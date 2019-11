Plan d'action pour la main-d'œuvre - Le ministre Jean Boulet annonce un soutien de plus de 145 000 $ pour la formation de travailleurs de La Tuque

QUÉBEC, le 15 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, annonce, dans le cadre d'un dîner-conférence organisé par la Chambre de commerce et d'industrie du Haut-Saint-Maurice, une aide financière de 145 816 $ à Boiseries Savco inc.

À la suite de l'automatisation d'une partie de ses activités, l'entreprise pourra, à l'aide de cette somme, former 20 employés pour utiliser des nouveaux équipements à la fine pointe de la technologie.

Ce virage vers l'industrie 4.0 permettra à l'entreprise d'augmenter sa productivité et la qualité des produits tout en diminuant ses besoins de main-d'œuvre. Les travailleurs seront toujours requis en usine, mais ces nouveaux équipements, qui reproduisent des actions sans l'intervention humaine, nécessitent la présence d'employés détenant des compétences spécifiques pour les faire fonctionner. Après leur formation, ces travailleurs seront en mesure de transmettre leurs connaissances à leurs collègues.

Ce soutien financier est octroyé à Boiseries Savco inc. dans le cadre de la Mesure de formation de la main-d'œuvre à l'intention des entreprises, qui vise à soutenir le développement des compétences des personnes qui risquent de perdre leur emploi et permet de maintenir les expertises en place au sein des entreprises.

« Je suis fier d'aider Boiseries Savco inc. à prendre le virage de l'industrie 4.0, un des volets de l'initiative Objectif productivité, issue de mon Plan d'action pour la main-d'œuvre. Avec la formation de travailleurs, ce soutien s'inscrit également dans notre volonté de contribuer au rehaussement des compétences du plus grand nombre de travailleuses et de travailleurs. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

« Nous sommes heureux de pouvoir compter sur la collaboration de Services Québec tant pour ce qui est de l'accompagnement que de l'aide financière octroyée pour notre projet de formation sur mesure, destiné à notre équipe de Boiseries Savco inc. Ayant fait des investissements majeurs afin d'augmenter la productivité de notre usine en modernisant nos équipements afin qu'ils soient à la fine pointe de la technologie et qu'ils répondent aux besoins de notre clientèle, nous devions offrir à nos employés une formation sur mesure et spécifique pour chaque équipement. Cette formation s'avère indispensable pour bien outiller nos employés en plus de favoriser leur rétention au sein de notre entreprise dans un contexte de rareté de main-d'œuvre. »

Éric Bouchard, vice-président exécutif du Groupe Remabec

Boiseries Savco inc., une filiale du Groupe Remabec nouvellement relocalisée à La Tuque , est une usine de transformation de billots.

, est une usine de transformation de billots. Elle s'inscrit dans le cadre des initiatives Chantier des compétences et Objectif productivité, issues du Plan d'action pour la main-d'œuvre, lancé par le ministre Jean Boulet le 23 septembre dernier. Ce plan propose différentes mesures pour soutenir les travailleurs dans leur retour ou leur maintien en emploi ainsi que les entreprises qui éprouvent des difficultés dans leur quête de main-d'œuvre. Il s'agit d'un plan d'action évolutif, accessible en ligne dans le site Web du Ministère et qui sera adapté selon les diverses réalités.

le 23 septembre dernier. Ce plan propose différentes mesures pour soutenir les travailleurs dans leur retour ou leur maintien en emploi ainsi que les entreprises qui éprouvent des difficultés dans leur quête de main-d'œuvre. Il s'agit d'un plan d'action évolutif, accessible en ligne dans le site Web du Ministère et qui sera adapté selon les diverses réalités. Les entreprises ou les chercheurs d'emploi qui souhaitent obtenir plus d'information peuvent en tout temps joindre un conseiller aux entreprises ou un agent d'aide à l'emploi du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale au bureau de Services Québec le plus près.

