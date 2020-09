Plan de relance touristique - Remboursement de la TSH : plus de 7,3 M$ remis aux établissements à ce jour

QUÉBEC, le 22 sept. 2020 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec a remis, à ce jour, plus de 7,3 M$ aux établissements hôteliers et aux gîtes qui ont présenté une demande de subvention équivalant au montant de la taxe sur l'hébergement (TSH) touristique payé pour le premier trimestre de l'année 2020.

Cette mesure d'aide financière directe, assortie d'une enveloppe de 13,8 M$, a été annoncée par la ministre du Tourisme, Caroline Proulx, le 11 juin 2020 dans le cadre du lancement d'un vaste plan de relance touristique de 753 M$.

Rappelons qu'il est toujours temps pour les établissements hôteliers et les gîtes qui le souhaitent de présenter une demande auprès de l'Association Hôtellerie Québec. Les entrepreneurs intéressés peuvent obtenir plus d'information en écrivant au [email protected].

Citations :

« Notre gouvernement accompagne les entrepreneurs touristiques de diverses façons afin de les aider au travers de la crise - et de ce fait maintenir l'excellence de notre belle destination et la santé économique de nos régions. En plus d'alléger le fardeau fiscal des entrepreneurs, le remboursement des sommes payées en taxe sur l'hébergement permet l'injection rapide de liquidités dans les coffres de ces dernières. J'invite toutes les entreprises admissibles à se prévaloir de cette subvention. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme

« Le remboursement de la taxe sur l'hébergement pour le premier trimestre de 2020 auprès de nos hôteliers représente une aide directe concrète et appréciée pour notre secteur d'activité. Nos entrepreneurs sont résilients et nous poursuivons le travail afin de maintenir une offre hôtelière forte afin de pouvoir accueillir les touristes au sortir de la crise actuelle. »

Xavier Gret, président-directeur général de l'Association Hôtellerie Québec

Pour connaître l'ensemble des mesures mises en place pour soutenir l'industrie touristique, visitez Québec.ca.

