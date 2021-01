Plan de relance économique du milieu culturel - Le gouvernement du Québec bonifie de 177 000 $ le soutien à 3 institutions muséales de Trois-Rivières

TROIS-RIVIÈRES, QC, le 15 janv. 2021 /CNW Telbec/ - Le député de Trois-Rivières, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, est heureux d'annoncer, au nom de la ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, l'octroi d'une somme additionnelle de 177 000 $ à 3 institutions muséales de Trois-Rivières pour l'exercice financier 2020-2021, dans le cadre du Plan de relance économique du milieu culturel annoncé en juin dernier.

En raison de la fermeture des lieux publics et des mesures sanitaires imposées depuis le printemps 2020, les institutions muséales sont privées d'importants revenus autonomes. Cette enveloppe supplémentaire, issue du Plan de relance économique du milieu culturel, vise à stabiliser leur situation financière, et à permettre une reprise plus rapide et durable de leurs activités lorsque la situation sanitaire le permettra.

À l'échelle nationale, ce sont 112 institutions muséales qui ont bénéficié d'une bonification, pour un montant total de 5,03 M$. Cette somme s'ajoute à l'enveloppe budgétaire de plus de 21 M$ déjà allouée pour l'année en cours, et porte l'aide totale à 26,8 M$, en hausse de 23 %.

Conscient des effets collatéraux des mesures sanitaires sur le secteur de la muséologie, le gouvernement du Québec, en bonifiant l'aide au fonctionnement des musées dans le cadre de son plan de relance, permet de préserver ces institutions qui jouent un rôle essentiel dans la démocratisation de la culture auprès des citoyens et des familles.

Bonification octroyée par institution muséale à Trois-Rivières

Institution muséale Montant de la

bonification Musée québécois de culture populaire 87 000 $ Musée Boréalis 60 000 $ Musée des Ursulines de Trois-Rivières 30 000 $

Citations :

« Je suis de tout cœur avec les institutions muséales touchées par les effets collatéraux de la pandémie, et je les remercie de leur engagement. C'est une priorité pour notre gouvernement d'aider les musées, de même que les autres organisations culturelles, à traverser cette période difficile. Je suis donc très heureuse de pouvoir annoncer aujourd'hui que notre Plan de relance économique du milieu culturel nous a permis de bonifier le soutien financier destiné aux musées. Ces sommes supplémentaires traduisent notre volonté de préserver ce vaste réseau muséal dont nous sommes fiers. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

« C'est une excellente nouvelle pour ces trois institutions muséales de ma circonscription. La pandémie les affecte particulièrement et je suis heureux de savoir qu'elles pourront compter sur un soutien additionnel afin de les aider à poursuivre leur mission. Les institutions muséales sont des acteurs clés de la culture et contribuent au dynamisme ainsi qu'à la vitalité de la région. Leur apport est essentiel dans la collectivité. »

Jean Boulet, député de Trois-Rivières, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

Plan de relance économique du milieu culturel

Doté d'une enveloppe de 450 M$, le Plan de relance économique du milieu culturel est composé de mesures qui visent à stimuler la création artistique, à relancer la production de contenus culturels québécois et à permettre au milieu de s'adapter aux nouvelles façons d'aller à la rencontre du public, dans le contexte de la pandémie qui sévit actuellement.

Fait saillant :

La bonification vient s'ajouter à l'aide régulière déjà offerte aux institutions muséales. En effet, pour l'exercice financier 2020-2021, le ministère de la Culture et des Communications soutient au fonctionnement 112 institutions muséales : 96 institutions muséales soutenues par le programme Aide au fonctionnement pour les institutions muséales, pour un montant de 18 147 100 $, et 16 institutions muséales à vocation scientifique et technologique soutenues par le programme Autres interventions particulières en culture et communications, pour un montant de 3 670 810 $.

Liens connexes :

