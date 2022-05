Plan d'action gouvernemental en matière d'action communautaire 2022-2027 : attribution d'une enveloppe de 8,7 M$ sur cinq ans au MIFI

QUÉBEC, le 30 mai 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet annonce un investissement de 8,7 millions de dollars sur cinq ans qui sera alloué au MIFI dans le cadre du Plan d'action gouvernemental en matière d'action communautaire 2022-2027 : engagés pour nos collectivités lancé le 14 mai dernier.

Six millions de dollars seront accordés pour consolider et développer le financement des organismes déjà soutenus en vertu du Programme Soutien à la mission (PSM) et 2,7 millions de dollars pour accueillir de nouveaux partenaires qui œuvrent en francisation, en intégration, en rapprochement interculturel ou en prévention du racisme. Ce soutien financier permettra aux organismes communautaires de poursuivre le développement de liens de confiance, de solidarité et de rapprochement interculturel. Il leur donnera une plus grande capacité d'action dans la réalisation de leur mission pour mieux répondre aux besoins des personnes immigrantes, notamment les plus vulnérables.

Le plan d'action résulte d'une vaste consultation amorcée en 2019 et 2020 auprès des milieux communautaires, municipaux, philanthropiques et auprès des organisations autochtones. Les sommes annoncées permettront la poursuite de la contribution du milieu communautaire à la vitalité du tissu social québécois. En effet, les organismes financés en vertu du PSM ont bénéficié d'une hausse considérable de leur soutien dans le cadre de la stratégie d'action ministérielle 2019-2023 qui a permis de faire passer le budget du PSM de 1,4 M$ à 5,4 M$.

« Nous devons plus que jamais travailler ensemble à l'accueil et à l'intégration des personnes immigrantes au Québec. Il s'agit d'une responsabilité collective. Notre gouvernement continuera à mettre en valeur la contribution des organismes communautaires partenaires au développement social et économique du Québec en renforçant les partenariats et les liens établis. L'apport des organismes communautaires à la société québécoise dans son ensemble est considérable. Ces organismes offrent des services de qualité adaptés aux besoins des personnes immigrantes afin de faciliter, en français, leur intégration à la société. Nous poursuivons notre travail de collaboration avec les organismes communautaires pour une immigration réussie des personnes qui choisissent le Québec pour s'y établir. »

M. Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et ministre responsable de la Mauricie.

Liens utiles :

Plan d'action gouvernemental en matière d'action communautaire 2022-2027 :

https://www.mtess.gouv.qc.ca/publications/pdf/PL_pagac_2022-2027_MTESS.pdf

Plan stratégique d'action ministérielle 2019-2023 :

https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/immigration/publications-adm/plan-strategique/PL_strategique_2019-2023_integral_MIFI.pdf?1575484951

