Déclaration de la porte-parole de l'opposition officielle en matière d'environnement et de lutte contre les changements climatiques

QUÉBEC, le 28 nov. 2024 /CNW/ - Report de l'élargissement da la consigne

« Ce 4e report est un véritable constat d'échec de la part du ministre. Nous avons pourtant levé les drapeaux rouges à plusieurs reprises dans les dernières années. Si nous avions vu venir cet échec, comment se fait-il que le ministre ne l'ait pas vu avant?

Une des préoccupations que nous avions soulevées était le fait qu'on prévoyait au départ 400 sites de dépôt, un nombre jugé nécessaire par le ministre pour le succès de cette grande transformation. Il a pourtant accepté ensuite de réduire à 200 sites, puis à seulement 100 sites de dépôt. Il était évident que la réforme s'en allait droit dans un mur.

Nous avions aussi émis des doutes quant à la disponibilité des équipements, mais le ministre a balayé du revers de la main ces inquiétudes. Faisait-il alors de l'aveuglement volontaire?

Finalement, un « Comité de suivi du système modernisé de consigne de l'AQRCB » devait être formé, mais il devait étonnamment être en vigueur à partir du 1er novembre 2024, soit seulement 4 mois avant l'élargissement de la consigne. J'avais interrogé le ministre à cet effet, lors de l'étude des crédits, et il ne voyait pas la nécessité de procéder plus rapidement, ce qui aurait pu permettre des échanges plus fluides avec le ministère et ainsi éviter un tel fiasco.

Bien que ce report soit déplorable, je tiens à rappeler aux citoyens que la majorité des centres de tri sont équipés pour bien trier ces contenants. J'invite donc les citoyens à continuer à mettre ces contenants au bac bleu pour les détourner de l'enfouissement. »

- Virginie Dufour, députée des Mille-Îles et porte-parole de l'opposition officielle en matière d'environnement et de lutte contre les changements climatiques

