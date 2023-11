Plan climat 2020-2030 - La Ville de Montréal présente l'encourageant état d'avancement 2022 de son Plan climat

MONTRÉAL, le 16 nov. 2023 /CNW/ - La Ville de Montréal est fière de dévoiler les progrès accomplis en 2022 dans le cadre du Plan climat, qui mettent en lumière son engagement en matière de transition écologique et de lutte contre les changements climatiques. Face à l'impact croissant des événements climatiques sur la population, la Ville de Montréal a continué de déployer des efforts soutenus, en 2022, afin de concrétiser les mesures indispensables de son ambitieux plan climat.

Ainsi, l'état d'avancement 2022 du Plan climat indique que 91 % de ses actions sont en cours de réalisation. Ce sont 42 des 46 actions relatives à la mobilisation de la communauté montréalaise, la mobilité, l'urbanisme et l'aménagement, les bâtiments, l'exemplarité de la Ville et la gouvernance qui sont en cours de mise en œuvre par les différentes équipes de la Ville et leurs partenaires. Parmi les 16 actions phares qui ont une incidence importante en matière de mobilisation, de réduction des émissions de GES et d'adaptation aux changements climatiques, 15 sont en cours de progression.

« L'encourageant état d'avancement 2022 du Plan climat 2020-2030, présenté aujourd'hui, témoigne une fois de plus du rôle de leader de la Ville de Montréal en matière de transition écologique et de sa capacité à concrétiser des actions ambitieuses pour préserver l'avenir de notre planète. Dans tous ses champs de compétence, la Ville de Montréal agit avec aplomb pour accélérer la lutte contre les changements climatiques et investit pour s'adapter rapidement et durablement aux impacts subis de plus en plus fréquemment par les Montréalaises et les Montréalais. Si 91 % des actions du Plan climat étaient déjà en cours de réalisation en 2022, c'est que la détermination de Montréal à accélérer et intensifier ses actions transparaît également dans l'importante mobilisation des partenaires et dans la prise de conscience croissante de la population. Ceci dit, le travail est loin d'être terminé et nous devons continuer, collectivement, à redoubler d'efforts afin d'atteindre nos cibles ambitieuses », a mentionné Marie-Andrée Mauger, responsable de la transition écologique et de l'environnement au comité exécutif de la Ville de Montréal.

Des résultats concrets

Si les effets de plusieurs actions structurantes ne se feront sentir que dans la durée, on peut d'ores et déjà constater des avancements significatifs dans l'atteinte des cibles ambitieuses que la Ville s'est fixée dans le cadre de son Plan climat.

Montréal a atteint sa cible d'accroissement de l'indice de canopée à 25 % sur le territoire de l'agglomération de Montréal. Cette ambitieuse cible ayant été atteinte 3 ans plus tôt qu'escompté, la Ville a donc ajusté à la hausse son objectif à 26 % d'ici 2025;

En 2022, 53 381 arbres ont été plantés sur les domaines public et privé aux quatre coins de la ville. Il s'agit d'un nouveau record de plantations depuis la création du programme de la forêt urbaine;

Montréal a mis à jour des cartes des indices de vulnérabilité aux aléas climatiques qui l'aide à fonder ses décisions sur des données scientifiques probantes, à planifier le développement de son territoire et à adapter sa réglementation afin de limiter l'impact des vagues de chaleur, des pluies abondantes, des tempêtes destructrices, ou encore des sécheresses et des crues sur la population montréalaise. Cette mise à jour à été récipiendaire du prix Vectora ;

Montréal a franchi un pas de plus vers ses objectifs d'efficacité énergétique des bâtiments en obtenant les premières données des propriétaires de grands bâtiments qui doivent désormais divulguer les sources et les quantités d'énergie utilisées, grâce au Règlement sur la divulgation et la cotation GES des grands bâtiments ;

; La Ville de Montréal a tenu le tout premier Sommet climat. Plus de 500 personnes issues de 197 organisations s'y sont mobilisées dans l'objectif de dégager des pistes d'actions concrètes, réalistes et rapides à la hauteur des défis climatiques de la métropole.

Des engagements structurants découlant directement du Plan climat

Au cours de l'année 2022, la Ville de Montréal a développé et adhéré à plusieurs engagements majeurs et faisant écho aux objectifs de son Plan climat.

La Feuille de route vers des bâtiments zéro émission dès 2040 a été déposée en consultation publique. Elle énonce les grandes étapes pour réglementer le secteur des bâtiments et accompagner les propriétaires;

a été déposée en consultation publique. Elle énonce les grandes étapes pour réglementer le secteur des bâtiments et accompagner les propriétaires; Montréal a signé l'Accélérateur sur la nature urbaine du réseau C40, où elle s'est engagée à ce qu'au moins 30 % de son territoire soit composé d'espaces verts ou perméables et qu'au moins 70 % de la population ait accès à un espace vert ou bleu en 15 minutes à pied d'ici 2030;

Le Plan de protection des pollinisateurs : objectif 2022-2027 , visant à améliorer les conditions de vie actuelles et futures de ces espèces qui jouent un rôle central dans le fonctionnement de nos écosystèmes, a été adopté;

, visant à améliorer les conditions de vie actuelles et futures de ces espèces qui jouent un rôle central dans le fonctionnement de nos écosystèmes, a été adopté; Enfin, dans le cadre de la COP 15, la mairesse de Montréal a lancé l'Engagement de Montréal, une invitation officielle aux villes du monde à s'engager pour la biodiversité en réalisant 15 actions concrètes alignées sur le nouveau Cadre mondial pour la biodiversité. En décembre 2022, 58 villes du monde sur les 5 continents ont adhéré à cet engagement, ce qui représente 123 millions de personnes.

Des ajustements nécessaires et des efforts à intensifier

L'état d'avancement 2022 montre que le Plan climat est en œuvre sur plusieurs fronts. La Ville souligne cependant la nécessité de maintenir les efforts consentis à ce jour tout en les intensifiant et en accélérant la mise en œuvre. A cet égard, les indicateurs du Plan climat permettent une surveillance rigoureuse de nos cibles et objectifs, avec des ajustements proactifs si nécessaire.

En matière d'atténuation, sachant que les émissions de GES de la collectivité de 2021 ont baissé de 32 % par rapport à 1990 et qu'il faut atteindre 55 % d'ici 2030, le chemin qu'il reste à parcourir est encore grand. D'autant plus que la reprise économique post-pandémie s'accompagne d'un risque de hausse des émissions. De là toute l'importance de maintenir les acquis et accroître la mobilisation de l'ensemble de la collectivité montréalaise autour des cibles du Plan climat.

En matière d'adaptation aux aléas climatiques, Montréal accélère les mesures qui en réduisent l'impact et améliore directement la qualité de vie de la population montréalaise, en investissant dans ses infrastructures vertes et résilientes comme les rues, parcs et trottoirs éponge.

Consultez l'état de situation du Plan climat en cliquant ici .

