Plan d'action en périnatalité et petite enfance 2023-2028 - Une avancée historique pour les pères québécois

MONTRÉAL, le 9 avril 2024 /CNW/ - Le Regroupement pour la Valorisation de la Paternité (RVP) tient à saluer le dévoilement, par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), du tout nouveau Plan d'action en périnatalité et petite enfance 2023-2028 : Revenir à l'essentiel. Ce plan d'action représente une avancée historique pour la reconnaissance de l'importance des pères québécois et des coparents pendant la période périnatale.

À venir jusqu'à présent, aucune mesure gouvernementale ne visait à inclure explicitement les pères et les coparents en période périnatale. Les services en périnatalité étaient pensés essentiellement pour répondre aux besoins des enfants et des mères ou des personnes qui les portent. Avec l'adoption de ce plan d'action, il sera recommandé de centrer les soins et services sur la cellule familiale − mère, père ou coparent et bébé − et cela, à travers toute la trajectoire périnatale. Concrètement, cela impliquera d'adapter les environnements et les pratiques pour mieux soutenir et protéger l'ensemble de la cellule familiale et d'adapter les outils et les formulaires pour les rendre plus inclusifs du père ou du coparent. Ces actions s'inscrivent en droite ligne avec les recommandations formulées l'an dernier par le Comité de travail national sur les pères et la périnatalité (CTNPP).1

« En 2024, alors que les pères québécois sont de plus en plus impliqués auprès de leurs enfants, le temps était venu de reconnaître leur contribution au sein des familles et de les impliquer, dès le départ, dans les services en périnatalité afin de favoriser une meilleure coparentalité, un partage plus égalitaire des responsabilités familiales et un plus grand bien-être des enfants », affirme Raymond Villeneuve, directeur général du RVP. Le nouveau Plan d'action en périnatalité et petite enfance envoie un message important aux pères et aux coparents : ils font partie intégrante de la cellule familiale et, de ce fait, ils doivent être intégrés à toutes les étapes de la trajectoire de services en période périnatale (suivi de grossesse, rencontres prénatales, accouchement, suivi postnatal, etc.) « Cette avancée est particulièrement importante pour le bien-être des enfants puisque plus les pères s'engagent tôt, plus ils ont de chance de s'engager à long terme auprès de leur enfant et de leur conjointe ou conjoint », ajoute-t-il.

Le RVP tient à remercier les ministres Christian Dubé et Lionel Carmant qui ont soutenu les travaux de l'équipe du MSSS qui a élaboré ce document qui permettra aux pères et aux coparents de faire équipe, dès le départ, avec leurs conjointes et conjoints et avec tout le personnel qui accompagne les familles en période périnatale.

SOURCE Regroupement pour la Valorisation de la Paternité

Renseignements: ou pour des entrevues : Raymond Villeneuve, Directeur général RVP, [email protected], Cell.: 514-506-5945