Plan d'agriculture durable - Le ministre Lamontagne annonce l'octroi de 30 millions de dollars au fonds de recherche du Québec - Nature et technologies pour la recherche en agriculture durable

QUÉBEC, le 10 avril 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, M. André Lamontagne, annonce l'octroi d'une subvention de 30 millions de dollars au Fonds de recherche du Québec - Nature et technologies (FRQNT) pour la création et la gestion du Réseau d'expertise en agriculture durable et du Programme orienté en partenariat sur l'agriculture durable.

Ce faisant, le gouvernement franchit une étape importante dans la mise en œuvre du Plan d'agriculture durable 2020-2030, dévoilé le 22 octobre 2020 et dont l'une des mesures phares consiste à établir un partenariat de recherche sous la responsabilité du FRQNT et du scientifique en chef du Québec, M. Rémi Quirion.

Ainsi, dans les prochains jours, le FRQNT lancera un appel de propositions visant à constituer le Réseau d'expertise en agriculture durable, lequel fera appel à la participation des universités, des consortiums, des centres de recherche, des centres collégiaux de transfert de technologie et du milieu utilisateur. La subvention permettra également de mettre en place et de gérer le Programme orienté en partenariat sur l'agriculture durable pour lequel quatre appels de projets sont prévus d'ici 2025, dont un premier à l'automne 2021.

Cette collaboration entre plusieurs partenaires du milieu assurera un développement efficace de pratiques agroenvironnementales performantes et favorisera le réseautage et l'établissement d'une recherche respectueuse des plus hauts standards d'indépendance et de bonne gouvernance. Pour répondre aux besoins du secteur agricole, la complémentarité entre la recherche fondamentale et la recherche appliquée sera assurée.

Les thématiques de recherche ciblées pour le Réseau sont en lien direct avec les objectifs du Plan d'agriculture durable 2020-2030 et visent la santé et la conservation des sols ainsi que la réduction des pesticides dans un contexte de changements climatiques. Les résultats de ces recherches permettront d'obtenir des gains agroenvironnementaux durables pour le secteur agricole.

Citations

« Je suis très fier de cet investissement sans précédent pour la recherche en agroenvironnement. Plus que tout autre secteur, l'agriculture est dépendante de son environnement. Elle évolue au rythme des nouvelles pratiques, des découvertes technologiques, des changements dans les habitudes de vie ainsi que des attentes de la société. Par le biais de ce partenariat avec le FRQNT, notre gouvernement démontre son engagement envers une agriculture durable et garante de l'autonomie alimentaire du Québec. Voilà une belle occasion pour le milieu agricole de travailler de concert avec le secteur de la recherche! »

M. André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

« Secteur névralgique pour le Québec, le milieu agricole recèle de nombreux enjeux, tant sur le plan de l'industrie et de la souveraineté alimentaire que de la protection de l'environnement et du territoire. La communauté scientifique en sciences naturelles et génie, soutenue par le FRQNT et riche d'une expertise diversifiée, est indispensable dans l'analyse de ces enjeux et dans la recherche de solutions adaptées et innovantes. Nous sommes très heureux de compter sur ce financement conséquent qui viendra fédérer et structurer la communauté au sein d'une entité de recherche qui fera sa marque dans le paysage agricole québécois de manière durable. »

M. Rémi Quirion, scientifique en chef du Québec

Faits saillants

Le Plan d'agriculture durable 2020-2030 est doté d'une enveloppe totale de 125 millions de dollars pour les cinq premières années. De cette somme, 30 millions de dollars sont consacrés au développement des connaissances.

est doté d'une enveloppe totale de 125 millions de dollars pour les cinq premières années. De cette somme, 30 millions de dollars sont consacrés au développement des connaissances. Ce plan offre au secteur agricole un ensemble d'occasions pour réaliser ses objectifs et accélérer, d'ici 2030, l'adoption de pratiques agroenvironnementales performantes, en phase avec les engagements climatiques et de développement durable du gouvernement du Québec.

La subvention de 30 millions de dollars sera versée par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ) au FRQNT selon les modalités suivantes :

2,5 millions de dollars sur cinq ans pour la mise en place et la gestion du Réseau;



26 millions de dollars sur quatre ans pour la mise en place et la gestion du Programme orienté en partenariat sur l'agriculture durable;



De ce montant, 7,5 millions de dollars sont réservés exclusivement aux projets déposés par des membres du Réseau.



1,5 million de dollars sur cinq ans pour les frais de gestion du FRQNT.

La réalisation de projets dans le cadre des programmes offerts par le MAPAQ, comme Prime-Vert et Innov'Action, se poursuivra en synergie avec les orientations du Plan d'agriculture durable et en cohérence avec le Programme orienté en partenariat sur l'agriculture durable.

Lien connexe

Pour avoir plus d'information : www.quebec.ca/agriculture-durable

