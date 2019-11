Placements NordOuest & Éthiques S.E.C. dépose de nouvelles versions des rapports de la direction sur le rendement du fonds intermédiaires et des aperçus du fonds

Fonds et séries

*Les modifications apportées à l'égard de la série O du Fonds d'obligations canadiennes NEI découlent d'une erreur typographique d'inadvertance et consistent en un ajustement à la baisse de 1,56 %

Le ratio des frais de gestion (RFG) de ces séries ne tenait pas compte des renonciations et des prises en charge. Les RFG déclarés ont été réduits afin de correspondre aux RFG réels imputés à ces séries, les ajustements variant entre 0,12 % et 0,05 %, à l'exception de ce qui est décrit ci-dessous

Séries P et PF du Fonds de dividendes canadiens NEI et du Fonds d'actions internationales ER NEI;

Série PF du Fonds d'obligations mondiales à rendement élevé NEI et du Fonds croissance et revenu NEI;

Les rendements ont été ajustés à la hausse et à la baisse, les ajustements à la baisse variant entre 3,15 % et 0,01 %

NEI est devenue le gestionnaire de fonds d'investissement des Fonds ORI vers le 26 octobre 2018. Les données de rendement historique relatives au rendement moyen, au rendement depuis la création et au meilleur et au pire rendement pour les périodes antérieures à cette date ont été omises par erreur des RDRF intermédiaires et des aperçus du fonds. De plus, des modifications devaient être apportées à la méthode de calcul. Les rendements des Fonds ORI ont été modifiés

Portefeuille NEI Sélect croissance et revenu;

Portefeuille NEI ER Sélect croissance et revenu;

Série I du Portefeuille NEI Sélect croissance maximale, du Portefeuille NEI Sélect croissance et du Portefeuille NEI ER Sélect revenu et croissance; Série I* du Fonds d'obligations canadiennes NEI; Séries F et I du Portefeuille NEI ER Sélect équilibré; Séries F* et I du Portefeuille NEI Sélect équilibré et du Portefeuille NEI ER Sélect croissance; Séries F et I* du Fonds du marché monétaire NEI; Séries A*, F* et I du Portefeuille NEI Sélect revenu et croissance et du Portefeuille NEI ER Sélect revenu; Séries P*** et PF*** du Fonds de dividendes mondial ER NEI, du Fonds de dividendes américains NEI et du Fonds de valeur mondial NEI; Séries A*, F*, I et PF du Fonds d'obligations mondiales à rendement global NEI; Séries I, P*** et PF*** du Fonds leaders en environnement NEI et du Portefeuille NEI rendement tactique; Séries A, F, P*** et PF*** du Portefeuille NEI rendement équilibré; Séries A, F, I***, P*** et PF*** du Portefeuille NEI rendement conservateur; **Toutes les séries du Fonds des marchés émergents NEI

RDRF intermédiaires datés du 31 mars 2019 Aperçus du fonds