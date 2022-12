Plan Nature 2030 - Un investissement historique de 200 M$ pour soutenir les initiatives de conservation dans le sud du Québec

QUÉBEC, le 16 déc. 2022 /CNW Telbec/ - Un important soutien financier d'environ 200 millions de dollars est prévu pour les initiatives de conservation dans le sud du Québec, là où la biodiversité est riche et où les pressions exercées sur les écosystèmes sont les plus importantes. Cette somme provient de l'investissement de 650 millions de dollars annoncé pour le Plan Nature 2030, qui vise à atteindre les prochaines cibles mondiales, dont la cible de conservation de 30 % du territoire québécois.

C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides, M. Benoit Charette, en marge de la 15e Conférence des Parties à la Convention sur la diversité biologique (CdP-15).

Plus particulièrement, le soutien financier de 200 millions de dollars pourrait servir à développer de nouvelles aires protégées en terres privées, notamment par l'intermédiaire d'incitatifs fiscaux visant à favoriser la conservation de milieux naturels sur ce type de terrain. Le financement pourrait également servir à financer des programmes de conservation, comme le Projet de partenariat pour les milieux naturels, administré par Conservation de la nature Canada (CNC). Ce programme, pour lequel le gouvernement du Québec a octroyé, en 2020 et 2021, un soutien financier de 53 millions de dollars sur quatre ans à l'organisme de conservation, permet de développer et de consolider le réseau québécois d'aires protégées en terres privées, particulièrement dans le sud du Québec.

Cette somme pourrait finalement servir à soutenir d'autres initiatives à déterminer dans le cadre du chantier de consultation du Plan Nature 2030, prévu en 2023, qui permettrait notamment d'identifier les autres contributions potentielles du sud du Québec à l'atteinte des objectifs mondiaux en matière de biodiversité.

Citation :

« La conservation des milieux naturels dans le sud du Québec est une priorité de notre gouvernement. Notre engagement est de protéger 30 % de notre territoire d'ici 2030. Grâce à plusieurs initiatives, le réseau québécois d'aires protégées en terres privées a été bonifié dans les dernières années, et il le sera encore plus dans les prochaines années avec cet investissement sans précédent. Depuis notre arrivée au gouvernement, le réseau d'aires protégées est passé de 10 à 17 %. Je remercie tous les partenaires qui sont engagés dans la préservation de nos milieux naturels, car c'est en travaillant tous ensemble que nous arriverons à atteindre notre prochaine cible et à préserver notre riche patrimoine naturel. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides

Faits saillants :

Le Plan Nature 2030 aura comme objectifs d'atteindre les prochaines cibles mondiales, notamment la cible de conservation de 30 % du territoire québécois, par des mesures concrètes et ambitieuses pour préserver nos milieux naturels, soutenir les initiatives autochtones de conservation, ainsi que différentes actions visant à agir sur les menaces qui pèsent sur la biodiversité, en plus de favoriser un accès à la nature à l'ensemble des Québécoises et des Québécois. Le budget de 650 millions de dollars sur sept ans qui lui est alloué comprend un total de 345 millions de dollars pour les quatre prochaines années, dont voici le détail :

Axe 1 - Donner davantage accès aux Québécoises et aux Québécois à la nature et atteindre la cible de conservation de 30 % du territoire d'ici 2030 : 266 millions de dollars;

Axe 2 - Agir sur les menaces qui pèsent sur la biodiversité et protéger nos espèces menacées et vulnérables : 56 millions de dollars;

Axe 3 - Appuyer le leadership autochtone en matière de conservation de la biodiversité : 23 millions de dollars.

Liens connexes :

Pour en savoir davantage sur le Plan Nature 2030.

Consultez le site Web de CNC pour plus d'informations sur le Projet de partenariat pour les milieux naturels.

