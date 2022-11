Planifier ses déplacements durant la fin de semaine du 18 au 21 novembre - Entraves majeures sur le réseau autoroutier

RAPPEL - Fermeture de 3 voies sur 6 dans le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine. Ainsi, une seule voie est ouverte en direction de la Rive-Sud et deux en direction de Montréal, jusqu'en novembre 2025. Les usagers de la route sont invités à opter pour un plan B au voiturage en solo, en adoptant notamment le transport collectif. Des bonifications aux mesures d'atténuation déployées ont d'ailleurs été annoncées afin d'encourager les citoyens à choisir le transport collectif, notamment : Déploiement d'une première « navette santé »

Bonification du service RTL à la demande

Remise de titres gratuits au terminus Radisson prolongée jusqu'au 18 décembre 2022 Pour plus d'informations, consultez la page Web du projet : https://www.quebec.ca/transports/projets-routiers/tunnel-louis-hippolyte-la-fontaine/services-faciliter-deplacements Interdiction pour les camions d'utiliser la voie de droite de l'autoroute 25 en direction sud, entre la sortie n° 6 (rue Beaubien / boulevard Yves-Prévost) et le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine. Cette nouvelle gestion des voies permettra d'améliorer la sécurité et la circulation à la hauteur des entrées et des sorties de l'autoroute 25 jusqu'au tunnel, puisque les automobilistes pourront s'insérer dans une voie autoroutière sans camions. Conséquemment, il est prévu que cette mesure contribue à limiter la congestion sur le réseau municipal aux abords de l'autoroute.