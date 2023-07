PLANIFIER SES DÉPLACEMENTS DURANT LA FIN DE SEMAINE DU 14 AU 17 JUILLET - ENTRAVES MAJEURES SUR LE RÉSEAU AUTOROUTIER

Le Ministère et ses partenaires recommandent aux usagers de la route de planifier leurs déplacements. Pour découvrir différents outils visant à faciliter les déplacements ou pour rester informé sur l'actualité en matière de mobilité dans la région métropolitaine, consultez le site de Mobilité Montréal ou suivez-nous sur Facebook.

AUTOROUTE 25 / TUNNEL LOUIS-H.-LA FONTAINE

De vendredi 23 h à lundi 5 h

Direction sud

Entre Montréal et Longueuil , fermeture complète de l'A-25 en direction sud, entre la sortie 6 (rue Beaubien, boulevard Yves-Prévost) et l'entrée de la rue de l'Île-Charron, incluant le tunnel

Détour : via la sortie 6, boulevard Louis-H.-La Fontaine, rue De Boucherville, avenue Souligny, rues Dickson et Notre-Dame Est, boulevard René-Lévesque et avenue Papineau / pont Jacques-Cartier

Camions (plus de 4,25 m.) : via la sortie 6, boulevard Louis-H.-La Fontaine, rues De Boucherville et Hochelaga, boulevard de l'Assomption, rue Sherbrooke, boulevard Pie-IX sud et détour principal

Dans l'échangeur Anjou , la bretelle menant de l'A-40 ouest à l'A-25 sud. Détour : via la bretelle pour A-40 ouest, demi-tour à la sortie 78 ( boulevard Langelier ) et les boulevards Métropolitain et Louis-H.-La Fontaine

L'entrée de la rue Sherbrooke . Détour via les rues De Boucherville et Hochelaga et suivre détour principal

L'entrée des rues Tellier et des Futailles, déjà fermée (longue durée).

Note pour la durée des travaux, rabattement des lignes 61 et 461 du Réseau de transport de Longueuil (RTL) au terminus de la station Longueuil / Université de Sherbrooke. Aucun service du RTL, en provenance ou à destination du terminus de la station de métro Radisson, cette fin de semaine. Les titres de transport utilisés à bord des autobus seront acceptés dans le métro.

Nouvelles configurations sur l'autoroute 25 en vigueur dès le 17 juillet







Réouverture de la bretelle menant de l'avenue Souligny à l'autoroute 25 en direction sud





La voie de droite en direction sud, dorénavant réservée aux usagers empruntant la sortie n° 5 - rue Hochelaga / rue Sherbrooke .

De vendredi 23 h à samedi 8 h

De samedi 23 h à dimanche 9 h

De dimanche 22 h à lundi 5 h

Direction nord

Entre Longueuil et Montréal, fermeture complète de l'A-25 en direction nord, entre la sortie 90 (R-132, La Prairie , Varennes ) sur l'A-20 ouest et l'entrée en provenance de la rue Notre-Dame Est

Détour : via R-132 ouest, sortie 82 pour le pont Jacques-Cartier, sortie pour avenue De Lorimier sud, les rues Notre-Dame Est, Curatteau et De Boucherville. Pour les camions, sur la rue Notre-Dame, via boulevard Pie-IX et rue Sherbrooke.

Fermetures par défaut : à compter de 22 h 30







Les bretelles menant de la R-132 est et ouest (sorties 89-N) à l'A-25 nord. Détour en direction est, via la sortie 18 ( boulevard De Montarville ) et R-132 ouest / détour principal

) et R-132 ouest / détour principal



L'entrée de la rue de l'Île-Charron. Détour via A-25 sud et R-132 ouest





L'entrée en provenance de la rue Notre-Dame Est. Détour : via l'entrée suivante

Note : canalisation de l'accès pour l'Île Charron.

AVENUE SOULIGNY

De vendredi 22 h 30 à lundi 5 h

À Montréal (arr. Hochelaga-Maisonneuve), fermeture complète de l'avenue Souligny dans les deux directions, entre les rues Dickson et Honoré-Beaugrand

Détour : via les rues Hochelaga ou Notre-Dame.

