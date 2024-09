LONGUEUIL, QC, le 23 sept. 2024 /CNW/ - Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée (PJCCI) invite la population canadienne à se prononcer sur des éléments clés qui inspireront la conception et la réalisation d'une œuvre d'art public qui sera installée à l'entrée Rive-Sud du pont Jacques-Cartier, situé dans la grande région de Montréal. Pour donner son opinion, il suffit de répondre à un court sondage. Ensemble, participons à la création d'une œuvre qui sera source de fierté!

Rappelons qu'en 2020, d'importants travaux se sont amorcés à l'entrée Rive-Sud du pont Jacques-Cartier par la construction d'un nouveau bâtiment destiné à l'équipe d'Opération et entretien de PJCCI. Au cours des prochains mois, l'ancien poste de péage, maintenant désuet, sera déconstruit, puis le site sera réaménagé et verdi. PJCCI souhaite également ajouter une œuvre d'art public à ces nouveaux aménagements. Mais avant de solliciter la communauté artistique, PJCCI invite la population à donner son opinion sur quelques éléments clés qui inspireront la création de cette œuvre d'art public qui prendra la forme d'une sculpture.

« À titre de gestionnaire d'ouvrages majeurs, PJCCI assure la mobilité des usagers, la sécurité, et la pérennité des infrastructures tout en se souciant de l'intégration harmonieuse de ces dernières à leur milieu, et ce, au bénéfice de la collectivité. C'est suivant cette vision que la transformation de l'entrée Rive-Sud du pont Jacques-Cartier se concrétise depuis quelques années et se conclura par l'aménagement des terrains où sera installée une œuvre d'art public. Nous sommes enthousiastes à l'idée que le public soit invité à participer en répondant à ce court sondage dont les résultats inspireront la création de cette œuvre », explique Sandra Martel, première dirigeante de PJCCI.

Au cours des prochains mois, PJCCI sollicitera la communauté artistique, et les résultats de ce sondage seront inclus aux critères de conception et de sélection. Un comité de sélection évaluera les propositions reçues et le choix final sera effectué en fonction de différents critères dont les résultats de ce sondage.

Depuis près de 95 ans, l'emblématique pont Jacques-Cartier crée le lien entre Montréal et Longueuil et continuera de le faire pendant plusieurs décennies. Ce pont de près de 3 km est devenu une icône architecturale et une véritable signature pour Montréal. Depuis 2017, sa superstructure est aussi belle de nuit que de jour grâce à son illumination dynamique appelée Connexions vivantes. Avec ses cinq voies de circulation, sa piste multifonctionnelle et son trottoir, le pont Jacques-Cartier compte plus de 30 millions de passages annuellement.

Pour répondre au court sondage sur l'œuvre d'art public qui sera installée à l'entrée Rive-Sud Jacques-Cartier, il suffit de cliquer ici.

Gestionnaire d'ouvrages majeurs, Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée est une société d'État fédérale, établie en 1978, responsable du pont Jacques-Cartier, du pont Champlain d'origine (dont la déconstruction a été complétée en 2023), de l'Estacade, des sections fédérales de l'autoroute Bonaventure et du pont Honoré-Mercier, ainsi que du tunnel de Melocheville. La Société assure au quotidien le passage sécuritaire de milliers d'usagers par la gestion, l'entretien et la réfection de ces infrastructures d'importance pour le Grand Montréal. Elle veille également à ce que ces infrastructures critiques demeurent sécuritaires, pleinement fonctionnelles et attrayantes, aujourd'hui et pour demain. JacquesCartierChamplain.ca

