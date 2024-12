MONTRÉAL, le 12 déc. 2024 /CNW/ - Mi'gmawei Mawiomi Ressources S.E.C., une société affiliée à Mi'gmawei Mawiomi Business Corporation (« MMBC »), a annoncé avoir fait l'acquisition de 40% des actions de Plan A Capital Inc. (« Plan A »), une firme de consultation canadienne spécialisée dans les projets d'énergie renouvelable et d'infrastructure.

Cette transaction permet non seulement à Plan A d'accélérer le déploiement de ses services auprès de diverses communautés autochtones, mais elle renforce également l'engagement de MMBC envers l'autonomisation des Premières Nations et des communautés locales. Avec plus d'une décennie d'expertise dans le développement de projets éoliens, MMBC a développé une perspective unique et un leadership éprouvé dans la transition énergétique.

« MMBC est une organisation créée par et pour les communautés Mi'gmaq afin de maximiser les retombées économiques et environnementales des projets énergétiques. Cette acquisition nous permet de collaborer avec Plan A pour élargir notre impact et permet à Plan A de soutenir d'autres communautés dans leurs initiatives, tout en respectant pleinement l'autonomie opérationnelle et l'approche distincte qui font la force de Plan A », déclare Fred Vicaire, Directeur général de MMBC.

La transaction n'apportera pas de changement aux services, à l'approche et à l'équipe de Plan A. Cependant, Plan A entend accélérer son recrutement afin de répondre à une demande croissante pour ses services dans un contexte de transition énergétique, autant de la part des communautés autochtones que de ses autres clientèles.

Plan A, qui soulignait cette année son dixième anniversaire, continuera de contribuer au succès des projets de sa clientèle diversifiée, y compris plusieurs clients autochtones et municipaux, ainsi que de nombreux développeurs et investisseurs privés. Plan A est notamment un conseiller financier de premier ordre, ayant réalisé des mandats importants incluant le projet éolien Niagara Region Wind Farm et le projet de stockage d'électricité Hagersville. Chacun de ces mandats visait le plus gros financement de projet canadien de sa classe d'actif lors de sa clôture financière respective, en octobre 2016 et en décembre 2024. La transaction ouvre également la voie au déploiement d'initiatives visant à développer des outils financiers et des solutions adaptées aux besoins des communautés autochtones et locales, en leur permettant de devenir des acteurs clés dans leurs projets.

Plan A a complété en mars 2024 le processus de vente des participations d'une société affiliée dans deux projets éoliens afin de se concentrer exclusivement sur la prestation de services consultatifs et d'éviter les conflits d'intérêts potentiels avec les projets de ses clients. Cette société affiliée à Plan A s'est donc départie de ses participations de 25% dans le Parc éolien de la Dune du Nord et dans le Parc éolien de Grosse-Île, deux projets pour lesquels Plan A a agi comme codéveloppeur et cogestionnaire pour le développement, la gestion de la construction, le financement et l'exploitation. Plan A entend faire profiter ses clients de la profondeur de son expertise acquise en tant que développeur de projets.

« Étant très conscients du rôle grandissant que jouent les communautés autochtones dans les projets d'énergie renouvelable, nous sommes très fiers de pouvoir compter sur un investisseur issu d'une Première Nation. Ce partenariat avec les Mi'gmaq du Gespe'gewa'gi nous permettra certainement de rehausser notre compréhension des Premières Nations et de bonifier la gamme de nos services pour celles-ci », souligne Hugo Bouchard, cofondateur et partenaire directeur de Plan A Capital.

Cette transaction s'inscrit dans la vision stratégique de MMBC, qui vise à autonomiser les communautés Mi'gmaq tout en soutenant d'autres Premières Nations et communautés locales dans leurs projets de développement durable. En tant que leader du développement économique en Gespe'gewa'gi, MMBC prévoit également partager les apprentissages issus de cette alliance pour inspirer d'autres partenariats similaires à travers le pays.

À propos de Plan A Capital

Fondé en 2014, Plan A Capital accompagne une variété de clients dans le développement et le financement de projets d'énergie renouvelable et d'infrastructure. Fort de l'expertise des membres de son équipe, Plan A Capital apporte une perspective différente et indépendante à ses clients, en tant qu'extension de leurs équipes ou dans un rôle de conseiller. Ses champs d'activités incluent la sélection de sites et le développement de projets, le financement de projet, la modélisation financière et la revue indépendante de modèles, l'exécution de transactions, ainsi que le développement et la négociation de partenariats communautaires. Veuillez consulter www.plana-capital.com pour plus d'information.

À propos de MMBC

La Mi'gmawei Mawiomi Business Corporation (MMBC) est une organisation de développement économique détenue par les trois communautés Mi'gmaq de Gespeg, Gesgapegiag et Listuguj, situées en Gespe'gewa'gi. Depuis sa création, MMBC se positionne comme un leader dans le développement de projets éoliens, notamment le parc éolien Mesgi'g Ugju's'n, un projet novateur qui reflète l'engagement des communautés Mi'gmaq envers une transition énergétique durable.

En plus de ses succès dans l'énergie renouvelable, MMBC joue un rôle central dans le développement économique de ses communautés, soutenant des initiatives stratégiques qui favorisent l'autonomie, la création d'emplois et la prospérité locale. En établissant des partenariats solides et en investissant dans des projets structurants, MMBC continue de démontrer son leadership dans l'économie verte et son engagement envers la durabilité environnementale et sociale.

SOURCE Plan A Capital

