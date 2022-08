Plan d'action pour un tourisme responsable et durable - Entrée en vigueur de la mesure de soutien Destination durable et action concertée pour un tourisme collectif, responsable et durable

QUÉBEC, le 18 août 2022 /CNW Telbec/ - Le ministère du Tourisme confirme l'entrée en vigueur de la mesure de soutien Destination durable et action concertée, visant à appuyer les entreprises, les organismes à but non lucratif, les entités municipales et les communautés autochtones dans la réalisation de projets collaboratifs et concertés en tourisme durable et responsable.

Financée par le gouvernement du Québec dans le cadre du Plan d'action pour un tourisme responsable et durable et du Plan pour une économie verte 2030 (PEV 2030), cette mesure sera administrée par le Fonds d'action québécois pour le développement durable (FAQDD). Ses deux volets complémentaires seront mis en œuvre successivement sous forme d'appels de projets.

Le premier volet, pour lequel un appel de projets aura lieu du 19 septembre au 31 octobre prochain, vise à soutenir des démarches de planification participative et concertée de destinations1 avec les acteurs du milieu. Le but est de développer et de structurer une offre touristique complémentaire, collaborative et favorable à des retombées économiques, sociales et environnementales positives au sein des collectivités.

Parmi les projets collaboratifs qui pourraient être financés, notons la tenue de consultations afin d'identifier des actions visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre liées aux déplacements des touristes ainsi que la réalisation de plans stratégiques pour mettre en place des circuits touristiques axés sur la mobilité active ou encore pour adapter certaines activités touristiques aux changements climatiques. Les projets retenus pourront aussi bénéficier d'un accompagnement permettant de relever les défis associés aux changements de pratiques et de comportements de manière à assurer le succès des démarches entreprises.

Le deuxième volet soutiendra pour sa part la réalisation d'initiatives issues de démarches participatives et concertées. Les demandeurs devront notamment démontrer la concertation des acteurs de la communauté, de la MRC ou de la région et mettre en œuvre des solutions et des initiatives novatrices en matière de tourisme responsable et durable. Les détails relatifs à ce volet seront diffusés au courant de l'année 2023.

Plus d'informations, notamment sur l'appel de projets et ses critères d'admissibilité, sont disponibles sur le site Web du FAQDD .

_____________________________ 1 Une destination est un lieu proposant une offre touristique diversifiée et compétitive. Elle présente un ensemble d'activités ou d'attraits variés qui s'intègrent à un projet global de développement, de planification ou de gestion territoriale.



Faits saillants :

Les initiatives soumises dans le cadre de l'appel de projets du premier volet devront notamment chercher à atteindre des objectifs liés au tourisme responsable et durable, notamment :

valoriser et préserver le patrimoine naturel et la vitalité culturelle grâce à une concertation accrue avec les communautés d'accueil et les communautés autochtones;



soutenir les initiatives visant à promouvoir le tourisme lent, la mobilité douce et l'achat local, et permettant d'augmenter la rétention des dépenses touristiques dans l'économie locale;



favoriser la mobilité durable et les solutions de transport à faible empreinte carbone par une gestion concertée de la destination;



améliorer les pratiques d'affaires favorables à la transition climatique et à la résilience des entreprises touristiques, autant par des mesures d'adaptation que par des mesures de réduction des émissions de GES;



atténuer les écarts de saisonnalité en prolongeant la saison touristique et en favorisant une offre touristique quatre saisons plus résiliente, diversifiée et durable en concertation avec le milieu.

Cette nouvelle mesure de soutien découle d'un appui de 8 millions de dollars accordé au FAQDD pour favoriser l'action concertée en tourisme responsable et durable. La moitié de cette somme provient du Fonds d'électrification et de changements climatiques, dans le cadre de l'action 2.2.1.2 du plan de mise en œuvre du PEV 2030 visant à encourager les pratiques de tourisme climatoresponsable.

pour favoriser l'action concertée en tourisme responsable et durable. La moitié de cette somme provient du Fonds d'électrification et de changements climatiques, dans le cadre de l'action 2.2.1.2 du plan de mise en œuvre du visant à encourager les pratiques de tourisme climatoresponsable. Elle s'inscrit également dans le Plan d'action pour un tourisme responsable et durable . Ce dernier a pour but de stimuler et de soutenir l'adoption de pratiques novatrices et durables par les entreprises et les autres intervenants clés du secteur touristique, de façon à accélérer la transition vers un tourisme responsable et durable. Il est bâti autour de cinq axes d'intervention :

. Ce dernier a pour but de stimuler et de soutenir l'adoption de pratiques novatrices et durables par les entreprises et les autres intervenants clés du secteur touristique, de façon à accélérer la transition vers un tourisme responsable et durable. Il est bâti autour de cinq axes d'intervention : soutenir la transition vers une économie circulaire;



favoriser les moyens de transport durable;



développer le tourisme de nature et d'aventure dans une approche d'écotourisme;



promouvoir un tourisme bénéfique pour les individus et respectueux des communautés;



accompagner les entreprises dans l'adaptation et l'innovation à l'égard des changements climatiques.

Lien connexe :

www.quebec.ca

Ministère du Tourisme sur les médias sociaux :

Facebook | Twitter | YouTube | LinkedIn

SOURCE Ministère du Tourisme

Renseignements: Marie-Julie Morin, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère du Tourisme, Tél. : 418 643-5959, poste 3433; Relations avec les médias, Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, Tél. : 418 521-3991