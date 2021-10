Plan d'action national pour les personnes proches aidantes : tous les proches aidants pourront être mieux accompagnés grâce à l'Appui

MONTRÉAL, le 27 oct. 2021 /CNW Telbec/ - La ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, a dévoilé ce 27 octobre son plan d'Action national pour les proches aidants. L'Appui est au cœur du dispositif d'intervention pour répondre aux besoins des aidants. Dans ce contexte et dès le 1er novembre, les services de l'Appui s'ouvrent officiellement à toutes les personnes proches aidantes. L'offre numérique se déploie également.



L'Appui pour les proches aidants d'aînés s'ouvre à tous les proches aidants

« L'Appui est présent partout et désormais il sera présent pour tous », présente Guillaume Joseph, directeur général de l'Appui pour les proches aidants.

Depuis sa création en 2009, l'organisme était dédié aux proches aidants d'aînés exclusivement. Il s'ouvre maintenant à tous les proches aidants, quel que soit le profil des personnes qu'ils accompagnent. « Au fil du temps, nous avons développé notre expertise. Tout en continuant de soutenir les proches aidants d'aînés, nous allons désormais pouvoir aider tous les autres aussi, du parent d'enfant en situation de handicap au conjoint dont le partenaire souffre de cancer », précise Guillaume Joseph.

Vieillissement, maladie neurodégénérative, spectre de l'autisme, dépendance, soins palliatifs... : quels que soient la situation et l'âge de la personne aidée, tous pourront bénéficier d'un accompagnement. L'ambition est de pouvoir apporter un soutien de qualité à tous les proches aidants du Québec, dont le nombre augmente et qui sont particulièrement éprouvés.



Cette ouverture sera effective à compter du 1er novembre. Elle découle de la Politique nationale des personnes proches aidantes dévoilée au printemps 2021, et du plan d'action présenté ce 27 octobre.

Plan d'action national : le numérique au service des personnes proches aidantes

Alors que le soutien de l'Appui est offert dans chacune des régions du Québec, pour aller plus loin et toucher tous les proches aidants, le plan d'action prévoit un élargissement de l'offre de soutien grâce aux services numériques. « Nous pourrons ainsi accompagner même les proches aidants à l'extérieur des grands centres urbains ou ceux qui ne disposent pas d'un horaire flexible », précise Guillaume Joseph.

Ce besoin des personnes proches aidantes s'est en effet confirmé avec la pandémie : par exemple, Info-aidant a été contacté près de 15 000 fois en un an, soit +36 % de demandes d'aide reçues par rapport à l'année précédente. « Pour répondre à cette demande, Info-aidant a été ouvert 7 jours sur 7. Nous avons réellement pu constater à quel point les services téléphoniques et numériques sont d'une aide précieuse pour les proches aidants », précise Guillaume Joseph.

L'Appui supportera ainsi de nouvelles initiatives qui se tournent vers les services numériques. L'objectif est de mettre en place des projets qui soutiennent l'optimisation des services déjà offerts et d'encourager l'innovation ainsi que l'acquisition et le transfert de connaissances.

40 000 proches aidants d'aînés accompagnés chaque année

L'Appui soutient chaque année plus de 300 organismes et investit 20 millions de dollars en services directs pour les personnes proches aidantes. Parmi les 500 000 heures d'intervention annuelles, beaucoup concernent les services de répit, qui permettent aux personnes proches aidantes de se libérer temporairement des responsabilités rattachées à leur situation. Ce sont ainsi 40 000 proches aidants qui sont accompagnés tous les ans par le biais de ces projets. La ligne Info-aidant, quant à elle, a réalisé 25 000 contacts annuels. Or, ces chiffres augmentent d'année en année. « Alors qu'1 personne sur 4 est proche aidante au Québec, notre élargissement était une nécessité, surtout dans les circonstances actuelles », précise Guillaume Joseph.

_______________________________________________________________________________

Une campagne pour inciter les proches aidants à se reconnaître

Pour aider les proches aidants à se reconnaître, l'Appui pour les proches aidants lance une nouvelle campagne de communication. Basée sur le jeu Proches aidants! Un jeu des 7 familles illustré par Michel Rabagliati et produit par l'Appui, cette campagne présente les différents visages de la proche aidance : la mère qui gère le quotidien de son père et sa vie de famille, la femme qui jongle entre travail et accompagnement de sa conjointe malade, le fils qui s'inquiète pour son père après une mauvaise chute, les parents qui envisagent l'avenir de leur fils handicapé…

_______________________________________________________________________________

À propos de l'Appui

Fondé en 2009, l'Appui pour les proches aidants est un organisme à but non lucratif financé par le Gouvernement du Québec. Son mandat principal consiste à soutenir le déploiement de services d'information, de formation, de soutien psychosocial et de répit, notamment par sa plateforme d'accompagnement et le financement des organismes présents dans les milieux, et ce, à l'échelle du Québec. L'Appui a aussi un service professionnel qui apporte écoute, information et références aux proches aidants et aux professionnels. Il est confidentiel et gratuit.

