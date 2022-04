Plan de mise en œuvre 2022-2027 du Plan pour une économie verte 2030 : Propulsion Québec salue les nouvelles mesures annoncées

MONTRÉAL, le 28 avril 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec a dévoilé aujourd'hui son plan de mise en œuvre 2022-2027 (PMO 2022-2027) du Plan pour une économie verte 2030 (PEV 2030) et Propulsion Québec, la grappe des transports électriques et intelligents (TEI) du Québec, est ravie de constater que les TEI sont au cœur de la stratégie économique gouvernementale.

La grappe des TEI salue chaleureusement les nombreux investissements annoncés aujourd'hui afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) dans le secteur des transports. Totalisant une somme de 3,48 G$ d'ici 2027, ces mesures viennent favoriser le déploiement de bornes de recharges électriques et accélérer l'électrification du transport scolaire, collectif, des véhicules légers, des camions lourds et des camions spécialisés.

« Ces investissements vont dans la bonne direction afin d'atteindre nos cibles de réduction de GES. Tel que mentionné par la grappe à la suite de la publication du budget du gouvernement du Québec en mars dernier, il est primordial de faire de l'électrification des transports une priorité afin de lutter contre les changements climatiques et d'atteindre nos objectifs ambitieux. Nous sommes heureux de voir aujourd'hui que le gouvernement a répondu à l'appel avec des actions concrètes. Il faut absolument maintenir le cap sur la Politique de mobilité durable et arrimer les efforts en ce sens », mentionne Sarah Houde, présidente-directrice générale de Propulsion Québec.

Voici certains investissements qui auront un impact majeur pour l'écosystème des TEI:

ACCÉLÉRER L'ÉLECTRIFICATION DES TRANSPORTS

Rehaussement de la cible à 1,6 million de véhicules électriques sur les routes du Québec d'ici 2030.

à 1,6 million de véhicules électriques sur les routes du Québec d'ici 2030. Nouvelle action de 50 M$ pour l'installation de 250 bornes de recharge rapide publiques supplémentaires à proximité des résidences et des lieux de travail. De plus, le gouvernement du Québec financera l'installation de bornes de recharge rapide additionnelles dans le Circuit électrique.

pour l'installation de publiques supplémentaires à proximité des résidences et des lieux de travail. De plus, le gouvernement du Québec financera l'installation de bornes de recharge rapide additionnelles dans le Circuit électrique. Investissement supplémentaire de 114,5 M$ pour appuyer l'électrification des autobus urbains (total de 524,6 M$ sur cinq ans).

pour appuyer (total de 524,6 M$ sur cinq ans). Électrification du parc de véhicules du gouvernement : Implantation de la nouvelle Politique d'acquisition gouvernementale de véhicules électriques. Le gouvernement vise que 100 % des véhicules légers et 25 % des camions soient électrifiés d'ici à 2030. L'ambition d'ici 2040, est d'électrifier les camions à 100 %.

PROGRAMMES

Programme en efficacité du transport maritime, aérien et ferroviaire (PETMAF) : Le programme propose des améliorations qui permettront entre autres de bonifier l'aide aux différentes clientèles admissibles comme les entreprises ou les organismes municipaux. Le budget de 40,1 M$, reconduit jusqu'au 31 mars 2026, est financé par le Fonds d'électrification et de changements climatiques.

: Le programme propose des améliorations qui permettront entre autres de bonifier l'aide aux différentes clientèles admissibles comme les entreprises ou les organismes municipaux. Le budget de 40,1 M$, reconduit jusqu'au 31 mars financé par le Fonds d'électrification et de changements climatiques. Nouveau programme Écobus : Ce tout nouveau programme vise deux objectifs ; soit réduire les émissions de GES dans l'industrie du transport privé des personnes en plus de favoriser l'usage d'autobus, de minibus, de fourgonnettes et autres véhicules dotés de technologies sobre en carbone. Ce programme est doté d'un budget global de près de 42 M$ sur trois ans.

: Ce tout nouveau programme vise deux objectifs ; soit réduire les émissions de GES dans l'industrie du transport privé des personnes en plus de favoriser l'usage d'autobus, de minibus, de fourgonnettes et autres véhicules dotés de technologies sobre en carbone. Ce programme est doté d'un budget global de près de 42 M$ sur trois ans. Investissement supplémentaire de 46,4 M$ dans le programme Écocamionnage, pour appuyer l'électrification, l'efficacité et la conversion vers les carburants moins émetteurs de GES dans le secteur du camionnage (total de 246,3 M$ sur cinq ans).

Propulsion Québec se réjouit de constater que certaines recommandations émises dans son rapport « L'électrification des parcs de véhicules au Québec », (publié en décembre 2020), ayant pour objectif d'accélérer l'électrification des transports de la province, ont été considérées et implantées, soit bonifier les programmes d'aides financières, bonifier le soutien à l'infrastructure de recharge et étendre l'exemplarité de l'État.

« À la lumière des différents investissements annoncés aujourd'hui, nous tenons à réitérer l'importance de considérer tous les types de véhicules moyens et lourds dans l'aide gouvernemental, permettant ainsi à tout l'écosystème de se développer et d'accompagner les villes et municipalités dans l'électrification de leurs différents parcs de véhicules. De plus, nous encourageons également le gouvernement à élargir la norme VZE, en cours de révision, pour y inclure les véhicules moyens et lourds. » a conclu Sarah Houde.

