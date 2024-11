Semaine nationale des personnes proches aidantes - Les proches aidants du Québec prennent la parole avec l'Appui et Marina Orsini

MONTRÉAL, le 5 nov. 2024 /CNW/ - L'Appui lance Des histoires qui résonnent, un nouveau projet multiplateforme pour donner de la voix aux proches aidants, à l'occasion de la Semaine nationale des personnes proches aidantes.

Des histoires qui résonnent, une initiative qui se déguste en magazine et audiovisuel

Après trois saisons du Balado des proches aidants, l'Appui et Marina Orsini poursuivent leur collaboration avec Des histoires qui résonnent et innovent avec un double format : une série documentaire et un magazine.



Des Laurentides à la Gaspésie, en passant par Québec et la Montérégie, l'Appui et l'animatrice ont silloné la province, à la rencontre de celles et ceux qui prennent soin de leurs proches.

Célébrités et anonymes ont partagé leurs récits. On découvre ainsi le quotidien de la famille de Juliette, jeune adulte vivant avec une déficience intellectuelle, de l'humoriste Eve Côté après l'accident de motoneige de son frère, ou encore de l'animateur Alex Perron évoque l'accompagnement de sa mère vieillissante. Des maladies rares à l'autisme, des accidents à l'âge, l'accompagnement d'un parent, d'une soeur ou d'un enfant : toutes les thématiques sont abordées afin de représenter au mieux la population québécoise.

« En tant qu'ancienne proche aidante, je sais combien il est important de se sentir compris et soutenu dans ce rôle. Ces récits permettent de rejoindre et de toucher les millions de Québécois qui pourraient se reconnaître dans ces parcours extraordinaires. »

Marina Orsini

La série documentaire se compose de cinq épisodes. Elle est diffusée hebdomadairement sur le site web de l'Appui pour les proches aidants.

Le magazine complète les témoignages par des éclairages apportés par des professionnels qui œuvrent quotidiennement auprès des proches aidants. Ces regards croisés visent à offrir à la fois des vécus inspirants et des conseils pratiques. Disponible en versions papier et numérique, il sera également accessible gratuitement sur le site de l'Appui.

« En innovant dans nos outils de sensibilisation, nous souhaitons rejoindre les 2,4 millions de proches aidants québécois là où ils sont ».

Stéphanie Charette, directrice des communications de l'Appui pour les proches aidants.

La Semaine nationale des personnes proches aidante, un temps nécessaire pour réinviter les proches aidants à demander de l'aide

Un tiers de la population québécoise prend soin d'un de ses proches. Pourtant, trop peu parmi ces 2,4 millions de personnes sollicitent l'aide dont elles ont besoin. Le lancement de Des histoires qui résonnent pendant la Semaine nationale des personnes proches aidantes vise à reconnaître l'apport essentiel de ces personnes proches aidantes, mais surtout à les inviter à faire appel aux ressources disponibles.

En particulier, le service Info-aidant, gratuit et confidentiel, offre écoute, information et références aux personnes qui accompagnent un proche, quel que soit leur parcours.

« Que ce soit à travers la série documentaire ou le magazine, notre objectif est de créer des ponts entre les proches aidants et les nombreuses ressources disponibles pour les soutenir. Ces témoignages nous rappellent que la proche aidance est une aventure humaine unique, faite de défis mais aussi de moments de grâce. Ils nous montrent également l'importance de tendre la main et d'accepter le soutien disponible ».

Guillaume Joseph, directeur général de l'Appui pour les proches aidants.

Rappel : Invitation aux médias Pour découvrir le magazine, rencontrer les proches aidants, échanger avec Marina Orsini ainsi que Guillaume Joseph et Stéphanie Charette, vous êtes conviés au lancement de la publication. QUAND : Mardi 5 novembre 2024 à 17h OÙ : Espace GO 4890, boulevard Saint-Laurent Montréal (Québec) H2T 1R5 Pour participer, merci de vous inscrire par courriel.

À propos de l'Appui pour les proches aidants

Fondé en 2009, l'Appui pour les proches aidants est un organisme à but non lucratif financé par le gouvernement du Québec. Son mandat principal consiste à soutenir le déploiement de services de répit, de soutien psychosocial, de formation et de transfert de connaissances par le financement des organismes présents dans les milieux, et ce, à l'échelle du Québec. L'Appui propose aussi un service professionnel, Info-aidant, qui apporte écoute, information et références aux proches aidants et aux professionnels. Il est confidentiel et gratuit.

La Semaine nationale des personnes proches aidantes est un événement annuel, organisé chaque première semaine de novembre afin de reconnaître et souligner l'apport des proches aidants.

Source : www.lappui.org

SOURCE L'Appui pour les proches aidants

Renseignements : Sarah Brûlé• [email protected] • +1 (438) 922-8708