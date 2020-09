« Nous voulons éviter que les trop nombreux accidents impliquant des piétons durant les derniers mois se reproduisent. La multitude de chantiers actuels sur le territoire laurentien et l'accroissement du transit avec plus de 100 000 travailleurs chaque jour, vont encore augmenter les dangers pour les piétons. Il était donc urgent de sécuriser certaines intersections, sans attendre la fin des travaux. En outre, l'arrivée du Réseau express métropolitain combinée à plusieurs grands autres projets comme le développement du quartier autour de la nouvelle gare Bois-Franc, entraîneront le redéveloppement de certains quartiers à Saint-Laurent. Nous voulons que la présence des piétons y soit centrale et protégée. Cela nécessite des aménagements adéquats et sécuritaires. Même si ce plan a été préparé bien avant, le contexte de la COVID-19 montre à quel point les piétons doivent être au sommet de la hiérarchie des modes de déplacement. Favoriser le transport actif et écologique est une de nos priorités en tant que territoire municipal durable. Le Plan directeur piétonnier de Saint-Laurent est plus qu'un plan à grande portée : il constitue une vision d'ensemble qui donne une cohérence de long-terme à nos interventions. »

Alan DeSousa, maire de Saint-Laurent

Une vision de développement, de multiples interventions

Le PDP poursuit trois objectifs : la priorité est de sécuriser les déplacements piétonniers des citoyens et des travailleurs de Saint-Laurent. Ces derniers font face à de nombreux dangers comme l'a démontré 2019, pire bilan de décès de piétons à Montréal depuis 10 ans. Cette priorité découle du Plan local de déplacement adopté en 2017 par Saint-Laurent. Elle est en accord avec l'approche Vision Zéro préconisée par la Ville de Montréal, dont l'objectif est d'éliminer les décès et les blessés graves sur le réseau routier montréalais.

En second lieu, le plan vise à améliorer l'efficacité des déplacements à pied et à les rendre plus conviviaux. Enfin, il souhaite pallier certains manques en aménagements.

Le PDP s'appuiera sur trois volets d'action : la collaboration, la sensibilisation et le système routier.

Il est prévu pour ce dernier, une série d'interventions à la fois très localisées sur certaines intersections ou sur des tronçons de rue problématiques, ainsi que la réalisation d'aménagements à plus large échelle. Ces travaux seront progressivement déployés et s'accompagnent dès 2020 d'un investissement d'un million de dollars.

Premiers travaux réalisés dès 2020

Afin d'identifier les interventions de moyenne envergure à prioriser à court terme, une analyse a été réalisée sur les six critères suivants: risques d'accidents, achalandage, circulation de transit ou excès de vitesse, conflits potentiels ou avérés entre les piétons et les véhicules lourds, sécurité ou convivialité, et enfin la concentration d'usagers vulnérables, notamment les enfants, les personnes âgées favorisée par la proximité d'établissements scolaires, de garde ou de santé.

À la suite de ce diagnostic, le PDP recommande la réalisation de plusieurs interventions à court terme pour rendre les parcours piétons plus sécuritaires. Par exemple, 9 dos d'âne seront aménagés en 2020 sur les rues Cousineau, Félix-Leclerc, Harris (2), Hébert, Laperrière et Petit (2). De plus, la construction de 16 saillies de trottoir sera complétée d'ici l'automne, auxquelles s'ajouteront d'autres mesures comme le réaménagement de certaines intersections.

Des projets à plus long terme

Découlant des outils de planification mis en place au cours des dernières années, plusieurs projets continueront de se déployer sur le territoire laurentien, changeant du coup le paysage urbain et le sens qui est donné aux espaces communs.

Ces nouveaux aménagements ont pour but de rehausser la qualité du milieu de vie pour les résidents et les travailleurs. Dans cette veine, mentionnons entre le Corridor de biodiversité déjà primé pour son audace et son caractère innovant, les Promenades urbaines et autres le projet de rue piétonne et partagée sur Decelles, tous deux dans le Vieux-Saint-Laurent, un quartier ayant une valeur patrimoniale et historique.

Collaboration et sensibilisation en complément aux aménagements

Afin d'accomplir les objectifs du PDP, l'arrondissement continuera à travailler en étroite collaboration avec tous les acteurs concernés, aussi bien les partenaires institutionnels (SPVM, STM, CSMB, EMSB) que ceux du milieu (QuartierD, COSSL). Il s'agit d'assurer une vigie sur les problématiques identifiées et réaliser des actions conjointes.

À cette fin, Saint-Laurent entend mettre en place un Comité sur la sécurité routière, en partenariat avec le SPVM, la STM et tout autre organisme concerné, pour améliorer la communication entre les différentes entités et assurer une meilleure collaboration dans l'exécution des projets. L'administration laurentienne travaillait déjà chaque année avec plusieurs de ces organismes pour préparer la rentrée scolaire.

Un volet sensibilisation fait également partie du PDP et permettra la poursuite ou la mise en place d'activités de sensibilisation, toujours en partenariat, de manière à pouvoir rejoindre tous les groupes sociodémographiques, en particulier les piétons vulnérables comme les aînés. Les thématiques abordées dans le cadre de la sensibilisation toucheront notamment l'adoption des bons comportements comme piéton et comme conducteur, la cohabitation avec les véhicules lourds et la vigilance aux abords des écoles.

Documents de référence

Plan directeur piétonnier (PDP)

Plan local de déplacement (Arrondissement de Saint-Laurent)

Vision Zéro (Ville de Montréal)

À propos de l'arrondissement de Saint-Laurent

Ayant célébré son 125e anniversaire en 2018, Saint-Laurent est l'un des 19 arrondissements de la Ville de Montréal. Le développement durable étant au cœur de toutes ses décisions, l'arrondissement s'est déclaré « territoire municipal durable » le 8 janvier 2019. Sa population, de plus de 100 000 habitants, est l'une des plus multiculturelles puisque 81 % de ses résidents sont immigrants ou ont un parent né dans un autre pays. Situé au carrefour des principaux grands axes routiers de la métropole avec une grande accessibilité aux transports collectifs, l'arrondissement s'étend sur 42,8 kilomètres carrés. Plus de 70 % de son territoire est consacré aux activités industrielles et commerciales. Avec 4500 entreprises et 110 000 emplois, il représente d'ailleurs le deuxième bassin d'emplois dans l'île de Montréal. Il possède également l'un des principaux pôles industriels et technologiques du Québec. Enfin, grâce à ses deux bibliothèques, à son Centre des loisirs, à son nouveau Complexe sportif, à son aréna, ainsi qu'à une cinquantaine de parcs, Saint-Laurent offre un vaste éventail de services dans de nombreux domaines comme la culture, les sports ou les loisirs. L'arrondissement assure ainsi une belle qualité de vie pour les familles et les entreprises qui y sont établies.

SOURCE Ville de Montréal - Arrondissement de Saint-Laurent

Renseignements: Source : Geneviève Bouchard, chargée de communication, Direction d'arrondissement, Division des communications et des relations avec les citoyens, 514 855-6000, poste 4058, [email protected]; Renseignements : Marc-Olivier Fritsch, Lignes médias : 438 368-3318 ou 514 825-6231, [email protected]

Liens connexes

https://montreal.ca/saint-laurent