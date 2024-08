PLANIFIER SES DÉPLACEMENTS DURANT LA FIN DE SEMAINE DU 2 AU 5 AOÛT - ENTRAVES MAJEURES SUR LE RÉSEAU AUTOROUTIER

MONTRÉAL, le 1er août 2024 /CNW/ - Mobilité Montréal informe les usagers de la route qu'aucune entrave majeure n'est prévue durant la fin de semaine.

Le Ministère et ses partenaires recommandent aux usagers de la route de planifier leurs déplacements. Pour découvrir différents outils visant à faciliter les déplacements ou pour rester informé sur l'actualité en matière de mobilité dans la région métropolitaine, consultez le site de Mobilité Montréal ou suivez-nous sur Facebook.

À PRÉVOIR

Événement spécial : l'International des Feux Loto-Québec

Pont Jacques-Cartier : fermeture complète du pont et de ses accès, dans les deux directions, jeudi de 20 h à 23 h 59. Un accès sera maintenu pour les services d'urgence.

R-136 est : fermeture du tunnel Ville-Marie et de ses accès, entre la sortie 4 (A-10, pont Victoria, boulevard Robert-Bourassa, rue de la Montagne) et la rue Panet.

À noter que les détours ne sont pas balisés. Les accès seront fermés 30 minutes avant les fermetures principales.

Pont Victoria : la configuration à deux voies vers la Rive-Sud prolongée jusqu'à 23 h 30.

Autres :

Dimanche 4 août, retour des vacanciers de la construction.

Festival Osheaga, du 2 au 4 août - parc Jean-Drapeau.

Festival Otakuthon, du 2 au 4 août - Palais des congrès.

Omnium Banque Nationale, du 4 au 12 août - stade IGA.

RAPPELS

Secteur autoroute Bonaventure / Île des Sœurs

Fermeture complète de la bretelle menant de l'A-10 est (Bonaventure) au pont Samuel-De Champlain jusqu'au mois de septembre.

Détour : via la sortie 4 vers boulevard Gaétan-Laberge et A-15 sud / pont Samuel-De Champlain. À noter que la sortie 5 (Île des Sœurs) est canalisée et réservée exclusivement aux résidents de l'île.

Sur le boulevard Gaétan-Laberge (direction du centre-ville) au niveau de l'autoroute 10 / pont Clément, fermeture partielle d'une voie jusqu'au début du mois de décembre.

Travaux sous la responsabilité de PJCCI.

Avenue De Lorimier / changement de phase

À Montréal (arr. Ville-Marie), fermeture partielle de l'avenue De Lorimier en direction nord (1 voie ouverte) et maintien de 2 voies en direction sud entre les boulevards René-Lévesque et De Maisonneuve, jusqu'au 9 août.

Note : Esplanade Cartier, travaux sous la responsabilité d'un entrepreneur privé.

Rue Rose-de-Lima

À Montréal (arr. Le Sud-Ouest), fermeture en longue durée de la rue Rose-de-Lima entre les rues Saint-Antoine et Saint-Jacques et fermeture de l'intersection Rose-de-Lima / Saint-Jacques .

Note : travaux sous la responsabilité de la Ville de Montréal.

Rappel : sur la rue Saint-Antoine Ouest, entre la rue Rose-de-Lima et l'avenue Atwater, le sens de la circulation a été inversé depuis le 10 juin (2 voies en direction est). Consulter la page web du projet de réaménagement des rues Saint-Antoine Ouest et Saint-Jacques sur le site de la Ville.

Échangeur R-132 / R-138 / pont Honoré-Mercier

À Kahnawà:ke, fermeture partielle d'une voie dans la bretelle menant de la R-138 ouest (en provenance du pont Honoré- Mercier ) à la R-132 est (vers La Prairie), jusqu'au jeudi 5 septembre.

Note : travaux sous la responsabilité de PJCCI.

Aéroport Pierre-Elliott-Trudeau (YUL)

En route pour l'Aéroport international Montréal-Trudeau ? Évitez la congestion routière en profitant des nouveaux débarcadères express situés aux stationnements P4 et P10. Accessibles tous les jours de 13 h à 20 h, ils vous permettent de déposer vos proches, qui bénéficieront d'un service de navette gratuit aux cinq minutes.

En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, les travaux pourraient être annulées ou modifiées. Consultez le Quebec511.info régulièrement pour connaître les entraves en cours et à venir sur le réseau.

