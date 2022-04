PLAN QUÉBÉCOIS DE TRANSPORT AÉRIEN RÉGIONAL - L'aide doit permettre aux transporteurs d'offrir des tarifs compétitifs, rappelle la FCCQ

MONTRÉAL, le 19 avril 2022 /CNW Telbec/ - La Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) accueille favorablement l'aide financière importante de 261 M$ sur cinq ans, annoncée par le ministre des Transports, François Bonnardel, en compagnie de la ministre du Tourisme, Caroline Proulx. Pour la FCCQ, ces mesures devraient impérativement permettre aux voyageurs des billets d'avion à des prix compétitifs (au maximum de 500$) sans compromettre la rentabilité des transporteurs aériens régionaux.

Pour s'assurer de l'atteinte des objectifs, il serait nécessaire de maintenir un suivi étroit quant à l'impact des mesures mises en place non seulement sur le prix, mais sur le volume de passagers et sur la rentabilité des lignes aériennes régionales. Ce suivi pourrait se faire par une analyse annuelle au sein du comité de suivi auquel la FCCQ voudra contribuer, afin de donner les échos en provenance du terrain, des différents pôles aériens régionaux, ainsi que de faire le point sur les objectifs recherchés.

Ainsi, à partir de cet été, des billets d'avion ayant pour destination les pôles aériens régionaux auront un tarif maximal de 500 $ l'aller-retour.

« Il s'agit de sommes importantes consacrées au transport aérien régional pour les prochaines années. Ce que l'on souhaite est clair, il faut que les solutions présentées par le gouvernement permettent des vols régionaux à des prix plus compétitifs, entre autres pour les gens d'affaires des quatre coins du Québec, tout en s'assurant que les transporteurs ne soient pas déficitaires dans leurs opérations », a affirmé Charles Milliard, président-directeur général de la FCCQ.

Pour la FCCQ, le gouvernement du Québec a une responsabilité à assumer en matière d'occupation du territoire, et donc, de rendre les régions les plus accessibles possibles. De par l'immensité de son territoire, la voie aérienne demeure souvent l'option la plus avantageuse de voyager en termes d'efficacité, alors que du côté des coûts de transport par rapport aux autres options de déplacement, c'est moins le cas.

« Ce que les transporteurs veulent et demandent, c'est du volume dans leurs appareils. S'ils pouvaient par eux-mêmes abaisser leurs tarifs sans être déficitaires, ils le feraient mais malheureusement, ce n'est pas possible étant donné la réalité du marché. C'est pourquoi l'intervention du gouvernement est nécessaire pour que les Québécois soient davantage incités à recourir au transport aérien régional pour gagner les grands centres ou rejoindre les régions éloignées », a poursuivi M. Milliard.

Les prolongations de l'aide d'urgence ainsi que du Programme de réduction des tarifs aériens (PRTA) sont de bonnes nouvelles. La FCCQ salue également que l'ensemble des transporteurs aériens canadiens qui font des liaisons régionales au Québec soient inclus dans les programmes d'aides, dont Air Canada, TREQ et PAL Airlines, notamment. La FCCQ croit que leur apport permet de stimuler l'offre. Elle espère que le gouvernement du Québec aura de la flexibilité pour ne pas exclure de nouvelles lignes aériennes commerciales régionales, par exemple Mont-Tremblant.

« Ces annonces gouvernementales d'aujourd'hui doivent absolument permettre d'encourager les Québécois dans les grands centres urbains à recourir davantage au transport aérien régional, dans leurs déplacements domestiques. Le coût des billets d'avion représente depuis trop longtemps un frein au développement économique des régions du Québec ainsi qu'au déploiement de l'industrie touristique. L'amélioration de la mobilité ainsi que des prix abordables pour le transport aérien, permettront un regain d'intérêt pour de nouvelles destinations touristiques attrayantes pour les visiteurs québécois ainsi qu'étrangers. Il s'agit d'une opportunité exceptionnelle qui permettra d'amener les touristes plus loin que leur point d'entrée au Québec », a conclu Charles Milliard.

