PLANIFIER SES DÉPLACEMENTS DURANT LA FIN DE SEMAINE DU 12 AU 15 JUILLET ENTRAVES MAJEURES SUR LE RÉSEAU AUTOROUTIER

Le Ministère et ses partenaires recommandent aux usagers de la route de planifier leurs déplacements. Pour découvrir différents outils visant à faciliter les déplacements ou pour rester informé sur l'actualité en matière de mobilité dans la région métropolitaine, consultez le site de Mobilité Montréal ou suivez-nous sur Facebook.

AUTOROUTE 10 -- BONAVENTURE

De samedi 23 h 59 à dimanche 9 h

Fermeture complète de l'A-10 est (Bonaventure), entre la sortie 2 (Port de Montréal, avenue Pierre- Dupuy ) et le pont Samuel-De Champlain

Détour : via la sortie 2, chemin des Moulins en direction est et la bretelle pour l'A-15 sud.

Note : travaux sous la responsabilité de PJCCI.

À compter de dimanche 9 h, pour une durée d'environ 2 mois

Fermeture complète de la bretelle de l'A-10 est (Bonaventure) vers le pont Samuel-De Champlain , à la hauteur de la sortie 5.

À noter : la sortie 5 est réservée exclusivement aux résidents de l'île des Sœurs.

Détour : en amont, via la sortie 4 (A-15 nord / 20 ouest), boulevard Gaétan-Laberge et bretelle pour A-15 sud.

Note : travaux sous la responsabilité de PJCCI.

AUTOROUTE 25 ET TUNNEL LOUIS-HIPPOLYTE-LA FONTAINE

De vendredi 21 h à samedi 5 h

De samedi 22 h à dimanche 9 h

Direction sud

Entre Montréal et Longueuil , fermeture complète de l'A-25 en direction sud, entre la sortie 5 (R-138, rue Sherbrooke , rue Hochelaga) et l'entrée de la rue de l'Île-Charron.

Détour : via la sortie 5, rues De Boucherville, Hochelaga, Dickson et Notre-Dame Est, boulevard René-Lévesque et avenue Papineau / pont Jacques-Cartier.

Camions (plus de 4,25 m) : via rues De Boucherville et Hochelaga, boulevard de l'Assomption, rue Sherbrooke, boulevard Pie-IX sud et détour principal.

Fermeture par défaut : l'entrée des rues Tellier et des Futailles, déjà fermée (longue durée).

Direction nord

Entre Longueuil et Montréal, fermeture complète de l'A-25 en direction nord, entre la sortie 90 (R-132, La Prairie , Varennes ) sur l'A-20 ouest et l'entrée en provenance de la rue Notre-Dame Est.

Détour : via R-132 ouest, sortie 82 pour le pont Jacques-Cartier, sortie pour avenue De Lorimier sud, les rues Notre-Dame Est, Curatteau et De Boucherville. Pour les camions, sur la rue Notre-Dame Est, via boulevard Pie-IX et rue Sherbrooke.

Fermetures par défaut : 30 minutes avant chacune des fermetures complètes

Les bretelles menant de la R-132 est et ouest (sorties 89-N) à l'A-25 nord. Détour en direction est, via la sortie 18 ( boulevard De Montarville ) et R-132 ouest / détour principal. L'entrée de la rue de l'Île-Charron. Détour via A-25 sud et R-132 ouest.



Note : canalisation de l'accès pour l'Île Charron.

AVENUE SOULIGNY

De vendredi 20 h 30 à samedi 8 h

De samedi 21 h 30 à dimanche 9 h

Direction est

À Montréal (arr. Hochelaga-Maisonneuve), fermeture complète de l'avenue Souligny en direction est, entre les rues Dickson et Honoré-Beaugrand.

Détour : via les rues Hochelaga ou Notre-Dame Est.

AUTOROUTE 440

De vendredi 23 h à samedi 7 h 30

De samedi 23 h à dimanche 8 h

À Laval, fermeture complète de l'A-440 ouest, entre la sortie 22 (A-15) et l'entrée de l'A-15.

Détour : via la sortie.

ÉCHANGEUR A-30 / R-116

De vendredi 20 h à lundi 6 h

Fermeture complète de la bretelle menant de la voie de desserte A-30 est à la R-116 est.

Détour : via la bretelle pour A-30 ouest, sortie boulevard des Promenades / montée des Promenades, sortie pour A-30 est, sortie 78 (boulevard Clairevue) vers rue Marie-Victorin et boulevard Seigneurial.

Itinéraire facultatif : en amont, continuer voie de desserte vers A-30 est et sortie 78.

De vendredi 20 h à samedi 9 h

De samedi 19 h à dimanche 9 h

De dimanche 19 h à lundi 6 h

Fermeture complète de la R-116 est, entre la sortie 9-O (A-30 ouest) et le boulevard Seigneurial.

Détour : via la sortie boulevard des Promenades / montée des Promenades, sortie pour A-30 est, sortie 78 (boulevard Clairevue) vers rue Marie-Victorin et boulevard Seigneurial.

