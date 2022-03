Plan santé du ministre Dubé : clairement dans la bonne direction pour le don d'organes selon Transplant Québec

MONTRÉAL, le 29 mars 2022 /CNW Telbec/ - Transplant Québec accueille favorablement le dépôt du Plan santé dévoilé ce matin par le ministre de la Santé et des Services sociaux, monsieur Christian Dubé. Présent lors du lancement au CHUM, Transplant Québec apprécie tout particulièrement la volonté manifestée de réviser l'encadrement législatif, d'améliorer la performance dans les hôpitaux et dans le système en général et de simplifier l'expression de la notion du consentement, des mesures qui permettront d'améliorer la réalisation et les performances en don et en transplantation d'organes et qui sont des priorités pour notre organisation.

Cette mesure est un bon premier pas vers une réforme complète du don d'organes. « Afin d'assurer une réforme du don d'organes qui permettra de sauver plus de vies au Québec, il est capital de consolider et de moderniser notre système de santé. La révision de l'encadrement législatif et la simplification du consentement, tout particulièrement, nous assurera d'accroître nos performances en don d'organes. Chez Transplant Québec, notre ambition est que le système de don soit rapidement modernisé pour devenir un des meilleurs au monde et contribuer ainsi à la fierté des Québécois. » tel que l'a affirmé Louis Beaulieu, directeur général de Transplant Québec

Alors que le Québec enregistre une hausse significative et inégalée depuis 10 ans du nombre de patients inscrits sur la liste d'attente pour une transplantation d'organes, il importe de réfléchir de manière collective sur cet enjeu de société, notamment avec la mise en place d'une loi claire et moderne qui permette d'innover.

En effet, plusieurs aspects importants du don d'organes demeurent à préciser, notamment : le référencement automatique des donneurs potentiels, les rôles des acteurs, dont Transplant Québec, la structure du don d'organes, le soutien aux proches des donneurs et l'éducation des citoyens. Ce sont autant d'éléments qui permettraient d'agir avec plus d'efficacité et d'agilité afin de mieux soutenir les patients québécois et leurs familles.

À propos de Transplant Québec

Avec pour finalité de sauver des vies ou d'améliorer l'état de santé des personnes qui ont besoin d'une transplantation, Transplant Québec, sur mandat du ministre de la Santé et des Services sociaux, coordonne le processus de don d'organes, assure l'équité d'attribution des organes, soutient l'amélioration des pratiques cliniques par la concertation et la mobilisation des partenaires, et fait la promotion du don d'organes dans la société. Ainsi, Transplant Québec contribue activement à ce que le plus grand nombre possible de Québécois et de Québécoises en attente d'un organe puissent bénéficier d'une transplantation.

SOURCE Transplant Québec

Renseignements: Source : Catherine Grondin, TACT, 514 609-2309, [email protected]; Renseignements : Diane Jeanotte, Diane Jeanotte Communications, 514 772 8019, [email protected]