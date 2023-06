Malgré la hausse du coût de la vie et la volatilité des marchés, ceux et celles qui ont un plan financier demeurent optimistes en prévision de la retraite

TORONTO, le 13 juin 2023 /CNW/ - Fidelity Investments Canada s.r.i. (Fidelity) a publié aujourd'hui le Rapport 2023 de Fidelity sur la retraite, qui fournit aux conseillers en placements et aux investisseurs des données sur les plus récentes tendances en matière de retraite afin d'aider la population canadienne à mieux se préparer pour vivre une retraite confortable.

La 18e édition de ce rapport propose une analyse des facteurs que nous suivons depuis près de deux décennies, ainsi que des questions d'actualité telles que l'inflation, le marché de l'habitation, les taux d'intérêt et la volatilité des marchés, et s'intéresse à leur incidence sur la planification de la retraite. Le rapport confirme de nouveau la valeur d'un plan financier et des conseils professionnels, car ceux-ci aident les Canadiennes et les Canadiens qui approchent de la retraite à mieux surmonter les conditions stressantes comme celles qui bouleversent les marchés à l'heure actuelle.

Constatations clés :

L'optimisme des Canadiens et des Canadiennes à l'égard de la retraite s'est détérioré. En 2018, 80 % des préretraités et retraités se disaient satisfaits de leurs perspectives de retraite. Ce pourcentage a diminué à 73 % en 2023. La hausse du coût de la vie est l'obstacle le plus souvent cité qui les empêche de prendre leur retraite.

En raison de la crise du coût de la vie qui perdure, 42 % des répondants affirment avoir épargné moins que l'année dernière.

50 % des répondants disent investir seulement dans des actifs sûrs, ce qui pourrait avoir comme conséquence inattendue de réduire leur revenu de retraite à long terme. Cela représente une augmentation de 10 points de pourcentage par rapport à l'année dernière.

En revanche, ceux et celles qui ont élaboré un plan financier se sentent beaucoup mieux préparés que les autres du point de vue financier (91 % contre 58 %), émotionnel (85 % contre 69 %), social (84 % contre 69 %) et physique (88 % contre 73 %).

Les personnes nées à l'extérieur du Canada ont davantage tendance à prioriser l'épargne destinée à subvenir aux besoins des membres de leur famille.

ont davantage tendance à prioriser l'épargne destinée à subvenir aux besoins des membres de leur famille. 82 % des répondants qui ont un plan financier ont fait appel à un conseiller en placements. En outre, 64 % des préretraités qui ont un conseiller disent avoir l'esprit tranquille, sachant qu'ils sont sur la bonne voie pour atteindre leurs objectifs financiers, comparativement à 34 % de ceux qui n'ont pas de conseiller.

Seulement 28 % des répondants ont un plan financier, ce qui signifie qu'un grand nombre de personnes n'a pas encore profité de cet outil fort utile. Le Québec compte le plus de répondants (33 %) à avoir un plan financier; par conséquent, 79 % d'entre eux envisagent la retraite avec optimisme.

« Pour les Canadiens et les Canadiennes qui mettent en œuvre un plan financier en prévision de la retraite, il y a lieu d'être optimiste, malgré les manchettes négatives omniprésentes. L'épicerie, l'électricité et les vêtements ne sont que quelques-uns des éléments du quotidien qui sont touchés par l'inflation et qui empêchent les Canadiennes et les Canadiens de prendre leur retraite au moment désiré », a déclaré Peter Bowen, vice-président, Recherche sur la retraite et la fiscalité de Fidelity. « L'importance d'un plan financier est un thème qui revient année après année; pourtant, la majorité des gens n'en a pas. Ceux et celles qui ont un plan financier font affaire avec un conseiller en placements et ont, dans l'ensemble, développé des habitudes d'épargne et d'investissement plus saines. »

Pour plus de renseignements sur le Rapport 2023 de Fidelity sur la retraite, allez à www.fidelity.ca/retraite.

Accédez aux plus récentes mises à jour, réflexions et analyses de Fidelity

SI vous désirez en savoir davantage sur les plus récentes tendances en matière de retraite et sur les démarches à entreprendre pour être plus résilients, Peter Bowen et Michelle Munro, vice-président et directrice principale, Recherche sur la retraite et la fiscalité, commenteront les résultats de cette année sur toutes les plateformes de Fidelity, y compris dans le cadre des webémissions en direct En avant, des baladodiffusions DialoguesFidelity ainsi que dans des commentaires écrits sur les médias sociaux de Fidelity Canada et sur fidelity.ca. En outre, Michelle Munro répondra à vos questions lors d'un événement « Ask Me Anything » (AMA) sur Reddit le 26 juin à 12 h HNE, à r/fidelitycanada.

