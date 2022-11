Plan d'action nordique 2020-2023 - Près de 138 000 $ à Environnement Côte-Nord pour favoriser l'économie circulaire

QUÉBEC, le 7 nov. 2022 /CNW Telbec/ - La Société du Plan Nord accorde une aide financière maximale de 137 610 $ à Environnement Côte-Nord pour le soutien de 5 initiatives régionales en économie circulaire. L'organisme identifiera les projets porteurs qui permettront de prolonger le cycle de vie des ressources sur le territoire nordique et assurera l'accompagnement des promoteurs sélectionnés.

L'économie circulaire est un système de production, d'échange et de consommation qui permet d'optimiser l'utilisation des ressources à chacune des étapes du cycle de vie des produits, dans le but de réduire les répercussions environnementales et d'améliorer le bien-être des collectivités.

Environnement Côte-Nord propose une démarche d'incubation et de services-conseils spécialisés en économie verte. Elle favorise ainsi l'émergence de nouvelles activités au sein d'entreprises existantes ou de nouvelles entreprises sur la Côte-Nord.

Les entreprises et les organismes nord-côtiers qui souhaitent obtenir l'accompagnement d'Environnement Côte-Nord peuvent soumettre leur projet par l'entremise du site Web de l'organisme.

Développer l'expertise et l'entrepreneuriat local dans le secteur de l'économie circulaire correspond à l'une des 49 actions du Plan d'action nordique 2020-2023 et répond à un besoin énoncé par les acteurs du Nord québécois.

Citation :

« Le soutien financier de la Société du Plan Nord permet à la fois d'encourager l'essor de l'économie circulaire sur la Côte-Nord et de favoriser le développement durable du territoire nordique. L'organisme offrira un accompagnement ciblé, sur le terrain, et favorisera les retombées concrètes, une excellente nouvelle pour la région. »

Patrick Beauchesne, président-directeur général de la Société du Plan Nord

Faits saillants :

Cette action correspond à l'action 4.3.1.3 du Plan d'action nordique 2020-2023 du gouvernement du Québec, soit « Développer l'expertise et l'entrepreneuriat local dans le secteur de l'économie circulaire ».





Le Plan d'action nordique 2020-2023 (PAN 20-23) répond aux priorités énoncées par les acteurs du Nord québécois. Il vise à fournir les outils appropriés aux communautés concernées afin qu'elles habitent pleinement leur territoire. Le gouvernement du Québec investira ainsi 778,6 millions de dollars, soit plus de la moitié de la somme prévue dans le PAN 20-23, pour soutenir les entreprises et les citoyens établis et actifs au nord du 49 e parallèle. Les 49 actions socioéconomiques du PAN 20-23 ont été élaborées conjointement par 20 ministères et organismes du gouvernement du Québec.





