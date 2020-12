Plan climat de la Ville de Montréal : Énergir participera à l'atteinte des cibles de réduction de ges

MONTRÉAL, le 10 déc. 2020 /CNW Telbec/ - Énergir souligne la sortie du Plan climat 2020-2030, dévoilé aujourd'hui par la Ville de Montréal, et est heureuse d'avoir été nommée sur le nouveau comité Partenariat climat Montréal qui vise à mobiliser des acteurs de tous les horizons afin de placer la lutte aux changements climatiques au centre de la relance verte et inclusive montréalaise et à accélérer la réduction des émissions de GES sur l'île de Montréal.

Dans son Plan dévoilé aujourd'hui, la Ville de Montréal réaffirme son engagement dans la lutte et l'adaptation aux changements climatiques en traçant la voie vers la carboneutralité d'ici 2050. Énergir assure qu'elle poursuivra sa collaboration pour permettre à la métropole d'atteindre ses cibles, soit une réduction de 55 % des gaz à effet de serre (GES) d'ici 2030, sous les niveaux de 1990.

« Énergir est résolument engagée dans cette transition énergétique et s'est déjà fixée des objectifs ambitieux pour faire partie de la solution et accélérer la réduction de l'empreinte carbone du gaz naturel qu'elle distribue. Nous entendons participer pleinement à la décarbonation de l'économie en proposant des moyens pour le faire au meilleur coût pour la société. Ces moyens rejoignent à la fois les objectifs du Plan pour une économie verte (PEV) du gouvernement du Québec et ceux du Plan climat de la Ville de Montréal », souligne Stéphanie Trudeau, vice-présidente exécutive - Québec d'Énergir.

Énergir prévoit différentes initiatives pour réduire ses GES, notamment :

Bonifier ses programmes en efficacité énergétique et accélérer l'injection de gaz naturel renouvelable (GNR) dans son réseau, soit une quantité minimale de 10 % d'ici 2030. La Ville de Montréal prévoit d'ailleurs participer à cet effort en produisant du GNR à partir des matières organiques résiduelles de ses citoyens dans son usine de biométhanisation en cours de construction dans l'est de Montréal.

Faire travailler les réseaux de gaz naturel et d'électricité en complémentarité, au bénéfice de la société.

Grâce à la somme de ces initiatives, le secteur des bâtiments sur le territoire québécois verra une réduction de 30 % des GES associés au gaz naturel d'ici 2030.

Mobiliser l'écosystème vers un objectif commun

Énergir a siégé sur le comité consultatif sur le climat et a contribué, aux côtés d'autres acteurs de la collectivité montréalaise, à formuler un avis à la mairesse de Montréal sur le Plan climat. Pour la suite, Énergir s'engage à poursuivre cette collaboration notamment avec sa présence sur le comité directeur et les groupes de travail de la nouvelle initiative Partenariat climat Montréal, ainsi qu'en prenant part aux échanges à travers les différents comités de suivi qui seront mis en place par la Ville.

« Je suis fière de prendre part à cet important mouvement qui permettra de mobiliser tout un écosystème autour d'un projet commun et porteur. Chez Énergir, nous souhaitons proposer des solutions concrètes menant à une transition énergétique qui tient compte de l'intérêt des Montréalais, de nos clients, de nos employés et de nos partenaires », déclare Mme Trudeau.

À propos d'Énergir

Comptant plus de 8 milliards de dollars d'actifs, Énergir est une entreprise diversifiée du secteur énergétique dont la mission est de répondre de manière de plus en plus durable aux besoins énergétiques de ses quelque 530 000 clients et des communautés qu'elle dessert. Principale entreprise de distribution de gaz naturel au Québec, Énergir y produit également, par le biais de coentreprises, de l'électricité à partir d'énergie éolienne. Aux États-Unis, par le biais de filiales et autres placements, l'entreprise est présente dans près d'une quinzaine d'États où elle produit de l'électricité de sources hydraulique, éolienne et solaire, en plus d'être le principal distributeur d'électricité et le seul distributeur de gaz naturel de l'État du Vermont. Énergir valorise l'efficacité énergétique, investit et poursuit son implication dans des projets énergétiques tels que le gaz naturel renouvelable et le gaz naturel liquéfié et comprimé. Par le biais de ses filiales, elle offre également une variété de services énergétiques. Énergir souhaite devenir le partenaire recherché et apprécié par tous ceux et celles qui aspirent à un avenir énergétique meilleur.

SOURCE Énergir

Renseignements: Catherine Houde, Communications et affaires publiques, 514 598-3449

Liens connexes

https://www.energir.com/