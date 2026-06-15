Placer les patients au cœur de la science : le Centre du cancer Segal célèbre deux décennies de percées médicales majeures

Un nouveau rapport d'impact met en lumière vingt ans d'innovations vitales au service des patients, propulsées par un engagement philanthropique historique

MONTRÉAL, le 15 juin 2026 /CNW/ - Chaque jour au Québec, une moyenne de 184 nouveaux cas de cancer sont diagnostiqués1 - soit un cas toutes les 8 minutes - entraînant un fardeau émotionnel et physique immense pour les patients, leurs familles et leurs proches aidants.

Dre Jennifer Friedmann, cheffe de la Division d’oncologie médicale, un patient et Leslie Faye, infirmière de recherche clinique

Depuis 20 ans, le Centre du cancer Segal (CCS) croît en tant que chef de file mondial face à ce défi de santé publique majeur. Pour souligner ce jalon historique, la Fondation de l'Hôpital général juif (FHGJ) dévoile aujourd'hui un nouveau rapport d'impact détaillant deux décennies de traitements novateurs rendus possibles par un financement philanthropique vital. Cette évolution remarquable n'est pas le fruit du hasard : elle est devenue réalité parce que des donateurs ont cru, dès le début et de manière soutenue, que les patients du Québec méritent des soins contre le cancer de tout premier ordre près de chez eux.

Dès sa création, le Centre du cancer Segal a été bâti autour d'un modèle unique où la recherche, les soins cliniques et la compassion font équipe sous un même toit. En réunissant les équipes de laboratoire et de soins cliniques au sein d'un même environnement intégré, le Centre a redéfini le parcours thérapeutique en réduisant le délai entre les découvertes scientifiques et leur application clinique.

« Le Centre du cancer Segal existe pour que les patients du Québec n'aient jamais à choisir entre des innovations de calibre international et le confort de recevoir des soins près de chez eux », explique le Dʳ Gerald Batist, directeur du Centre du cancer Segal depuis sa fondation. « Depuis deux décennies, nous refusons de laisser l'innovation stagner. En unissant la recherche et les soins en un seul et même endroit, nous garantissons que l'innovation est continuelle et qu'elle se déploie directement au chevet des patients. »

Les percées cliniques du Centre ont fondamentalement transformé le parcours de soins en oncologie. Bien que le Centre ait piloté d'innombrables projets d'avant-garde, l'impact de ce modèle intégré s'illustre à travers cinq innovations marquantes :

La chirurgie robotisée de précision : Pionnier du système chirurgical Da Vinci au Canada, le Centre a développé des approches moins invasives qui permettent d'opérer avec une précision inégalée, réduisant ainsi les délais de rétablissement des patients.

Pionnier du système chirurgical Da Vinci au Canada, le Centre a développé des approches moins invasives qui permettent d'opérer avec une précision inégalée, réduisant ainsi les délais de rétablissement des patients. Les traitements ciblés et personnalisés : En orchestrant l'adoption clinique de thérapies ajustées en fonction du profil génétique des patients, le Centre a permis de délaisser le traitement universel au profit de la médecine de précision.

En orchestrant l'adoption clinique de thérapies ajustées en fonction du profil génétique des patients, le Centre a permis de délaisser le traitement universel au profit de la médecine de précision. L'immunothérapie de nouvelle génération : Le Centre demeure à l'avant-garde de l'immunothérapie - souvent qualifiée de « quatrième pilier » de l'oncologie aux côtés de la chirurgie, de la radiothérapie et de la chimiothérapie - un traitement qui stimule le système immunitaire pour s'attaquer aux cancers avancés.

Le Centre demeure à l'avant-garde de l'immunothérapie - souvent qualifiée de « quatrième pilier » de l'oncologie aux côtés de la chirurgie, de la radiothérapie et de la chimiothérapie - un traitement qui stimule le système immunitaire pour s'attaquer aux cancers avancés. Les biopsies liquides non invasives : Les chercheurs du Centre développent actuellement des tests sanguins novateurs qui pourraient bientôt remplacer certaines biopsies invasives, transformant radicalement l'expérience et le confort des patients.

Les chercheurs du Centre développent actuellement des tests sanguins novateurs qui pourraient bientôt remplacer certaines biopsies invasives, transformant radicalement l'expérience et le confort des patients. Le dépistage génétique et la prévention : Grâce à une surveillance ciblée et des programmes de prévention rigoureux, le Centre de prévention du cancer Famille Stroll travaille à éliminer les risques et à détecter les cancers héréditaires avant même qu'ils ne progressent.

Alors que l'oncologie entre dans une nouvelle ère marquée par l'intelligence artificielle et les mégadonnées, le Centre du cancer Segal applique déjà des modèles prédictifs pour personnaliser les soins et optimiser l'efficacité des traitements. Cette posture avant-gardiste découle d'un appui philanthropique historique, initié par un don extraordinaire de 20 millions de dollars du regretté Alvin Segal et de sa famille.

« Les donateurs sont des partenaires à part entière qui connectent directement les ambitions de nos chercheurs avec des réalités tangibles pour les patients », souligne le Dʳ Stephen Robbins, Ph. D., directeur de l'Institut Lady Davis de recherches médicales de l'Hôpital général juif. « C'est grâce à la générosité de notre communauté que nos cliniciens peuvent acquérir les technologies de pointe et les ressources nécessaires pour réaliser leurs percées ambitieuses. »

Pour consulter l'intégralité du Rapport d'impact du 20ᵉ anniversaire du Centre du cancer Segal et découvrir comment soutenir la mission, visitez fondationhgj.org.

À propos de l'Hôpital général juif :

L'Hôpital général juif (HGJ), classé à plusieurs reprises par le magazine Newsweek parmi les trois meilleurs hôpitaux du Québec, les dix meilleurs au Canada et les 125 meilleurs dans le monde, est un hôpital d'enseignement de l'Université McGill qui offre des traitements de courte durée et spécialisés. Depuis sa fondation en 1934, l'HGJ sert une population diversifiée de patients, peu importe leur religion, leur langue ou leur origine ethnique.

L'Hôpital accueille l'un des plus grands nombres de naissances au Québec et est réputé pour son expertise dans les grossesses à risque élevé et les soins périnataux. Son service d'urgence est l'un des plus achalandés et des plus efficaces de la région, tandis que son Centre du cancer Segal est reconnu internationalement pour ses avancées majeures en matière de traitements et de recherche en oncologie. Quant à l'Institut Lady Davis, il est l'un des plus importants et influents centres de recherches au Canada.

À propos de la Fondation de l'Hôpital général juif :

Depuis 1969, la mission de la Fondation de l'Hôpital général juif est de faire progresser les soins de santé et la recherche médicale pour la population du Québec en soutenant l'Hôpital général juif de Montréal. La Fondation offre une aide indispensable à l'Hôpital pour améliorer ses soins extraordinaires offerts aux patients, favoriser les découvertes scientifiques et faire l'acquisition d'équipements médicaux novateurs. Nous collaborons avec des membres inspirés de la communauté pour mettre en œuvre une multitude de campagnes de financement en vue d'atteindre les objectifs ambitieux de l'Hôpital.

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SOURCE Fondation de l'Hôpital général juif (FHGJ)

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