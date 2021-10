Plan de la leçon d'aujourd'hui : comment libérer votre force intérieure

Plan International Canada s'associe à Femmes et Égalité des genres Canada (FEGC) et Unilever Canada dans le cadre du projet La force intérieure, qui vise à enseigner aux jeunes comment faire tomber les barrières et renforcer leur image corporelle

TORONTO, le 5 oct. 2021 /CNW/ - Vous souvenez-vous des difficultés que vous avez éprouvées pendant vos années au collège, entre les amis, le travail scolaire, les relations, les événements sociaux... et la puberté? À présent, imaginez cette expérience en y ajoutant les réseaux sociaux et une année d'isolement. C'est une période difficile pour les jeunes au Canada, et l'estime de soi en prend un coup. Des recherches récentes montrent qu'une fille sur cinq s'est sentie anxieuse à l'idée d'aller à l'école à cause de commentaires négatifs qu'elle a reçus sur les réseaux sociaux et que seulement 57 % des filles au Canada sont satisfaites de leur apparence générale*. Il est temps d'agir et d'aider les jeunes à lutter contre l'image corporelle négative pour qu'ils puissent exploiter pleinement leur potentiel.

Plan International Canada s'est associé à Femmes et Égalité des genres Canada (FEGC) et Unilever Canada pour renforcer la confiance et la résilience des jeunes dans le pays grâce à La force intérieure, un projet de trois ans qui donnera à 1,5 million de jeunes les outils nécessaires pour renforcer leur estime de soi et leur image corporelle. Le projet comprend des ressources interactives et téléchargeables gratuitement, validées sur le plan académique et créées spécifiquement pour les éducateurs et les parents afin de les aider à éduquer leurs enfants, leurs pairs ou leurs élèves. Plan International Canada organise également des ateliers virtuels pour les jeunes et travaille directement avec eux pour les conseiller sur le projet.

« À Plan International Canada, notre mission est de veiller à ce que les jeunes, en particulier les filles, aient accès à l'éducation qui renforcera leur confiance et les propulsera dans de futurs rôles de leadership », a déclaré Lindsay Glassco, présidente-directrice générale de Plan International Canada. « Lorsque les filles renoncent à des occasions à cause du manque d'estime de soi, la société passe à côté d'une génération de leaders et cela, ce n'est pas acceptable. Le moment est venu pour les parents et les éducateurs de s'unir et de veiller à ce que les jeunes soient armés des compétences, des connaissances et de la résilience dont ils ont besoin pour ouvrir la voie à nos générations futures. »

Dans le cadre du projet La force intérieure, Plan International Canada a créé une communauté en ligne pour donner aux jeunes du Canada un endroit sûr où se réunir, discuter de questions liées à l'estime de soi et à l'image corporelle positive, et partager des ressources. Les jeunes de 10 à 17 ans sont invités à participer à la conversation en s'inscrivant en ligne à plancanada.ca/powerwithin.

« Les résultats du projet Dove pour l'estime de soi montrent que 7 filles sur 10 renoncent à des activités importantes de la vie lorsqu'elles ont une faible estime de soi. Il est donc essentiel que nous travaillions avec Plan International Canada et Femmes et Égalité des genres Canada pour remédier au manque d'estime de soi et à l'image corporelle négative chez nos jeunes afin de les aider à réaliser pleinement leur potentiel », a déclaré Gary Wade, PDG d'Unilever Canada. « Le soutien de Plan International Canada nous permettra de contextualiser davantage et d'étendre le matériel éducatif et les ateliers aux jeunes de tout le Canada. »

Le moment est venu pour les parents, les aidants, les mentors et les éducateurs d'agir et de télécharger les ressources gratuites sur le site plancanada.ca/powerwithin/self-esteem-activities afin de façonner des leaders de demain confiants et sans peur.

Les ressources suivantes de La force intérieure peuvent être téléchargées :

Guide J'ai confiance - disponible sous la forme d'une séance unique ou d'une série de cinq séances, cette formation d'une heure fournit aux éducateurs les outils nécessaires pour animer des ateliers pour les jeunes axés sur les idéaux d'apparence, les messages des médias, les comparaisons, l'élimination des discours sur le corps et la manière d'être le changement.

- disponible sous la forme d'une séance unique ou d'une série de cinq séances, cette formation d'une heure fournit aux éducateurs les outils nécessaires pour animer des ateliers pour les jeunes axés sur les idéaux d'apparence, les messages des médias, les comparaisons, l'élimination des discours sur le corps et la manière d'être le changement. Trousse de confiance - un guide élaboré à l'intention des parents et des aidants, qui consiste en une série d'articles traitant de sujets clés ayant une incidence sur l'estime de soi et qui propose des activités visant à renforcer la confiance en soi des enfants.

