PLANIFIER SES DÉPLACEMENTS DURANT LA FIN DE SEMAINE DU 16 AU 19 AOÛT - ENTRAVES MAJEURES SUR LE RÉSEAU AUTOROUTIER

Pont de l'Île-aux-Tourtes / autoroute 40 : dans un souci de coordination (travaux A13 / tunnel de Liesse) et en raison de conditions météorologiques défavorables, les travaux annoncés et prévus en fin de semaine sur le pont entre Vaudreuil-Dorion et Senneville (île de Montréal) ont été annulés. Ils seront reportés en septembre.