Plan International Canada donne le coup d'envoi aux célébrations de la Journée internationale de la fille, où de jeunes femmes à l'échelle du Canada pourront prendre position et faire valeur leur opinion

Plan International Canada célèbre le pouvoir et le potentiel de leadership des filles en faisant équipe avec des entreprises partenaires pour leur offrir un siège de choix… et une voix!

TORONTO, le 3 sept. 2019 /CNW/ - Alors que nous célébrerons bientôt la Journée de la fille, le 11 octobre prochain, de jeunes femmes se retrouveront une fois de plus autour de tables de conférence, dans le cadre de l'initiative Girls Belong Here de Plan International Canada.

Maintenant à sa quatrième année, Girls Belong Here invite les PDG, présidents, leaders d'entreprises et membres de la haute direction de partout au pays à partager leur siège pendant une journée avec de jeunes femmes âgées de 14 à 24 ans. Ces patronnes d'un jour prendront les décisions en dirigeant des réunions, en prenant part à d'importants débats, en contribuant à l'atteinte d'objectifs organisationnels majeurs et en faisant valoir leurs points de vue uniques.

Entre le 10 septembre et le 10 octobre, plus de 30 sièges seront partagés dans la région métropolitaine de Toronto ainsi qu'à Vancouver, Montréal, Chicago et Londres, au Royaume-Uni, dans des entreprises telles BMO Groupe financier, Ikea Canada, Loblaws, L'Oréal Canada, lululemon athletica, Manulife, Norton Rose Fulbright, Pfizer Canada, Reitmans, RBC, Banque Scotia, Shoppers Drug Mart/Pharmaprix, Tangerine, Unilever Canada et Universal Music Canada. Pour la deuxième année consécutive, Plan International Canada est fier de pouvoir compter sur BMO Groupe financier en tant que partenaire principal de l'initiative Girls Belong Here. Ce solide engagement de BMO vient consolider de façon éloquente sa détermination à favoriser l'égalité des sexes en milieu de travail.

« Girls Belong Here est bien plus qu'une journée inoubliable pour les jeunes femmes; il s'agit d'une occasion pour les PDG, présidents et leaders d'entreprise de partout au Canada de découvrir tout le potentiel des jeunes filles », a affirmé Caroline Riseboro, présidente et chef de la direction de Plan International Canada. « Quand on parle de leadership, on doit se demander si on offre suffisamment d'espace aux filles et à la jeunesse en général afin qu'elles puissent réaliser leur plein potentiel de leadership. En participant à ce programme, nos entreprises partenaires démontrent clairement leur appui, en plus de prendre position pour les femmes et les jeunes filles de partout. »

Plusieurs jeunes femmes font constamment face à une combinaison complexe de barrières en matière de leadership, comme des normes sexistes répressives, de la discrimination et des perceptions négatives, qui peuvent empêcher ou faire obstacle à la réalisation de leur plein potentiel. Girls Belong Here permet aux jeunes femmes qui y participent de défoncer les barrières avec fierté. Elles peuvent ainsi passer du rêve à la réalisation, en canalisant leur pouvoir intrinsèque, en défiant la norme et en redessinant le portrait du leadership au Canada.

« Le programme Girls Belong Here offre une occasion unique aux filles et aux jeunes femmes comme moi », a affirmé Lilly, une ex-participante au programme Girls Belong Here. « Cette initiative célèbre la diversité, l'égalité des chances et la responsabilisation face au changement. En y participant, j'ai eu le privilège de rencontrer et d'être inspirée par des jeunes qui luttent pour un meilleur avenir, de même que les personnes qui les appuient. Ce programme a grandement nourri ma conviction que nous arriverons à un monde égalitaire pendant que je serai encore sur terre. »

Plan International œuvre mondialement dans 70 pays, afin d'appuyer les filles et les femmes dans leur lutte pour changer des normes sexistes profondément ancrées et, ultimement, atteindre l'égalité des sexes. L'organisme a récemment publié un rapport intitulé Taking the Lead, qui pose un regard ambitieux et en profondeur sur le leadership au féminin, en présentant les idées et les expériences de près de 10 000 filles et jeunes femmes à travers le monde. Ce rapport souligne, entre autres, que 76 pour cent des filles et des jeunes femmes aspirent à devenir des leaders dans leur pays, leur communauté ou leur carrière, et le fait que des chemins leur soient tracés pour accéder à des positions de leader est essentiel pour les aider à réaliser leur plein potentiel.

Grâce à l'initiative Girls Belong Here, un de ces chemins est accessible pour les jeunes de partout au pays souhaitant se réaliser. Les PDG, présidents et leaders d'entreprises participants utilisent leur pouvoir pour démontrer tout ce qu'il est possible de faire lorsqu'on fait tomber les stéréotypes sexistes, qu'on transforme les relations et les rapports de pouvoir et qu'on crée un monde où chaque fille peut exploiter tout le potentiel qui l'habite.

« Pour la deuxième année d'affilée, nous sommes heureux de soutenir la Journée internationale de la fille et d'accueillir un autre groupe d'ambassadrices vraiment impressionnantes qui assumeront les fonctions de dirigeantes de BMO pour une journée, a déclaré Darryl White, chef de la direction, BMO Groupe financier. Montrer des possibilités de carrière à de jeunes femmes et leur offrir des occasions de faire part de leurs points de vue contribuent directement à une plus grande égalité, à l'autonomie économique, à la diversité et à l'inclusion en milieu de travail. C'est un pas en avant nécessaire, inspiré par notre raison d'être - Avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires. »

Girls Belong Here fait partie d'une importante initiative mondiale, qui permettra à de jeunes femmes réparties dans plus de 70 pays d'occuper un poste de leader pendant une journée. Le 10 octobre, Plan International Canada clôturera les célébrations de la Journée internationale de la fille en tenant un événement public au centre-ville de Toronto.

Au sujet de la Journée internationale des filles

En 2009, Plan International Canada lançait une campagne d'envergure de deux ans visant à mobiliser des milliers de Canadiens en vue d'instituer une Journée internationale de la fille dans le cadre de Parce que je suis une fille, une initiative mondiale visant à éliminer l'inégalité entre les sexes et à reconnaître les droits des filles comme étant des droits de la personne. En décembre 2011, grâce au soutien unanime de tous les partis du Parlement canadien et des Nations Unies, le 11 octobre a officiellement été décrété Journée internationale des filles.

Au sujet de Plan International Canada

Plan International Canada, un organisme de bienfaisance enregistré faisant partie d'une organisation mondiale, est voué à l'avancement des droits des enfants et de l'égalité pour les filles. Nous tissons des partenariats solides pour la cause depuis plus de 80 ans, et nous sommes aujourd'hui présents dans plus de 70 pays. Nous invitons tous les Canadiens à défier la norme, à miser sur le pouvoir et le potentiel de chaque enfant et à se lever chaque fois qu'il est question de jeunes opprimés, exploités ou laissés pour compte, ou encore de jeunes filles traitées inéquitablement. Ensemble, nous pouvons bâtir un monde où chacun peut réaliser son plein potentiel. Pour obtenir plus de renseignements, visitez plancanada.ca, suivez @PlanCanada sur les réseaux sociaux avec le mot-clic #défierlanorme, et joignez-vous à la conversation.

Consultez les sites plancanada.ca et becauseiamagirl.ca pour en savoir plus.

