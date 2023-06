Plan québécois des infrastructures 2023-2033 - M. François Legault annonce l'agrandissement de l'école primaire Jean-Duceppe

L'ASSOMPTION, QC, le 28 juin 2023 /CNW/ - Le député de L'Assomption et premier ministre du Québec, M. François Legault, est heureux d'annoncer l'agrandissement de l'école primaire Jean-Duceppe, dans le secteur Le Gardeur, à Repentigny. L'ajout de six classes fera de cet établissement une école primaire de 25 classes, qui pourra accueillir environ 130 élèves de plus.

Le Centre de services scolaire des Affluents aura le mandat de coordonner et de réaliser ce projet d'agrandissement. Un appel d'offres public sera lancé prochainement.

Rappelons qu'à l'échelle nationale, les investissements annoncés par notre gouvernement pour les infrastructures scolaires dans le Plan québécois des infrastructures 2023-2033 (PQI) se chiffrent à plus de 3 milliards de dollars pour l'année scolaire 2023-2024. Les sommes du PQI pour les infrastructures scolaires sont passées de 9 milliards de dollars en 2018 à 22,2 milliards de dollars en 2023. Ces sommes importantes démontrent encore une fois que l'éducation est une priorité du gouvernement du Québec.

Citations :

« Je suis très fier d'annoncer l'agrandissement de l'école primaire Jean-Duceppe. À terme, l'école va accueillir près de 575 élèves, qui pourront profiter de nouveaux espaces et de milieux d'apprentissage stimulants et inspirants. Je l'ai toujours dit, ma plus grande priorité comme premier ministre, c'est l'éducation. Dès notre arrivée au gouvernement, nous avons investi massivement dans un grand chantier pour agrandir et rénover des écoles et en construire de nouvelles. De belles écoles qui donnent le goût d'apprendre, c'est un investissement gagnant pour l'avenir de nos jeunes ! »

François Legault, député de L'Assomption et premier ministre du Québec

« L'éducation est la priorité de notre gouvernement et avec l'annonce d'aujourd'hui, nous venons poser des gestes concrets pour améliorer nos écoles. Jamais un gouvernement n'a autant investi dans les infrastructures. Je suis très fier de voir que nos jeunes et le personnel scolaire pourront bénéficier d'écoles modernes, qui accroîtront leur motivation. »

Bernard Drainville, ministre de l'Éducation et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches

Liens connexes :

Pour plus de détails sur la nouvelle génération d'écoles : http://www.education.gouv.qc.ca/index.php?id=40870

Pour plus de détails sur le Plan québécois des infrastructures : https://www.tresor.gouv.qc.ca/infrastructures-publiques/publications/

Pour en savoir plus sur les activités du ministère de l'Éducation, suivez-le sur les médias sociaux :

https://www.facebook.com/quebeceducation

https://twitter.com/EducationQC

https://www.linkedin.com/company/339645

https://www.youtube.com/channel/UCgcPCv5VQhsAY3vNNoH6Zrw

https://www.instagram.com/education_qc/

SOURCE Cabinet du premier ministre

Renseignements: Sources : Ewan Sauves, Attaché de presse du premier ministre, 514 585-4451, [email protected]; Florence Plourde, Attachée de presse du ministre de l'Éducation, 418 670-5939, [email protected]