PLAN D'IMMIGRATION 2025 - La FCCQ salue la priorisation des immigrants en emploi déjà au Québec, mais appelle à plus de prévisibilité

MONTRÉAL, le 31 oct. 2024 /CNW/ - La Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) accueille favorablement le dépôt du Plan d'immigration 2025 du ministre de l'Immigration, Francisation et Intégration, Jean-François Roberge, qui prévoit un seuil d'immigration pour la prochaine année jusqu'à 67 000 nouveaux résidents permanents. La décision du gouvernement de prioriser la résidence permanente pour les travailleurs déjà présents au Québec souligne le caractère crucial de l'immigration économique pour les entreprises québécoises. Cependant, les récentes annonces en matière d'immigration suscitent d'importantes préoccupations.

Un trop grand manque de prévisibilité

Pour la FCCQ, l'instantanéité des décisions en immigration est source de confusion et également d'inquiétudes. De nombreuses entreprises et institutions d'enseignement ressentent cette insécurité, qui pourrait compromettre la vitalité économique du Québec et particulièrement de ses régions.

« Les entreprises québécoises, de même que les institutions d'enseignement, ont besoin d'une vision claire ainsi qu'un plan d'immigration assuré qui ne change pas au gré des humeurs politiques. Le gouvernement doit impérativement considérer l'impact économique de ses décisions, car le milieu économique ne peut se virer sur un dix cents à chaque nouvelle annonce », affirme Alexandre Gagnon, vice-président, travail et capital humain à la FCCQ.

Un recul pour le volet Diplômés du Québec du PEQ

Alors que les modifications apportées au Programme de l'expérience québécoise pour les nouveaux diplômés n'auront été appliquées qu'une seule année, la FCCQ s'interroge sur l'impact économique de cette décision sur les institutions d'enseignement, plus particulièrement celles situées dans les régions.

Le 6 novembre, la FCCQ présentera son mémoire dans le cadre des consultations sur le projet de loi n° 74, Loi visant principalement à améliorer l'encadrement relatif aux étudiants étrangers.

« L'imposition du moratoire pour ces étudiants étrangers pourrait avoir une incidence importante sur la compétitivité et l'attractivité de ces institutions, surtout en région. Pour nous, des réflexions approfondies devront être menées concernant l'impact de cette annonce sur la viabilité de nos régions. D'ailleurs, nous serons en commission parlementaire la semaine prochaine et nos recommandations sur le projet de loi n° 74, auront cet objectif concernant la question des étudiants étrangers », a conclu Alexandre Gagnon.

Un appel à des consultations basées sur des données socioéconomiques probantes

D'ici les consultations sur la prochaine planification pluriannuelle au printemps prochain, la FCCQ demande à ce que le gouvernement recueille et mette à la disposition des acteurs socioéconomiques des données probantes afin d'alimenter un débat serein et bâtit autant que possible sur une vision à long terme des besoins du Québec, tant quant à la démographie que pour notre économie. La Fédération des chambres de commerce du Québec produira d'ailleurs un mémoire en prévision de cet exercice important.

À propos de la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ)

Grâce à son vaste réseau de près de 120 chambres de commerce et plus de 1000 membres corporatifs, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) représente plus de 45 000 entreprises exerçant leurs activités dans tous les secteurs de l'économie et sur l'ensemble du territoire québécois. Plus important réseau de gens d'affaires et d'entreprises du Québec, la FCCQ est à la fois une fédération de chambres de commerce et une chambre de commerce provinciale. Ses membres, qu'ils soient chambres ou entreprises, poursuivent tous le même but : favoriser un environnement d'affaires innovant et concurrentiel.

SOURCE Fédération des chambres de commerce du Québec

Renseignements : Javier Garcia, Attaché de presse, Fédération des chambres de commerce du Québec, C. 438 408-3731 T. 514 844-9571 poste 3586, [email protected]