Plan d'aménagement spécial chablis dans le Bas-Saint-Laurent - CONSULTATION PUBLIQUE DU 21 FÉVRIER AU 17 MARS 2024

RIMOUSKI, QC, le 21 févr. 2024 /CNW/ - Du 21 février au 17 mars 2024, le ministère des Ressources naturelles et des Forêts invite la population à participer à la consultation publique sur le Plan d'aménagement spécial de récupération des bois affectés par un chablis à la suite de la tempête de vent du 23 décembre 2022, dans le Bas-Saint-Laurent.

Plan d’aménagement spécial chablis dans le Bas-Saint-Laurent (Groupe CNW/Ministère des Ressources naturelles et des Forêts)

Ce plan inclut les secteurs d'intervention potentiels des travaux de récolte d'arbres touchés ainsi que la localisation des chemins et des autres infrastructures à construire ou à améliorer dans le territoire public de l'unité d'aménagement 012-72, dans le Bas-Saint-Laurent. Ces travaux seront réalisés dès avril 2024 et au cours des prochaines années.

Consultation du plan et transmission des commentaires

Les citoyennes et les citoyens sont invités à consulter le Plan d'aménagement spécial et à transmettre leurs commentaires en ligne en se rendant à la page suivante :

Quebec.ca/consultations-foret-Bas-Saint-Laurent

La date limite pour participer à la consultation est le 17 mars à 23 h 59.

Il importe de noter que cette consultation publique ne permet pas de réviser l'affectation du territoire public ni les droits qui y sont consentis.

Pour plus d'informations

Les spécialistes du Ministère sont disponibles pour vous renseigner sur la consultation, répondre à vos questions et vous aider à émettre vos commentaires, du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30, aux coordonnées suivantes :

Unité de gestion du Bas-Saint-Laurent

92, 2e Rue Ouest, bureau 207

Rimouski (Québec) G5L 8B3

418 727-3710, poste 0

[email protected]

Liens connexes :

Pour obtenir des renseignements sur le ministère des Ressources naturelles et des Forêts ou en savoir plus sur ses activités et ses réalisations, consultez le mrnf.gouv.qc.ca ou ses réseaux sociaux : twitter.com/mrnfqc facebook.com/RessourcesNaturellesForets linkedin.com/company/ressourcesnaturellesforets youtube.com/RessourcesNaturellesForets instagram.com/mrnfqc



Information :

Relations médias

Ministère des Ressources naturelles et des Forêts

[email protected]

Tél. : 418 521-3875

SOURCE Ministère des Ressources naturelles et des Forêts