- un guide élaboré à l'intention des parents et des aidants, qui consiste en une série d'articles traitant de sujets clés ayant une incidence sur l'estime de soi et qui propose des activités visant à renforcer la confiance en soi des enfants. Je suis unique - un guide d'articles compilés et de sujets de discussion pour aider les parents à gérer les conversations sur l'apparence, le jugement et l'intimidation.

*Recherche Dove Detoxify Beauty, janvier 2021 (Filles n = 503 au Canada âgées de 10 à 17 ans et Femmes n = 1 010 au Canada âgées de 18 à 55 ans)

À PROPOS DE LA FORCE INTÉRIEURE

Le projet La Force intérieure est un partenariat public-privé entre Plan International Canada, Femmes et Égalité des genres Canada (FEGC) et Unilever Canada. L'objectif de ce projet triennal est de fournir aux jeunes au Canada, en particulier les filles et les jeunes de diverses identités de genre âgés de 10 à 14 ans, les compétences, les connaissances et la résilience dont ils ont besoin pour développer une image corporelle positive et une solide estime de soi. En adoptant une approche collaborative et impliquant plusieurs parties prenantes, ce projet vise à s'attaquer aux causes profondes du manque d'estime de soi et à l'image corporelle négative, qui poussent trop souvent les jeunes à laisser passer des occasions de leadership. Pour lutter contre ces obstacles systémiques, La force intérieure travaillera aux côtés des jeunes et des leaders de l'industrie de la beauté, des médias et d'autres secteurs influents pour remettre en question les normes de beauté et promouvoir une représentation authentique et inclusive de toutes les personnes au Canada.

À PROPOS DE PLAN INTERNATIONAL CANADA

Plan International Canada est membre d'une organisation mondiale vouée à la promotion des droits de l'enfant et de l'égalité des filles. Depuis plus de 80 ans, nous établissons de solides partenariats au bénéfice des enfants, et nous sommes maintenant présents dans plus de 75 pays.

Visitez plancanada.ca pour plus d'informations, et suivez @PlanCanada sur les réseaux sociaux pour vous joindre à la conversation.

À PROPOS DE FEMMES ET ÉGALITÉ DES GENRES CANADA (FEGC)

FEGC s'efforce de faire progresser l'égalité des genres grâce à une approche intersectionnelle qui prend en considération le sexe et le genre. En partenariat avec les principales parties prenantes, y compris les organismes de la société civile, les groupes syndicaux, le secteur privé, les autres ordres de gouvernement, et les Premières Nations, les Inuits et les peuples métis, FEGC fait activement la promotion de l'inclusion de toutes et de tous dans la vie économique, sociale et politique du Canada. FEGC s'efforce de remplir son mandat d'avancement de l'égalité des genres en assurant une fonction de coordination centrale au sein du gouvernement du Canada, notamment par l'élaboration et la mise en œuvre de politiques, l'octroi de subventions et de contributions, l'exécution de programmes, l'investissement dans la recherche et la formulation d'avis dans le but d'atteindre l'égalité pour les personnes de tous les genres, y compris les femmes.

À PROPOS DE UNILEVER CANADA

Unilever est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de produits de beauté et de soins personnels, de soins à domicile, et de produits alimentaires et de rafraîchissement, avec des ventes dans plus de 190 pays et des produits utilisés par 2,5 milliards de personnes chaque jour. Nous comptons 149 000 employés et avons généré un chiffre d'affaires de 50,7 milliards d'euros en 2020. Plus de la moitié de notre présence se situe sur les marchés en développement et émergents. Environ 400 de nos marques sont utilisées par les foyers du monde entier. Au Canada, notre portefeuille comprend des marques emblématiques comme Dove, Knorr, Hellmann's, Magnum, Axe, Ben & Jerry's, Degree, Seventh Generation, SheaMoisture, St. Ives, TRESemmé et Vaseline.

Notre vision est d'être le leader mondial de l'entreprise durable et de démontrer comment notre modèle d'entreprise axé sur l'objectif et adapté à l'avenir génère des performances supérieures. Nous avons une longue tradition d'entreprise progressiste et responsable. Elle remonte à l'époque de notre fondateur William Lever, qui a lancé la première marque utile au monde, le savon Sunlight, il y a plus de 100 ans, et elle est au cœur de la façon dont nous gérons notre entreprise aujourd'hui.

La boussole d'Unilever, notre stratégie commerciale durable, est conçue pour nous aider à obtenir des performances supérieures et à stimuler une croissance durable et responsable, tout en :

améliorant la santé de la planète;

améliorant la santé, la confiance et le bien-être des personnes; et

contribuant à un monde plus juste et plus inclusif sur le plan social.

Bien qu'il reste encore beaucoup à faire, nous sommes fiers d'avoir été reconnus en 2020 comme un leader du secteur dans l'indice de durabilité Dow Jones et - pour la dixième année consécutive - comme l'entreprise la mieux classée dans l'enquête 2020 GlobeScan/SustainAbility Sustainability Leaders.

Pour de plus amples renseignements sur Unilever et ses marques, visiter : www.unilever.com or www.unilever.ca

