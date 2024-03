Plan A Infrastructure vend sa participation dans le Parc éolien de la Dune-du-Nord

MONTRÉAL, le 18 mars 2024 /CNW/ - Plan A Infrastructure inc, société affiliée à Plan A Capital inc. (« Plan A »), annonce la conclusion de la vente de sa participation de 25 % dans Parc éolien de la Dune-du-Nord S.E.C. à une filiale de Nutrinor-Gilbert Énergies renouvelables.

Depuis la sélection du parc éolien par Hydro-Québec en 2018, Plan A a assumé un rôle clé en agissant notamment comme codéveloppeur et cogestionnaire pour le développement, la gestion de la construction, le financement et l'exploitation du parc éolien. Puisque l'investissement de Plan A dans Parc éolien de la Dune-du-Nord constituait son dernier investissement, cette transaction constitue l'aboutissement d'un processus initié il y a plus d'un an consistant à concentrer les activités de Plan A sur la prestation de services consultatifs, et ainsi d'éviter les possibilités de conflits avec les projets de ses clients. Plan A avait également procédé à la vente de sa participation dans la société de projet du Parc éolien de Grosse-Ile S.E.C. en avril 2023.

« Nous sommes heureux d'avoir contribué au développement et à la réalisation de ce projet porteur pour les Îles-de-la-Madeleine. Le Parc éolien de la Dune-du-Nord permettra de produire et d'alimenter la communauté madelinote en énergie renouvelable pour les prochaines décennies », souligne Hugo Bouchard, cofondateur et partenaire directeur de Plan A Capital. « Pour Plan A, la vente de notre participation dans la société du Parc éolien s'inscrit dans notre désir de concentrer nos activités sur le service-conseil. À cet égard, nous avons également diversifié l'expertise de notre équipe au courant des derniers mois. Leur savoir-faire nous permettra de renforcer l'accompagnement que nous offrons à nos clients dans la réalisation de leurs différents projets » - ajoute-t-il.

À propos de Plan A Capital

Fondé en 2014, Plan A Capital accompagne une variété de clients dans le développement et le financement de projets d'énergie renouvelable et d'infrastructure. Fort de l'expertise des membres de son équipe, Plan A Capital apporte une perspective différente et indépendante à ses clients, en tant qu'extension de leurs équipes ou dans un rôle de conseiller. Ses champs d'activités incluent la sélection de sites et le développement de projets, le financement de projet, la modélisation financière et la revue indépendante de modèles, l'exécution de transactions, ainsi que le développement et la négociation de partenariats communautaires. Veuillez consulter www.plana-capital.com pour plus d'information.