Fermetures par défaut : 30 minutes avant la fermeture principale

La bretelle menant de la voie de desserte de l'A-30 ouest à la R-116 est.

Détour : via la sortie pour boulevard des Promenades / montée des Promenades et suivre détour principal.

Itinéraire facultatif : en amont sur l'A-30 ouest, directement via la sortie 78. La bretelle menant de la R-116 est à l'A-30 est.

Détour : via la sortie 9-O pour la montée des Promenades et sortie A-30 est.



Samedi et dimanche, de 9 h à 19 h

Fermeture partielle de la R-116 est - 1 voie ouverte - au niveau de l'A-30.

AUTOROUTE 30 -- DE L'ACIER

De vendredi 20 h à samedi 6 h

De samedi 20 h à dimanche 6 h

De dimanche 20 h à lundi 6 h

À Beauharnois et Salaberry-de-Valleyfield , sur l'A-30 dans les deux directions, entre les km 15 et 22, incluant le pont Madeleine-Parent, circulation à contresens sur la chaussée en direction est - 1 voie par direction.

Fermetures par défaut : en direction ouest

L'entrée du boulevard de l'Énergie / chemin Saint-Louis ( R-236 ). Détour : via l'entrée pour A-30 est et demi-tour à la sortie 26 ( R-205, Sainte Martine ). Facultatif : continuer vers le boulevard de Melocheville / R-132 est, rue Ellice et chemin de la Beauce ( R-205 ). La sortie 17 ( chemin du Canal ). Détour : via la sortie 13 pour l'A-530 ouest et demi-tour à la sortie 9 ( boulevard Pie-XII ). L'entrée en provenance du chemin du Canal. Détour : demi-tour dans le rond-point, revenir sur chemin du Canal, boulevard de Melocheville est ( R-132 ), rue Ellice et chemin de la Beauce ( R-205 ). Facultatif : directement via le boulevard de Melocheville .



Samedi et dimanche, de 6 h à 20 h

À Beauharnois, sur l'A-30 en direction ouest, fermeture partielle de 2 voies sur 3 sur le pont Madeleine-Parent.

De vendredi 20 h à samedi 6 h

À Saint-Constant , sur l'A-30 dans les deux directions, entre les kilomètres 48 et 51, circulation à contresens sur la chaussée en direction ouest - 1 voie par direction.

À PRÉVOIR

Événement spécial : l'International des Feux Loto-Québec



Fermeture du pont Jacques-Cartier dans les deux directions et des bretelles d'accès au pont, jeudi et dimanche de 20 h à 23 h 59. Un accès sera maintenu pour les services d'urgence.



À noter que les tunnels Ville-Marie et Viger ( R-136 est ) seront fermés, selon le même horaire, entre la sortie 4 ( A-10, pont Victoria, boulevard Robert-Bourassa, rue de la Montagne ) et la rue Panet .

Fermetures par défaut : les entrées des rues Notre-Dame, de la Cathédrale et du boulevard Robert-Bourassa dans le tunnel Ville-Marie et l'entrée de la rue Panet à la fin du tunnel Viger.

Note : sur le pont Victoria en direction de la Rive-Sud, 2 voies disponibles jeudi, de l'heure de pointe de fin d'après-midi jusqu'à 23 h 30 et dimanche de 20 h à 23 h 30.

Rue Rose-de-Lima

À Montréal (arr. Le Sud-Ouest), fermeture en longue durée (depuis le 25 juin) de la rue Rose-de-Lima entre les rues Saint-Antoine et Saint-Jacques et fermeture de l'intersection Rose-de-Lima / Saint-Jacques .

Note : travaux sous la responsabilité de la Ville de Montréal.

Rappel : sur la rue Saint-Antoine Ouest, entre la rue Rose-de-Lima et l'avenue Atwater, le sens de la circulation a été inversé depuis le 10 juin (2 voies en direction est). Consulter la page web du projet de réaménagement des rues Saint-Antoine Ouest et Saint-Jacques sur le site de la Ville.

Avenue De Lorimier

À Montréal (arr. Ville-Marie ), fermeture complète de longue durée de l'avenue De Lorimier en direction nord et maintien de 2 voies en direction sud entre les boulevards René-Lévesque et De Maisonneuve, jusqu'au 26 juillet.

Note : travaux sous la responsabilité d'un entrepreneur privé.

Boulevard Marcel-Laurin

À Montréal (arr. Saint-Laurent ), fermeture complète du boulevard Marcel-Laurin dans les deux directions, entre le boulevard Décarie et la rue Saint-Louis , samedi de 7 h à 20 h (travaux sous réserve pour dimanche, selon le même horaire).

Détours :

Direction nord : via boulevard Décarie nord et rue Saint-Louis . Direction sud : via rue Saint-Louis, boulevard Alexis-Nihon, voie de desserte A-40 ouest et demi-tour au rond-point de Liesse vers A-40 est. Pour les camions , via boulevard de la Côte-Vertu



Note : travaux sous la responsabilité de la Ville de Montréal.

