Plan Nature 2030 - Québec prévoit un investissement historique de 23 M$ pour soutenir les initiatives autochtones en matière de biodiversité

QUÉBEC, le 10 déc. 2022 /CNW Telbec/ - Un important soutien financier de 23 millions de dollars sur quatre ans est prévu pour les initiatives des communautés autochtones en matière de conservation de la biodiversité. Cette somme provient de l'investissement de 650 millions de dollars annoncé pour le Plan Nature 2030, qui vise à atteindre les prochaines cibles mondiales, notamment la cible de conservation de 30 % du territoire du Québec.

C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit, M. Ian Lafrenière, au nom du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides, M. Benoit Charette, dans le cadre d'une rencontre avec des délégués de communautés autochtones. Cette dernière s'est tenue en marge de la 15e Conférence des Parties à la Convention pour la diversité biologique (CdP-15), qui avait lieu au Village autochtone, érigé dans le Vieux-Port de Montréal.

Plus particulièrement, le soutien financier de 23 millions de dollars pourrait servir à appuyer les communautés autochtones dans la conservation et la mise en valeur des aires protégées sur leurs territoires. De plus, comme le gouvernement du Québec a à cœur d'encourager le leadership autochtone, notamment en matière de conservation de la nature, le montant octroyé pourrait servir à produire un guide pour la création, la gestion et la mise en valeur d'aires protégées d'initiative autochtone, puis d'appuyer les communautés dans la réalisation de ces dernières. Il pourrait aussi servir à soutenir la participation de délégués autochtones au chantier de consultation du Plan Nature 2030, qui se tiendra en 2023, afin d'identifier les autres contributions potentielles des communautés autochtones à l'atteinte de notre objectif mondial commun.

Le ministre Lafrenière a également profité de l'occasion pour annoncer une somme de 90 000 $ pour le renouvellement du contrat avec le Conseil des Innus de Pessamit pour la surveillance de la réserve de biodiversité Uapishka jusqu'en 2024. Il a aussi confirmé un appui financier de 150 000 dollars à la Réserve mondiale de la biosphère Manicouagan-Uapishka. Cette somme vise à poursuivre le partenariat pour la gestion des aires protégées sur ce territoire, notamment par la réalisation de projets de l'organisation qui visent à faire progresser la recherche scientifique, les connaissances traditionnelles et le tourisme durable dans ce secteur. Ces deux contributions bénéficient tant à la conservation de ce territoire emblématique qu'à la communauté innue, qui se réapproprie celui-ci et renforce ainsi ses capacités.

Citations :

« On partage tous cet objectif commun de protéger le territoire et la biodiversité. Le leadership, les connaissances et le savoir ancestral des Premières Nations et des Inuit doivent être pris en considération pour nous guider et nous aider à atteindre cet objectif ambitieux de conserver 30 % du territoire du Québec. On veut développer, ensemble, les moyens à mettre en œuvre pour y arriver. J'ai espoir pour les prochaines générations. »

Ian Lafrenière, ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit

« J'ai hâte d'échanger avec les délégués autochtones, dans le cadre du chantier de consultation, afin de convenir avec eux de leurs contributions essentielles à l'atteinte de la prochaine cible mondiale. Au Québec, les communautés autochtones sont depuis toujours les gardiennes de notre riche patrimoine naturel. Leurs connaissances et leurs expertises sont essentielles à plusieurs égards. Elles contribuent activement à la protection de la nature, notamment par des activités de surveillance et de gestion. Leur contribution est indispensable à la préservation de nos écosystèmes et de leur fragile équilibre. Le gouvernement du Québec est fier de faire une place de choix aux communautés autochtones dans son Plan Nature 2030. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides

Faits saillants :

Le Plan Nature 2030 aura comme objectifs d'atteindre les prochaines cibles mondiales, notamment la cible de conservation de 30 % du territoire québécois, par des mesures concrètes et ambitieuses pour préserver nos milieux naturels, soutenir les initiatives autochtones de conservation, ainsi que différentes actions visant à agir sur les menaces qui pèsent sur la biodiversité, en plus de favoriser un accès à la nature à l'ensemble des Québécoises et des Québécois. Le budget de 650 millions de dollars sur sept ans comprend un total de 345 millions de dollars au cours des quatre prochaines années, dont voici le détail :

Axe 1 - Donner davantage accès aux Québécoises et aux Québécois à la nature et atteindre la cible de conservation de 30 % du territoire d'ici 2030 : 266 millions de dollars;



Axe 2 - Agir sur les menaces qui pèsent sur la biodiversité et protéger nos espèces menacées et vulnérables : 56 millions de dollars;



Axe 3 - Appuyer le leadership autochtone en matière de conservation de la biodiversité : 23 millions de dollars.

La réserve de biodiversité Uapishka est située sur la Côte-Nord. Elle abrite, sur d'imposants sommets de plus de 800 mètres, une flore arctique alpine unique au monde. Depuis 2018, des agents territoriaux de la communauté innue de Pessamit, habilités à appliquer la Loi sur la conservation du patrimoine naturel , assurent sa surveillance grâce à un contrat dont le renouvellement a été annoncé. Le partenariat avec la communauté innue de Pessamit est un des premiers exemples concrets de partenariat pour la surveillance des réserves de biodiversité au Québec. Des discussions sont en cours afin de reproduire ce modèle à d'autres aires protégées.

assurent sa surveillance grâce à un contrat dont le renouvellement a été annoncé. Le partenariat avec la communauté innue de Pessamit est un des premiers exemples concrets de partenariat pour la surveillance des réserves de biodiversité au Québec. Des discussions sont en cours afin de reproduire ce modèle à d'autres aires protégées. La réserve mondiale de la biosphère Manicouagan-Uapishka est une désignation internationale de l'UNESCO depuis 2007. Ce vaste territoire de 54 800 kilomètres carrés comprend deux réserves de biodiversité, dont la réserve Uapishka, une réserve écologique, neuf réserves aquatiques, écologiques ou de biodiversité projetées, de même que l'aire protégée des Caribous-Forestiers-de-Manouane-Manicouagan, que le gouvernement du Québec a fièrement désignée en 2020.

Liens connexes :

Pour en savoir davantage sur le Plan Nature 2030.

Pour tout savoir sur la réserve mondiale de la biosphère Manicouagan-Uapishka.

Sources : Magalie Lapointe Attachée de presse Cabinet du ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit Tél. : 450 502-6873 Mélina Jalbert Attachée de presse Cabinet du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides Tél. : 418 803-2351 Information : Relations avec les médias Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs 418 521-3991 https://twitter.com/EnvironnementQc https://www.facebook.com/EnvironnementQc

SOURCE Cabinet du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs