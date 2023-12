Plan pour une économie verte 2030 : bilan 2022-2023 - Le Québec maintient sa trajectoire pour atteindre ses cibles de 2030

MONTRÉAL, le 20 déc. 2023 /CNW/ - Le Plan pour une économie verte 2030 (PEV 2030) du gouvernement du Québec et les investissements records qui en découlent sont efficaces et mènent à des résultats tangibles qui mettent le Québec en très bonne posture pour atteindre ses cibles climatiques de 2030. C'est ce que démontre le bilan annuel de l'action climatique du gouvernement, dévoilé aujourd'hui par le ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides, M. Benoit Charette.

Suivi de la mise en œuvre du PEV 2030

Sur les 165 actions inscrites dans le plan de mise en œuvre 2022-2027 du PEV 2030, 117 étaient en cours au 31 mars 2023, six étaient achevées et une a été retirée. Le bilan montre que 106 des 121 mesures évaluables avancent conformément aux attentes, tandis que 15 d'entre elles sont sous surveillance. Cette évaluation systématique de la performance vise à garantir que les investissements engendrent les bénéfices escomptés.

Accélération des mesures de réduction des gaz à effet de serre

Nous observons une augmentation significative des projets visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) des industries, avec une hausse notable de 90 % pour les projets liés au programme Bioénergies et de 32 % pour ceux liés à ÉcoPerformance axés sur l'efficacité et la conversion énergétiques. Au total, plus de 600 projets ont été déposés et financés en 2022.

En ce qui concerne les bâtiments résidentiels, le gouvernement a appuyé la conversion de plus de 11 000 systèmes de chauffage utilisant des combustibles fossiles vers des systèmes fonctionnant en tout ou en partie aux énergies renouvelables, ce qui représente une augmentation de 25 % par rapport à l'année précédente.

Par ailleurs, le virage vers les véhicules électriques a maintenu son élan, avec plus de 33 000 rabais accordés dans le cadre du programme Roulez vert pour l'achat de véhicules électriques neufs. Parallèlement, l'installation de 18 034 bornes de recharge à domicile, de 2 482 bornes dans des édifices multilogements et de 2 134 bornes dans les milieux de travail a été accomplie.

Plus d'investissements dans l'adaptation pour plus d'impact

Les dépenses visant l'adaptation aux effets des changements climatiques ont atteint 90 millions de dollars en 2022-2023, dépassant la prévision initiale de 80 millions de dollars. La mise en œuvre des mesures progresse de façon soutenue. Parmi les initiatives phares de 2022, soulignons :

Le lancement du programme OASIS visant les organismes municipaux et les communautés autochtones;

L'investissement de 100 millions de dollars annoncé pour contrer l'érosion et la submersion côtières, avec déjà quatre projets acceptés en 2022-2023;

L'octroi de 10 millions de dollars accordés pour soutenir l'action climatique dans les communautés autochtones;

Le soutien au projet Agriclimat visant à accroître la résilience des fermes québécoises.

Tendances des émissions pour 2022

Bien que les données officielles d'émissions de GES pour l'année 2022 ne seront disponibles qu'en 2024, les données préliminaires laissent présager que leurs niveaux pour 2022 seront inférieurs à ceux de la période prépandémique de 2019. Le volume annuel de ventes d'essence et de diesel au Québec a diminué de 9 % en 2022 par rapport à 2019, passant de 12,7 millions de litres à 11,5 millions de litres. Pour la première fois depuis 1985, on remarque une réduction du nombre de véhicules à combustion en circulation au Québec, alors que les ventes de véhicules électriques continuent de progresser. Ces tendances portent à croire que les mesures du gouvernement commencent à avoir un effet concret sur les émissions de GES issues du secteur des transports.

Citation :

« La lutte contre les changements climatiques s'accélère et la mise en œuvre de nos actions climatiques, marquée par des investissements importants, a connu une progression encourageante qui laisse présager des impacts positifs quant aux émissions de GES pour 2022. Bien que nous ayons des résultats positifs, nous demeurons pleinement conscients de l'ampleur du travail qui reste pour atteindre nos objectifs en 2030, et c'est pourquoi nous continuerons à perfectionner notre plan de mise en œuvre chaque année. Cette volonté constante de progrès se reflétera d'ailleurs dans notre prochain plan de mise en œuvre (2024-2029), qui sera publié dans quelques mois. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides

