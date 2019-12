Plan stratégique 2020-2024 d'Hydro-Québec - Voir grand avec notre énergie propre - Créer de la richesse au Québec et être un leader de la transition énergétique

MONTRÉAL, le 5 déc. 2019 /CNW Telbec/ - Hydro-Québec est fière de présenter aujourd'hui son Plan stratégique 2020-2024. Ce plan place au centre de nos actions la lutte contre les changements climatiques et la création de richesse collective grâce à une plus grande électrification.



« Notre Plan stratégique nous permettra de poursuivre le travail entamé il y a quatre ans en continuant d'améliorer notre service à la clientèle, en augmentant notre bénéfice net et en accentuant notre contribution à la lutte contre les changements climatiques », résume Éric Martel, président-directeur général d'Hydro-Québec. « Notre énergie est un formidable atout pour réduire les émissions de gaz à effet de serre non seulement au Québec, mais aussi au-delà de nos frontières. L'électrification constitue également un puissant vecteur d'enrichissement pour la collectivité québécoise. »

Faits saillants

Électrifier le Québec et être un leader de la transition énergétique

Avec l'ensemble de nos actions, nous souhaitons contribuer de manière importante à l'atteinte des cibles de réduction des GES du Québec pour 2030 en éliminant, d'ici la fin de 2024, l'équivalent des émissions de 1,5 million d'automobiles.

L'élan est déjà donné dans le secteur des transports, et nous bonifierons notre contribution notamment en installant 1 600 bornes de recharge rapide pour les véhicules électriques d'ici 2030.

Nous offrirons aussi de nouvelles solutions de conversion afin d'électrifier les procédés industriels et les bâtiments, en visant les créneaux de conversion les plus prometteurs sur les plans de l'impact environnemental et de la rentabilité.

Nous mettrons également en place le cadre nécessaire à la conversion de nos réseaux autonomes à des sources d'énergie plus propres et moins chères.

Saisir les occasions de croissance et atteindre un bénéfice de 5,2 G$ en 2030

La croissance de nos activités, combinée à l'amélioration continue de notre performance opérationnelle, nous permet de réaffirmer notre ambition de réaliser un bénéfice net de 5,2 G$ en 2030.

Nous voulons accroître nos exportations et ainsi soutenir la décarbonation du nord-est du continent en signant de nouveaux contrats de vente d'électricité à long terme.

Nous soutiendrons le développement de l'hydrogène propre pour des applications qui pourraient présenter des perspectives intéressantes, telles que le chauffage des bâtiments, le transport ferroviaire et routier, le gaz naturel renouvelable, les hydrocarbures synthétiques carboneutres et la fabrication d'ammoniac et de méthanol.

Nous poursuivrons le développement de marchés porteurs comme ceux des centres de données et de la production en serre.

Nous maintiendrons également une approche disciplinée pour faire des acquisitions ou prendre des participations au Québec et à l'international.

Nous valoriserons enfin nos technologies, par exemple en appuyant le développement des systèmes de motorisation électrique de notre filiale TM4, en poursuivant nos activités dans le domaine des matériaux de batterie et en développant nos produits pour le stockage d'énergie.

Futurs projets de production d'énergie renouvelable

Au cours des prochaines années, nous devrons prendre une décision concernant de futurs projets pour répondre aux besoins à long terme en électricité propre.

Plusieurs variables influenceront nos choix, dont les coûts associés aux différentes options de production, les besoins en puissance et en énergie, l'échéance du contrat avec la Churchill Falls ( Labrador ) Corporation en 2041, la capacité de stockage de nos réservoirs, la pénétration de la domotique, de l'autoproduction et de l'efficacité énergétique ainsi que l'impact des changements climatiques.

( ) Corporation en 2041, la capacité de stockage de nos réservoirs, la pénétration de la domotique, de l'autoproduction et de l'efficacité énergétique ainsi que l'impact des changements climatiques. Tout en évaluant nos options, nous multiplierons nos efforts en efficacité énergétique afin d'optimiser notre utilisation de l'électricité déjà disponible. Pour mieux gérer les périodes de pointe, nous compterons notamment sur Hilo , notre nouvelle filiale lancée en octobre dernier, qui déploiera une gamme de services d'énergie intelligente pour la maison et les entreprises.

Adaptation aux changements climatiques

Nous allons poursuivre la mise en œuvre de notre plan d'adaptation pour atténuer les risques liés aux changements climatiques afin de maintenir un service de qualité.

Nous améliorerons notre compréhension du climat futur au moyen de la modélisation.

Nous reverrons nos pratiques en matière de conception du réseau et des équipements.

Nous intensifions également nos activités de maîtrise de la végétation à proximité du réseau.

