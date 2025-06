MONTRÉAL, le 9 juin 2025 /CNW/ - Lors de son assemblée générale annuelle, l'Association des médecins gériatres du Québec (AMGQ) a procédé à la nomination par acclamation de Dre Julia Chabot à titre de présidente du conseil d'administration pour un mandat de deux ans. Dre Chabot arrive en poste avec une vision claire de l'avenir de la gériatrie au Québec et propose conséquemment l'idée d'une approche plus concertée, à travers un Programme québécois de gériatrie (PQG).

« Alors que le vieillissement de la population s'intensifie au Québec, il faut plus que jamais adapter le milieu de la santé et miser sur la prévention pour faire face aux besoins grandissants des personnes âgées, quel que soit leur milieu de soins ou de vie, mentionne Dre Chabot. Pour l'AMGQ, l'élaboration d'un PQG permettrait de mieux répondre à ce contexte. Nous souhaitons que le ministère de la Santé et des Services sociaux et d'autres partenaires soient partie intégrante de nos réflexions, alors que nous poursuivons le travail d'élaboration de ce programme. »

Par exemple, le gériatre répondant, qui a récemment fait l'objet d'une entente, est un projet qui incarne parfaitement l'essence du PQG. « Permettre à un plus grand nombre d'avoir accès à l'expertise gériatrique est une grande priorité pour nous. Cette entente représente, pour moi et pour tous les membres de l'AMGQ, l'aboutissement de mois de travail acharné et nous nous en réjouissons! Nous sommes impatients de nous mettre au travail pour assurer une implantation réussie dans le réseau, d'abord au sein de projets pilotes et ensuite, plus largement », conclut Dre Chabot.

Un conseil d'administration renouvelé

En plus de la nomination à la présidence de Dre Chabot, Dre Chantal Paré est nommée vice-présidente de l'Association. Le conseil d'administration est donc composé des administrateurs suivants :

Dre Julia Chabot , présidente

, présidente Dre Chantal Paré, vice-présidente

Dr Thien Tuong Minh Vu , trésorier

, trésorier Dr Michael Stiffel , secrétaire

, secrétaire Dre Julie Kirouac Laplante , responsable du développement professionnel continu

, responsable du développement professionnel continu Dr Alex Halme , conseiller

, conseiller Dre Carolane Rioux , conseillère

Dr Jacques Morin termine donc son mandat avec le sentiment du devoir accompli et voit l'avenir d'un bon œil. « Avec un conseil d'administration fort et mobilisé comme celui-ci, je suis persuadé que l'AMGQ est en bonne position pour la suite des choses, souligne-t-il. J'en profite pour remercier tous les membres de leur confiance dans les dernières années, ainsi que leur dévouement à offrir des soins de qualité aux Québécoises et Québécois. »

