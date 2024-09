Plan d'immigration du Québec 2025 : l'opposition libérale presse la CAQ de faire preuve de cohérence

QUÉBEC, le 29 sept. 2024 /CNW/ - Alors que le gouvernement doit déposer son plan annuel d'immigration avant le 1er novembre, le porte-parole de l'opposition officielle en matière d'immigration, de francisation et d'intégration, André A. Morin, espère que le nouveau ministre en poste conviendra de l'importance de prendre en compte l'immigration temporaire dans cet exercice.

Le député libéral de l'Acadie estime qu'il est impossible de brosser un portrait complet de notre immigration et de procéder à une planification rigoureuse en n'y incluant que les immigrants permanents. Il soutient que le ministre devrait accepter cette demande s'il désire faire preuve de cohérence avec le premier ministre qui, lui, dit souhaiter un meilleur contrôle de l'immigration. À l'évidence, le gouvernement ne peut pas multiplier les sorties contre le gouvernement fédéral sur la question de l'immigration temporaire tout en refusant de mettre en place une réelle planification dans ses propres champs de compétence.

Me Morin rappelle que son collègue Monsef Derraji avait justement déposé un projet de loi, au printemps de 2023, qui allait en ce sens dans le cadre de la consultation pluriannuelle pour éviter que l'exercice ne soit incomplet et les résultats faussés, si on exclut les immigrants temporaires. La capacité d'accueil du Québec en matière d'immigration doit absolument être évaluée en comptabilisant l'ensemble de notre immigration.

Il est aussi important de rappeler que le Québec joue un rôle au chapitre de l'immigration temporaire, en décernant chaque année des milliers de certificats d'acceptation du Québec (CAQ) nécessaires à la venue de travailleurs étrangers temporaires et d'étudiants étrangers. Or, ces certificats ne font l'objet d'aucun processus de planification.

« Si le nouveau ministre veut être en parfaite cohérence avec son chef, qui ne rate aucune occasion pour se plaindre du nombre d'immigrants temporaires, il doit se rendre à notre proposition d'inclure l'immigration temporaire dans son plan annuel d'immigration afin d'avoir le portrait le plus fidèle à la réalité. Il a l'occasion de faire preuve de leadership à son arrivée à la tête de cet important ministère. »

- André A. Morin, député de l'Acadie et porte-parole de l'opposition officielle en matière d'immigration, de francisation et d'intégration

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec (AN)

Sources : Alexandra Régis, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 418-571-6749, [email protected]; Catherine Dostie, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 581-999-6434, [email protected]