Note : sur le réseau municipal, fermeture des 2 voies de gauche (1 voie de gauche + baie de virage à gauche) sur la rue Notre-Dame est, à l'ouest de la rue Dickson. Travaux sous la responsabilité de la ville de Montréal,

ÉCHANGEUR SAINT-PIERRE

De vendredi 23 h 59 à lundi 5 h

Fermeture complète de la bretelle menant de la R-138 en direction est (en provenance du pont Honoré- Mercier ) à l'A-20 en direction ouest / aéroport

Détour : via la bretelle pour A-20 est, sortie 65 (boulevard Angrignon, rue Saint-Jacques), rue Notre-Dame ouest et boulevard de Sainte-Anne-de-Bellevue.

Note : risque de congestion. Prévoyez vos déplacements.

De vendredi 23 h 30 à samedi 7 h

Sur l'A-20 en direction ouest, fermeture partielle de 1 voie sur 2, entre la sortie 63 (R-138 ouest, pont Honoré- Mercier ) et l'entrée suivante.

ÉCHANGEUR TURCOT

De dimanche 23 h 59 à lundi 5 h

Fermeture complète des bretelles menant de l'A-15 nord et de l'A-20 est à l'A-15 nord (Décarie)

Détour : via la bretelle pour R-136 est (centre-ville), sortie 2 (avenue Atwater), rue Saint-Antoine ouest et rue Saint-Jacques.

ÉCHANGEUR DORVAL

De dimanche 23 h à lundi 5 h

Fermeture complète de l'A-20 est, entre la sortie 56 (A-520, avenue Dorval , aéroport P.-É.-Trudeau) et l'entrée en provenance du boulevard Bouchard

Détour : via la sortie.

AUTOROUTE 13

De vendredi 23 h à lundi 6 h

À Laval , sur l'A-13 en direction sud, fermeture de 1 voie sur 3, entre le pont Vachon et le boulevard Sainte-Rose

De vendredi 23 h 59 à samedi 7 h

De samedi 21 h à dimanche 7 h

De dimanche 21 h à lundi 6 h

À Laval , sur l'A-13 en direction nord, fermeture de 2 voies sur 3, entre le boulevard Sainte-Rose et le pont Vachon

Note : fermeture de 1 voie sur 3 sur l'A-13 en direction nord, entre le boulevard Dagenais et l'entrée du boulevard Sainte-Rose, samedi et dimanche de 7 h à 21 h. Sur l'A-13 en direction sud, fermeture de 1 voie sur 3, entre le pont Vachon et le boulevard Sainte-Rose, de vendredi 23 h à lundi 6 h.

Samedi et dimanche, de 7 h à 21 h

À Laval , sur l'A-13 en direction nord, fermeture de 1 voie sur 3, entre le boulevard Sainte-Rose et le pont Vachon.

AUTOROUTE 440

De vendredi 23 h 30 à samedi 6 h

De samedi 23 h 30 à dimanche 7 h

De dimanche 22 h 30 à lundi 4 h 30

À Laval , fermeture complète de l'A-440 en direction est, entre la sortie 22 (A-15, Montréal, Saint-Jérôme, boulevard Chomedey ) et l'entrée du boulevard Industriel.

Détour : voie de desserte

Fermetures par défaut : les entrées du boulevard Curé-Labelle (R-117), de l'A-15 sud et en aval de la rue Debray.

Samedi, de 6 h 30 à 23 h 30

Dimanche, de 7 h à 22 h 30

Fermeture de 1 voie sur 3 sur l'A-440 en direction est, entre la sortie 22 (A-15, Montréal, Saint-Jérôme, boulevard Chomedey ) et l'entrée du boulevard Industriel.