Nous invitons les journalistes et recherchistes à communiquer avec Fidelity pour obtenir une synthèse plus détaillée des conclusions tirées de ce rapport.

À propos du Rapport 2023 de Fidelity sur la retraite

Le Rapport de Fidelity sur la retraite porte principalement sur la façon dont les Canadiennes et les Canadiens retraités ou préretraités abordent cette étape de leur vie. Le sondage a été commandité par Fidelity Canada et effectué entre le 1er et le 13 mars 2023. Un total de 1 920 Canadiens et Canadiennes ont été sondés, 49 % étaient des hommes et 51 % des femmes, et l'âge médian des répondants est de 62 ans. Un échantillon disproportionné de préretraités et de retraités a été sondé pour permettre une analyse par région et par sexe. Les résultats ont été pondérés pour refléter proportionnellement la répartition des 45 ans et plus à l'échelle nationale. La marge d'erreur de l'échantillon total est de +/- 2,31 points de pourcentage, 19 fois sur 20.

Le tout premier sondage de Fidelity sur la retraite remonte à 2005 et, chaque année depuis, Fidelity analyse l'attitude et le comportement des préretraités et retraités au Canada. Il y a trois ans, l'Organisation mondiale de la santé a décrété que la COVID-19 était une pandémie, puis, au printemps 2023, elle a déterminé qu'elle ne représentait plus une urgence sanitaire mondiale. Cependant, alors que cette situation se stabilise, d'autres déséquilibres font leur apparition. Le rapport de cette année a analysé en profondeur les plus récentes tendances qui influencent les Canadiens et les Canadiennes (volatilité des marchés, inflation, crise du logement et avenir du dollar canadien) et qui préoccupent le plus les futurs retraités et les retraités.

Quel que soit votre parcours, les analyses présentées dans le Rapport de Fidelity sur la retraite peuvent vous aider à vous y retrouver sur le sentier de la préretraite ou de la retraite. Pour certains Canadiens et Canadiennes, la retraite signifie passer plus de temps avec leurs amis et leur famille; pour d'autres, c'est la liberté de faire le tour du monde, d'apprendre une nouvelle langue, de prendre des leçons de guitare, de cultiver un jardin de rêve ou d'adopter un deuxième (ou un troisième) animal de compagnie. Le prochain chapitre de votre vie vous ouvre de nouveaux horizons après avoir consacré de nombreuses années à votre carrière.

À propos de Fidelity Investments Canada s.r.i.

Chez Fidelity, notre mission consiste à aider les investisseurs canadiens à se bâtir un meilleur avenir et à rester à l'avant-garde. Nous offrons aux investisseurs et aux institutions une gamme de portefeuilles de placement innovants et fiables pour les aider à atteindre leurs objectifs financiers et personnels.

Étant une société d'intérêt privé, Fidelity déploie ses ressources de classe mondiale et ses employés pour le bien des investisseurs et leur réussite à long terme. Nous gérons un actif de 202 milliards de dollars pour nos clients (au 5 juin 2023), y compris des particuliers, des conseillers en placements, des régimes de retraite, des fonds de dotation et des fondations.

Fidelity est fière d'offrir aux investisseurs un éventail complet de fonds communs de placement et de fonds négociés en bourse en actions canadiennes, étrangères et mondiales, de solutions axées sur le revenu, de stratégies de répartition de l'actif, de portefeuilles gérés, de produits d'investissement durable et de fonds communs de placement non traditionnels, ainsi qu'un programme destiné aux clients fortunés. Les Fonds Fidelity sont offerts par l'intermédiaire de divers réseaux de distribution axés sur les services-conseils tels que les planificateurs financiers, les courtiers en valeurs mobilières, les banques et les compagnies d'assurance.

Ces renseignements sont de nature générale et ne doivent pas être interprétés comme des recommandations ou des conseils d'ordre fiscal. La situation de chaque investisseur est unique et devrait être examinée par les conseillers juridiques et fiscaux de ce dernier.

Tout placement effectué dans un fonds commun de placement et un FNB ou par l'intermédiaire d'un service de répartition de l'actif peut donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion, des frais de courtage et des charges. Veuillez lire le prospectus d'un fonds commun de placement ou d'un FNB avant d'investir, car il contient des renseignements détaillés sur le placement. Les fonds communs de placement et les FNB ne sont pas garantis. Leur valeur est appelée à fluctuer fréquemment. Le rendement passé pourrait ou non être reproduit.

