Plan d'action québécois pour la maladie d'Alzheimer - Trop peu pour un plan aussi ambitieux

MONTRÉAL, le 8 déc. 2025 /CNW/ - À la lumière du plan d'action québécois pour la maladie d'Alzheimer dévoilé récemment par la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, madame Sonia Bélanger, l'Association des médecins gériatres du Québec (AMGQ) et l'Association des neurologues du Québec (ANQ) sont préoccupées quant à l'avenir des soins de la population vieillissante dans la province. Ils font aujourd'hui front commun pour demander un plus grand investissement en la matière.

« Les orientations du plan d'action sont tout à fait louables et en accord avec les besoins du milieu de la santé. Toutefois, les fonds alloués, 23,6 millions de dollars sur cinq ans, n'offrent pas les leviers nécessaires pour mettre en place des solutions durables qui reflètent la réalité actuelle. Force est de constater qu'avec le contexte sociétal d'aujourd'hui, ce plan est trop peu, trop tard », déclare Dre Julia Chabot, présidente de l'AMGQ.

Alors que le ministère de la Santé et des Services sociaux affirme dans sa planification stratégique 2023-2027 que le vieillissement de la population augmente de façon exponentielle depuis de nombreuses années, il est regrettable de constater que le budget de mise en œuvre du plan n'ait pas suivi cette tendance. Rappelons que la population québécoise âgée de 65 ans et plus est actuellement de 22,2 % et que cette proportion ira encore en croissance dans les prochaines années.

« Les neurologues et les gériatres constatent sur le terrain tous les jours à quel point les besoins sont grandissants en matière de prévention et de traitement des troubles neurocognitifs majeurs comme la maladie d'Alzheimer. Il est plus urgent que jamais de se doter d'outils réalistes et forts pour les quelque 150 000 Québécoises et Québécois vivant actuellement avec un trouble neurocognitif, ainsi que pour tous celles et ceux à venir », conclut Dr Guillaume Lafortune, président de l'ANQ.