Rue Bridge

À Montréal (arr. Le Sud-Ouest), fermeture complète la rue Bridge, entre les rues Mill et Wellington , samedi de 7 h à 17 h (travaux sous réserve pour dimanche, selon le même horaire).

Note : travaux sous la responsabilité d'Hydro-Québec.

Réseau express métropolitain (REM)

Samedi 13 et dimanche 14 juillet, entre 5 h 30 et 7 h 30, le service du REM sera indisponible en raison d'une mise à jour des systèmes. Des autobus assureront le service durant cette période.





À Ville Mont-Royal , du 14 juillet au 6 août, maintien d'une voie sur le chemin de la Côte-de-Liesse (est et ouest), au-dessus du chemin de Dunkirk, en lien avec la construction de la future station Côte-de-Liesse.





, du 14 juillet au 6 août, maintien d'une voie sur le chemin de la Côte-de-Liesse (est et ouest), au-dessus du chemin de Dunkirk, en lien avec la construction de la future station Côte-de-Liesse. Des travaux d'aménagement sont en cours depuis le 8 juillet dernier, et pour une durée d'environ 4 mois, sur le boulevard Des Sources à Dorval , entre l'A-40 et le boulevard Hymus.



En termes de travaux, notons la réfection de la chaussée, des bordures, des trottoirs, du terre-plein central, ainsi que la mise en place d'éclairage et de feux de circulation à l'intersection du boulevard Des Sources et de la Place Transcanadienne . Il est possible que des fermetures complètes aient lieu ponctuellement pour réaliser des travaux. Cette intersection aménagée permettra l'accès au stationnement de la station Des Sources du REM .

Débarcadère express à l'aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau (YUL)

En route pour l'Aéroport international Montréal-Trudeau ? Évitez la congestion routière en profitant des nouveaux débarcadères express situés aux stationnements P4 et P10. Accessibles tous les jours de 13 h à 20 h, ils vous permettent de déposer vos proches, qui bénéficieront d'un service de navette gratuit aux cinq minutes.

Rue Philippe-Chartrand à Terrebonne

À Terrebonne, fermeture de la rue Philippe-Chartrand entre le chemin Gascon (R- 337) et la rue Ouellette, de vendredi 21 h à lundi 4 h.

Détours :

Direction nord : en provenance de la R-337 ( chemin Gascon ), via la montée Major et les rues de la Berge, des Bégonias et des Bromes.

En provenance de la rue Ouellette, via rues Philippe-Chartrand, des Balsamines, des Bégonias, de la Berge et montée Major.

En provenance de la rue Philippe-Chartrand : via rues Ouellette, Boyer et Arzélie. Direction sud : via les rues Rodrigue, Aline, Athanase et Boyer.



Route 134 (boulevard Taschereau) à Longueuil

À Longueuil , sur la R-134 est (boulevard Taschereau ), fermeture complète de l'entrée en provenance du la rue Saint-Charles Ouest, jusqu'à samedi en matinée.

Détour : via la bretelle pour R-134 ouest, sortie pour rue Saint-Charles / métro Longueuil et demi-tour via la bretelle pour rue Saint-Charles.

Note : fermeture en cours et requise, en raison des fortes précipitations de mercredi dernier.

Route 116 (boulevard Sir Wilfrid-Laurier) à Saint-Bruno-de-Montarville

À Saint-Bruno -de-Montarville, sur la R-116, à l'intersection du boulevard de Boucherville , fermeture partielle de 1 voie sur 4 dans les deux directions, de samedi 5 h à lundi 19 h.

Échangeur des routes 132 et 138 à Kahnawà:ke

À Kahnawà:ke, fermeture partielle de longue durée (1 voie sur 2) dans la bretelle menant de la R-138 ouest (en provenance du pont Honoré- Mercier ) à la R-132 est (vers La Prairie ), jusqu'au jeudi 5 septembre à 23 h.

Note : travaux sous la responsabilité de PJCCI.

Autoroute 410 (Jacques-O'Bready) à Sherbrooke

À Sherbrooke , sur l'autoroute 410 (Jacques-O'Bready), fermeture complète dans les deux directions, dans le secteur du chantier de réaménagement de l'échangeur Darche, de vendredi 21 h à lundi 6 h.

À noter : les chemins de détour seront balisés par une signalisation temporaire. Cette entrave est nécessaire afin de procéder à l'installation des poutres d'acier qui serviront d'assises au tablier du futur pont d'étagement, une étape importante dans le cadre de la construction de cette structure. Pour consulter le communiqué.

En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, les travaux pourraient être annulées ou modifiées. Consultez le Quebec511.info régulièrement pour connaître les entraves en cours et à venir sur le réseau.

Liens connexes :

Mobilité Montréal

Signature sur le Saint-Laurent (SSL)

PJCCI

Réseau express métropolitain (REM)

Tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine

SOURCE Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Sources et renseignements : Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Relations avec les médias, Direction générale des communications, Tél. : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724