Grâce à une expérience guidée et simplifiée, les utilisateurs peuvent créer un plan de placement axé sur les objectifs et sélectionner un portefeuille de placement afin de les aider à investir en vue d'atteindre leurs objectifs. Ils peuvent opter pour bâtir eux-mêmes un portefeuille avec des FNB TD ou des actions cotées aux principales bourses nord-américaines ou encore, sélectionner un Portefeuille FNB En un clic TD qui cadre le plus avec leur objectif et le profil d'investisseur qu'ils auront sélectionné. Les FNB TD, y compris les Portefeuilles FNB En un clic TD, peuvent être négociés sans commission. Pour aider les utilisateurs à maintenir le cap vers leurs objectifs, l'appli leur permet de surveiller et de modifier leurs objectifs et leur portefeuille où qu'ils soient.

« Nous savons qu'il peut être intimidant d'investir et que, par conséquent, de nombreux Canadiens peuvent remettre à plus tard cette décision. Nous croyons qu'il n'est pas nécessaire d'avoir beaucoup d'argent ou d'expertise pour démarrer son parcours de placement; c'est pourquoi nous avons créé AppuiObjectifs TD. Ce nouveau service de placement pour appareil mobile est simple, emploie un langage clair et a été conçu en fonction de ce que nos clients nous ont dit rechercher : la planification d'objectifs, la formation et des coûts faibles », déclare Paul Clark, président, Placements directs TD et vice-président à la direction, Groupe Banque TD.

AppuiObjectifs TD comprendra les principales caractéristiques suivantes :

Aucun montant minimum ni frais mensuels

Nombre illimité d'opérations sans commission sur les FNB TD, y compris les Portefeuilles FNB En un clic TD

Négociation d'actions cotées aux principales bourses nord-américaines (TSX, TSXV, NYSE, NASDAQ, AMEX:CBOE), moyennant 9,99 $ par négociation

Planification autogérée de placement gratuite, fondée sur les objectifs et offrant la possibilité de suivre la progression

Vidéos éducatives permettant d'acquérir des connaissances de base en matière de placement et de guider les utilisateurs

Équipe de spécialistes disponibles pour offrir du soutien

Ouverture en ligne de trois types de comptes en dollars canadiens (compte au comptant, REER et CELI)

« Nous savons que beaucoup de choses ont changé dans nos vies cette année à cause de la pandémie de COVID-19. En ce qui concerne les placements, nous avons constaté une hausse importante de la demande de placement en ligne et du nombre de personnes qui essaient d'investir par elles-mêmes, ajoute Paul Clark. AppuiObjectifs TD ne pouvait pas arriver à un meilleur moment, car les Canadiens cherchent un mode d'investissement facile et abordable. »

Les clients de la TD peuvent aisément consulter leurs soldes AppuiObjectifs TD au moyen des services bancaires en ligne TD et virer des fonds facilement entre leurs comptes. L'appli AppuiObjectifs TD est offerte par le plus important service de courtage en ligne autogéré au Canada, Placements directs TD. Les Canadiens peuvent commencer dès aujourd'hui à prendre en main leur bien-être financier et à investir comme ils l'entendent. Pour en savoir plus sur AppuiObjectifs TD, visitez https://www.td.com/ca/fr/investir/placement-en-direct/services/appuiobjectifs/.

Les placements dans des fonds négociés en bourse (FNB) peuvent comporter des frais de courtage, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus et le document d'information sommaire avant d'investir. Les FNB ne sont pas garantis; leur valeur fluctue souvent et le rendement passé peut ne pas se reproduire. Les parts de FNB sont achetées et vendues sur une bourse au cours du marché.

Gestion de Placements TD Inc. est l'entité gestionnaire des FNB TD et touche des frais de gestion annuels qui sont prélevés directement des FNB. Les frais de gestion sont inclus dans le calcul du ratio des frais de gestion des FNB.

Gestion de Placements TD Inc. est une filiale en propriété exclusive de La Banque Toronto-Dominion.

AppuiObjectifsMC TD est un service offert par Placements directs TD, une division de TD Waterhouse Canada Inc., filiale de La Banque Toronto-Dominion.

À propos du Groupe Banque TD

La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont désignées collectivement par l'appellation Groupe Banque TD (la « TD » ou la « Banque »). La TD est la sixième banque en importance en Amérique du Nord d'après le nombre de succursales et elle offre ses services à plus de 26 millions de clients. Ces services sont regroupés dans trois principaux secteurs qui exercent leurs activités dans plusieurs centres financiers dans le monde : Services de détail au Canada, y compris TD Canada Trust, Financement auto TD au Canada, Gestion de patrimoine TD au Canada, Placements directs TD et TD Assurance; Services de détail aux États-Unis, y compris TD Bank, America's Most Convenient BankMD, Financement auto TD aux États-Unis, Gestion de patrimoine TD aux États-Unis, et une participation dans The Charles Schwab Corporation; et Services bancaires de gros, y compris Valeurs Mobilières TD. En outre, la TD figure parmi les principales sociétés de services financiers en ligne du monde, avec plus de 14 millions de clients actifs du service en ligne et du service mobile. Au 31 juillet 2020, les actifs de la TD totalisaient 1,7 billion de dollars CA. La Banque Toronto-Dominion est inscrite à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York sous le symbole « TD ».