AUTOROUTE 50 / GUY-LAFLEUR

De vendredi 21 h à lundi 5 h

À Mirabel , sur l'A-50 (Guy-Lafleur)) en direction est, fermeture complète entre l'autoroute 15 (des Laurentides).et la route 117 (boulevard du Curé- Labelle )

Détour : via la bretelle pour A-15 nord, sortie 39 (R-158 est, route Sir Wilfrid-Laurier) et R-117.

À PRÉVOIR

Fermeture du pont Jacques-Cartier dans les deux directions et des bretelles d'accès au pont, jeudi de 20 h à 23 h 59. Un accès sera maintenu pour les services d'urgence.

À noter que les tunnels Ville-Marie et Viger (R-136 est) seront fermés, selon le même horaire, entre la sortie 4 (A-10, pont Victoria, boulevard Robert-Bourassa, rue de la Montagne) et la rue Panet.

Fermetures par défaut : les entrées des rues Notre-Dame, de la Cathédrale et du boulevard Robert-Bourassa dans le tunnel Ville-Marie et l'entrée de la rue Panet à la fin du tunnel Viger.

Note : sur le pont Victoria en direction de la Rive-Sud, 2 voies disponibles à l'heure de pointe de fin d'après-midi, jusqu'à 23 h 30.

À Montréal (arr. Ville-Marie ), travaux de longue durée sur le boulevard René-Lévesque, à la hauteur de l'avenue De Lorimier. Maintien de 2 voies disponibles en direction ouest.

Note : travaux sous la responsabilité de la ville de Montréal.

À Châteauguay, fermeture partielle de la voie de droite et de la voie réservée du boulevard Saint-Jean-Baptiste en direction est, à la hauteur de la rue Rodrigue (stationnement incitatif exo), de vendredi 23 h à dimanche 23 h.

Note : travaux sous la responsabilité d'exo.

À Sainte-Anne-des-Plaines , sur la R-335, circulation en alternance avec signaleurs sur le pont enjambant la rivière Mascouche , de samedi 20 h à lundi 4 h.





, sur la R-335, circulation en alternance avec signaleurs sur le pont enjambant la rivière , de samedi 20 h à lundi 4 h. À Mirabel , travaux de remplacement d'un ponceau dans l'échangeur entre les autoroutes 50 ( Guy-Lafleur ) et 15 ( des Laurentides ). Ces travaux entraîneront des fermetures complètes, pour cette fin de semaine, dans l'échangeur. Pour consulter le communiqué.





, travaux de remplacement d'un ponceau dans l'échangeur entre les autoroutes 50 ( ) et 15 ( ). Ces travaux entraîneront des fermetures complètes, pour cette fin de semaine, dans l'échangeur. Pour consulter le communiqué. Jusqu'à la mi-octobre 2023, des travaux auront lieu sur les autoroutes 25, 50 ( Guy-Lafleur ) et l'autoroute 640, entre les villes de Mirabel et de Terrebonne . Ces travaux visent à améliorer la sécurité et le confort de roulement sur ces autoroutes. En raison de la nature des travaux, des fermetures complètes et partielles de soir et de nuit, sur divers tronçons de l'autoroute 25, 50 ( Guy-Lafleur ) et 640, seront nécessaires tout au long du chantier. Pour consulter le communiqué.





) et l'autoroute 640, entre les villes de et de . Ces travaux visent à améliorer la sécurité et le confort de roulement sur ces autoroutes. En raison de la nature des travaux, des fermetures complètes et partielles de soir et de nuit, sur divers tronçons de l'autoroute 25, 50 ( ) et 640, seront nécessaires tout au long du chantier. Pour consulter le communiqué. L'aménagement d'une voie réservée sur l'autoroute 20, en direction est (autoroute Jean-Lesage), entre Sainte-Julie et Belœil, entraînera des fermetures de nuit jusqu'à la mi-novembre. Les travaux préparatoires qui consistaient à créer des chemins de déviation au centre des voies se terminent sous peu et la construction de la voie réservée a débuté. Pour consulter le communiqué.

En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, les fermetures pourraient être annulées ou modifiées. Consultez le Quebec511.info pour connaître les entraves en cours et à venir sur le réseau.

