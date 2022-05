Plan d'action pour l'hébergement de longue durée - De bons principes, un désir partagé de partenariat, mais des questions qui demeurent en suspens selon l'ARIHQ

MONTRÉAL, le 5 mai 2022 /CNW Telbec/ - L'Association des ressources intermédiaires d'hébergement du Québec (ARIHQ) se réjouit de la volonté du gouvernement du Québec d'offrir des milieux de vie et de soins personnalisés et adaptés aux personnes hébergées et partage son désir de partenariat exprimé en point de presse aujourd'hui, à l'occasion du dévoilement du Plan d'action pour l'hébergement de longue durée par la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais.

Cela dit, l'ARIHQ aurait souhaité que ce plan présente une projection détaillée des besoins futurs en matière d'hébergement de longue durée au Québec, ainsi qu'une planification des places à créer au cours des prochaines années selon les milieux. « Avec le vieillissement démographique, c'est un véritable tsunami qui nous attend en matière de besoins d'hébergement. Il faut arrêter de naviguer à vue et se doter d'une vision concertée, à long terme, des besoins à venir et des places à créer. Malheureusement, le plan d'action ne règle rien à ce niveau », souligne la directrice générale de l'ARIHQ, Marie-Eve Brunet Kitchen.

« Représentant près du tiers des personnes hébergées au Québec, les ressources intermédiaires (RI) sont des partenaires incontournables du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) et auraient pu, si elles avaient été consultées en amont, bonifier largement ce plan d'action. Nous partageons les objectifs et la volonté du gouvernement, mais sur les moyens pour y parvenir, plusieurs questions demeurent aujourd'hui en suspens », ajoute le président du conseil d'administration de l'ARIHQ, Carl Veilleux.

En ce sens, l'ARIHQ salue l'intention de créer un comité-conseil en matière d'hébergement de longue durée composé d'acteurs représentant tous les milieux, tous les types de clientèles ainsi que toutes les directions cliniques concernés. Il s'agit d'un pas dans la bonne direction pour améliorer la collaboration entre le MSSS et ses partenaires. L'ARIHQ espère notamment que la voix des personnes vivant avec une déficience physique, une déficience intellectuelle, un trouble du spectre de l'autisme ou des défis en santé mentale sera mieux entendue au sein de ce comité, alors que ces usagers semblent occuper une très petite place dans le plan d'action dévoilé jeudi.

Encadrement : pour une instance neutre et indépendante

L'ARIHQ fait d'ailleurs sienne la volonté du gouvernement de « bonifier l'encadrement de la qualité des milieux de vie. » Elle met toutefois en garde contre le double rôle assumé par les CISSS et les CIUSSS à cet égard, alors que les établissements publics agissent à la fois comme prestataires de services et évaluateurs de la qualité dans les milieux de vie, comme le soulevait récemment le rapport de la Commissaire à la santé et au bien-être. La création d'une instance neutre et indépendante chargée de l'encadrement de la qualité apparaît plus que jamais pertinente et nécessaire.

Enfin, l'ARIHQ déplore que les mesures visant « à renforcer le rôle des préposés aux bénéficiaires (PAB) » ne soient destinées qu'aux CHSLD et omettent les PAB œuvrant en RI. Tous les usagers ont droit à la même qualité de services, peu importe la nature de leur milieu d'hébergement, et cela devrait se refléter dans le traitement réservé au personnel.

À propos de L'ARIHQ

Le réseau des ressources intermédiaires d'hébergement (RI) compte quelque 1 000 ressources intermédiaires qui hébergent plus de 17 000 personnes vulnérables -- des aînés en perte d'autonomie, des personnes vivant avec une déficience intellectuelle, un handicap physique, une problématique de santé mentale ou de toxicomanie -- dans toutes les régions du Québec. Ces RI embauchent plus de 14 000 employés, dont près de 80 % sont des femmes. L'ARIHQ est reconnue officiellement par le ministère de la Santé et des Services sociaux pour représenter toutes les ressources intermédiaires d'hébergement du Québec.

