de l'A-440

Détour : voie de desserte.

Fermeture par défaut : l'entrée en provenance du boulevard Notre-Dame.

Samedi, de 6 h à 23 h

Fermeture partielle de 2 voies sur 3, entre la sortie 12 et le boulevard Dagenais

L'entrée en provenance du boulevard Notre-Dame .

La sortie 15 (A-440, R-148, boulevard Dagenais) et la sortie 17 (boulevard Sainte-Rose ). Détour via la sortie 20 (R-344, chemin de la Grande-Côte) à Boisbriand et A-13 sud.

Samedi et dimanche durant le jour, risque de congestion - prévoyez vos déplacements.

ÉCHANGEUR A-10 / R-132 ( Brossard )

De vendredi 20 h à lundi 5 h

À Brossard , fermeture complète de la bretelle menant de l'A-10 ouest vers la R-132 est (vers Longueuil ).

Détour : via la bretelle pour R-132 ouest et demi-tour à la sortie 50 (boulevard Matte).

Note : fermeture partielle de 1 sur 3 sur le boulevard Marie-Victorin est, à la hauteur du pont Samuel-De Champlain.

À PRÉVOIR

Échangeur des autoroutes 20 et 30 à Boucherville

À Boucherville , fermeture complète de la voie de desserte de l'A-20 ouest (sous l'A-30), de vendredi 21 h à samedi 11 h.

Détour : via la bretelle pour A-30 est et demi-tour à la sortie 87 (Sainte-Julie, Saint-Amable), via chemin de la Belle-Rivière.

La bretelle d'accès de l'A-20 ouest vers l'A-30 ouest





La bretelle d'accès de l'A-30 est vers l'A-20 ouest.

Note : fermeture partielle (2 voies sur 3) sur l'A-20 ouest, à la hauteur de la sortie 98 (A-30), selon le même horaire.

Route 132 ouest à Saint-Lambert

À Saint-Lambert , sur l'autoroute 20 / route 132 en direction ouest, fermeture complète de la sortie 79 (avenue Notre-Dame ), de vendredi 22 h 30 à lundi 5 h

L'entrée de l'avenue Notre-Dame pour R-132 ouest (vers La Prairie ). Détour via l'entrée pour R-132 est, sortie 82 pour boulevard Taschereau ouest et demi-tour à la sortie rue Saint-Charles .

pour R-132 ouest (vers ). Détour via l'entrée pour R-132 est, sortie 82 pour boulevard ouest et demi-tour à la sortie rue .



La piste cyclable sur l'avenue Notre-Dame , sous la R-132. Détour : via rue Riverside , chemin Tiffin, boulevard Desaulniers et rue de Normandie.

Autoroute 30 (pont Serge-Marcil)

Fermeture complète du pont Serge-Marcil en direction ouest (enjambant le fleuve Saint-Laurent entre Salaberry-de-Valleyfield et Les Cèdres), vendredi, samedi et dimanche de 20 h à 6 h le lendemain et fermeture partielle de 1 voie sur 2, samedi et dimanche de 6 h à 20 h

Détour : en provenance A-530 est, via la bretelle pour A-30 est et demi-tour à la sortie 17 (chemin du Canal). En provenance A-30 ouest, via la bretelle pour A-530 ouest, sortie 5 (boulevard Mgr Langlois, R-201 nord / R-132 ouest) et R-338 est.

Route 132 à Beauharnois

Fermeture complète de la R-132 ouest (boulevard Saint-Laurent ) à Beauharnois , entre la R-205 (chemin de la Beauce) et la rue Richardson , jusqu'à dimanche midi.

Détour : via R-205 sud, boulevard Cadieux et chemin Saint-Louis.

Note : présentation de la Fête des citoyens de Beauharnois.

Route 335 à Sainte-Anne-des-Plaines

Circulation en alternance avec signaleurs sur la R-335 à Sainte-Anne-des-Plaines , à la hauteur du pont enjambant la rivière Mascouche , de samedi 20 h à lundi 6 h.

Note : travaux de réfection de la structure du pont.

Boulevard Marcel-Laurin (R-117)

Circulation à contresens (1 voie en direction sud et 2 voies en direction nord) sur le boulevard Marcel-Laurin nord (R-117 nord), entre le boulevard Décarie et la rue Saint-Louis , de vendredi 20 h à lundi 5 h

Note : travaux sous la responsabilité de la ville de Montréal.

Boulevard Robert-Bourassa

Fermeture complète du boulevard Robert-Bourassa en direction sud, entre le boulevard René-Lévesque et la rue Belmont , de samedi 7 h à dimanche 19 h

Note : travaux sous la responsabilité de la ville de Montréal.

Réaménagement de l'échangeur Dorval

À Dorval , des fermetures complètes de nuit des autoroutes 20 et 520 seront mises en place successivement du 27 au 31 août dans le secteur de l'échangeur Dorval et de l'aéroport. Ces entraves sont requises pour réaliser des interventions liées au projet de réaménagement de l'échangeur, notamment en vue de la mise en lumière des structures. Pour consulter le communiqué.

Échangeur autoroute 20 / boulevard des Sources

À Dorval , sur l'A-20 ouest, la sortie 53 (boulevard des Sources) demeure fermée à la circulation jusqu'en octobre prochain. Cette entrave est requise pour poursuivre la réfection des structures (glissières, poutres, joints de dilatation, lampadaires, chaussée).

Route 116 à Mont Saint-Hilaire

Jusqu'à la mi-septembre, circulation à contresens (une voie disponible par direction) sur la R-116 entre la R- 229 et la rue des Bernaches, de 7 h à 17 h 30. Pour des travaux d'asphaltage. Pour consulter le communiqué

En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, les fermetures pourraient être annulées ou modifiées. Consultez le Quebec511.info pour connaître les entraves en cours et à venir sur le réseau.

