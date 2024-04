PLANIFIER SES DÉPLACEMENTS DURANT LA FIN DE SEMAINE DU 12 AU 15 AVRIL - ENTRAVES MAJEURES SUR LE RÉSEAU AUTOROUTIER

Le Ministère et ses partenaires recommandent aux usagers de la route de planifier leurs déplacements. Pour découvrir différents outils visant à faciliter les déplacements ou pour rester informé sur l'actualité en matière de mobilité dans la région métropolitaine, consultez le site de Mobilité Montréal ou suivez-nous sur Facebook.

AUTOROUTE 25 ET TUNNEL LOUIS-HIPPOLYTE-LA FONTAINE

De vendredi 23 h à samedi 8 h

De samedi 23 h à dimanche 9 h

De dimanche 22 h à lundi 5 h

Direction sud

Entre Montréal et Longueuil , fermeture complète de l'A-25 en direction sud, entre la sortie 4 (avenue Souligny, centre-ville) et l'entrée de la rue de l'Île-Charron

Détour : via les rues Dickson et Notre-Dame Est, boulevard René-Lévesque et avenue Papineau / pont Jacques-Cartier.

Camions (plus de 4,25 m) : via rue Hochelaga, boulevard de l'Assomption, rue Sherbrooke, boulevard Pie-IX sud et détour principal.

Fermeture par défaut : l'entrée des rues Tellier et des Futailles, déjà fermée (longue durée).

À noter : du lundi 15 avril au dimanche 22 avril, les fermetures de nuit sur l'A-25 en direction sud se feront à partir de la sortie° 5 (R-138, rue Hochelaga, rue Sherbrooke) plutôt qu'à la sortie 4.

Direction nord

Entre Longueuil et Montréal, fermeture complète de l'A-25 en direction nord, entre la sortie 90 (R-132, La Prairie , Varennes ) sur l'A-20 ouest et l'entrée en provenance de la rue Notre-Dame Est

Détour : via R-132 ouest, sortie 82 pour le pont Jacques-Cartier, sortie pour avenue De Lorimier sud, les rues Notre-Dame Est, Curatteau et De Boucherville. Pour les camions, sur la rue Notre-Dame Est, via boulevard Pie-IX et rue Sherbrooke.

Fermetures par défaut : 30 minutes avant chacune des fermetures complètes

Les bretelles menant de la R-132 est et ouest (sorties 89-N) à l'A-25 nord. Détour en direction est, via la sortie 18 ( boulevard De Montarville ) et R-132 ouest / détour principal L'entrée de la rue de l'Île-Charron. Détour via A-25 sud et R-132 ouest



Note : canalisation de l'accès pour l'Île Charron.

AVENUE SOULIGNY

De vendredi 22 h 30 à samedi 8 h

De samedi 22 h 30 à dimanche 9 h

De dimanche 21 h 30 à lundi 5 h

Direction est

À Montréal (arr. Hochelaga-Maisonneuve), fermeture complète de l'avenue Souligny en direction est, entre les rues Dickson et Honoré-Beaugrand

Détour : via les rues Hochelaga ou Notre-Dame Est.

De vendredi 22 h 30 à samedi 8 h

Direction ouest

Fermeture complète de l'avenue Souligny en direction ouest, entre les rues Honoré-Beaugrand et Dickson

Détour : via les rues Hochelaga ou Notre-Dame Est.

PONT PAPINEAU-LEBLANC / AUTOROUTE 19

De vendredi 22 h à lundi 4 h 30

Dans les deux directions

Entre Laval et Montréal (arr. Ahuntsic-Cartierville), fermeture complète du pont Papineau-Leblanc

Détours :

Direction nord : sur le boulevard Henri-Bourassa, via les ponts Pie-IX (R-125) ou Viau (R- 335) et boulevard de la Concorde. Pour les camions , continuer jusqu'à A-440. Direction sud : sur la voie de desserte A-440 en direction est, via le pont Pie-IX (R-125) ou en direction ouest, via le pont Médéric-Martin (A-15).



Fermetures par défaut : à compter de 21 h 30

Les bretelles d'entrée en provenance de l'A-440 est et ouest pour A-19 sud. Les entrées des boulevards Saint-Martin , de la Concorde et Lévesque pour A-19 sud.



Note : maintien des accès au boulevard Saint-Martin en provenance de l'A-440 (est et ouest).

Des épisodes de congestion sont à prévoir. Le MTMD recommande aux usagers de la route qui devront circuler dans le secteur de prévoir plus de temps pour se rendre à destination.

ROUTE 136

De vendredi 22 h à lundi 5 h

Direction est

À Montréal (arr. Ville-Marie ), sur la R-136 est (autoroute Ville-Marie ), fermeture complète de la sortie 6 (boulevard Saint-Laurent , rue Berri)

Détour : via la sortie 7 (avenue Papineau, pont Jacques-Cartier), rue Panet et avenue Viger.

Note : travaux sous la responsabilité de la Ville de Montréal, dans le cadre du projet d'aménagement de la Place des Montréalaises.

PONT LAVIOLETTE / AUTOROUTE 55

De vendredi 20 h à lundi 6 h 30

Entre Trois-Rivières et Bécancour, fermeture de 2 voies sur 4 - une seule voie par direction

Note : les usagers en provenance de Montréal ou de Québec sont invités à prévoir leurs déplacements en conséquence s'ils souhaitent passer d'une rive à l'autre du fleuve Saint-Laurent, par les autoroutes 20 ou 40.

À PRÉVOIR

Rue Sherbrooke Est

À Montréal (arr. Côte-des-Neiges, Notre-Dame -de-Grâce), circulation à contresens (2 voies en direction ouest et 1 voie en direction est) sur la rue Sherbrooke en direction est, entre l'avenue Prud'homme et le boulevard Décarie, de samedi 7 h à lundi 15 h

Note : travaux d'aqueduc sous la responsabilité de la Ville de Montréal.

Réseau express métropolitain (REM)

Le samedi 13 avril, le service du REM sera indisponible entre 5 h 30 et 7 h 30 en raison d'une mise à jour des systèmes. Des autobus assureront le service durant cette période.

Autoroute 20 (du Souvenir) - Échangeur des Sources à Pointe-Claire

Les travaux de réparation de bretelles dans l'échangeur des Sources, sur l'autoroute 20 (du Souvenir) à Pointe-Claire , ont repris le 8 avril dernier. Le chantier se poursuivra jusqu'à la fin de l'année 2024. Ces interventions permettront à terme de prolonger la vie utile des ouvrages et d'assurer la sécurité des usagers de la route. Pour voir le communiqué.

Secteur A-520 et rue Hickmore

Les travaux de reconstruction des ponts d'étagement de l'A-520 (de la Côte-de-Liesse), au-dessus de la rue Hickmore, ont repris le 25 mars dernier. Le chantier se poursuivra jusqu'à la fin de l'année 2024. Pour voir le communiqué.

En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, les fermetures pourraient être annulées ou modifiées. Consultez le Quebec511.info pour connaître les entraves en cours et à venir sur le réseau.

