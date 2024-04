MONTRÉAL, le 11 avril 2024 /CNW/ - Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée (PJCCI) a présenté aujourd'hui les principaux travaux prévus en 2024 sur les infrastructures dont elle est responsable. Au cours des prochains mois, les chantiers à surveiller se dérouleront au pont Jacques-Cartier, en plus des sections fédérales de l'autoroute Bonaventure et du pont Honoré-Mercier. PJCCI a également profité de cette rencontre avec les médias pour dresser le bilan du chantier de la déconstruction du pont Champlain d'origine.

Autoroute Bonaventure

Vidéo du bilan de la déconstruction du pont Champlain d'origine

Des travaux d'entretien sont prévus sur la section des voies surélevées située entre le pont Victoria et le bassin Peel, avec la réfection de dalles. Ces activités nécessiteront une reconfiguration des voies, et une réduction du nombre de voies à deux par direction, de mai à novembre inclusivement. De plus, des fermetures complètes et partielles de l'autoroute et des bretelles d'accès, de nuit et de fin de semaine sont à prévoir.

Des travaux seront également réalisés dans le secteur du pont Clément afin de procéder à la réparation des poutres du pont ainsi qu'à la réfection des surfaces de béton des voies d'approche. D'importantes entraves sont à prévoir dans ce secteur. Afin d'assurer la sécurité des travailleurs, la vitesse sera limitée à 50 km/h sur l'ensemble de l'axe Bonaventure de juin à novembre inclusivement.

Pont Honoré- Mercier

Des travaux de réfection de piles, de nettoyage et de peinturage d'éléments d'acier sont prévus en 2024 et entraîneront quelques fermetures de nuit de bretelles d'accès et de sortie du côté de la Rive-Sud.

Pont Jacques-Cartier

Depuis février 2024, des travaux de nettoyage et de peinturage d'éléments de la structure d'acier ont un impact partiel sur certaines sections de l'illumination et nécessitent la fermeture complète du trottoir entre le pavillon de l'île Sainte-Hélène et Montréal, et ce, jusqu'à la fin du mois de novembre. Toutefois, les piétons peuvent emprunter la piste multifonctionnelle durant cette période.

Dans une optique de pérennité du pont au-delà de 150 ans, des travaux de réfection du pavillon de l'île Sainte-Hélène sont également prévus et toucheront l'enveloppe du bâtiment, le buste de Jacques-Cartier, les fenêtres, les mosaïques et l'intérieur du pavillon. L'objectif est de prolonger la durée de vie du pavillon.

Enfin, cet automne, les travaux de démolition de l'ancien poste de péage se tiendront du côté de Longueuil.

Déconstruire suivant les grands principes de développement durable

PJCCI a atteint son objectif : réussir la déconstruction historique du pont Champlain d'origine par une planification rigoureuse afin de minimiser l'impact sur l'environnement et la population, en plus de favoriser le recyclage ou la réutilisation des matériaux. Essentiellement, 56 travées, 53 piles et 53 semelles ont été déconstruites par Nouvel Horizon Saint-Laurent S.E.N.C. (NHSL), formée de Pomerleau inc. et Delsan-A.I.M. Environmental Services Inc. Ce chantier s'est conclu 2 mois avant l'échéance prévue et en respectant le budget initial de 225,7 M$, plus les frais directs liés à la gestion de la COVID-19. De plus, seulement trois plaintes ont été enregistrées durant les 41 mois de travaux.

Voici quelques autres volets clés du projet :

La déconstruction de ce pont de 3,4 km a généré 264 000 tonnes de matériaux, dont 100 % ont été tracés, 96 % valorisés, à raison de 90 % réutilisés et 10 % recyclés, donc seulement 4 % de déchets.

Le concours pancanadien de réutilisation des matériaux de PJCCI a permis de confirmer 11 projets créatifs, soit différents legs à la mémoire de cet important ouvrage montréalais.

Douze projets de recherche et développement sont menés par huit entités de recherche canadiennes et se concluront en 2025.

Près de 4000 rivets-souvenirs tirés de la structure d'acier du pont ont été distribués à la population en septembre 2023, à Brossard et à l'île des Sœurs.

et à l'île des Sœurs. Une importante démarche participative a inclus 4 journées portes ouvertes, 6 rencontres publiques, 23 infolettres, des dizaines de rencontres avec les élus, les partenaires et autres parties prenantes.

Trois projets de compensation de l'habitat du poisson sont prévus dont le plus important vise l'aménagement de 6 hectares en terre inondable à Saint-Ignace -de-Loyola.

-de-Loyola. La déconstruction se conclura par le volet Héritage Champlain , soit l'aménagement des terrains libérés par la disparition du pont à l'île des Sœurs, sur la digue de la Voie maritime et à Brossard .

« Malgré l'ampleur de ce projet historique, PJCCI a fait preuve d'audace dans le cadre de la déconstruction du pont Champlain d'origine et a souhaité en faire plus. En fait, même si nous savions qu'en bout de ligne le pont aurait complètement disparu, nous voulions éviter qu'il ne reste plus rien et souhaitions laisser plusieurs legs à la collectivité. Ce projet aux multiples facettes inclut la protection de l'environnement, la valorisation des matériaux, la recherche, la commémoration et la mise en valeur d'espaces au profit de la collectivité. Je crois fermement que nous avons su réaliser ce grand projet avec un respect exemplaire de l'environnement et de la collectivité », a affirmé Sandra Martel, ingénieure et première dirigeante de PJCCI. « Je suis extrêmement fière de ces résultats et je sais qu'ils sont le fruit d'une préparation méticuleuse, de communications assidues et d'une étroite collaboration entre les équipes de PJCCI, des consultants et de l'entrepreneur NHSL. Je les remercie sincèrement », a-t-elle conclu.

